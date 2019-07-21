Главный человек Филиппин отобрал у американца пояс и любовь его земляков

20 июля в Лас-Вегасе (штат Невада) великий Мэнни Пакьяо совершил очередной спортивный подвиг. В свои 40 лет филиппинская легенда не просто вышел в ринг против непобеждённого действующего суперчемпиона в полусреднем весе (это где почти все заметно крупнее Пакмена) по версии WBA на его пике, но и одолел того в красивом и упорном поединке. Да, Пакьяо снова сделал это!

Самый старый чемпион. Пакьяо побил Турмана и забрал пояс. Как это было Великолепный бой! 40-летний филиппинец опять шокировал мир и добавил к своему великому наследию ещё один большой успех.

Бой с Китом Турманом должен был дать нам ответ — готов ли гениальный Пакьяо выступать среди лучших, как он привык это делать за последние пару десятков лет, или пора сосредоточиться на политической деятельности. Филиппинец у себя на родине считается чуть ли не божеством и уже давно находится во власти. 12 интенсивных и очень упорных раундов поединка показали: Мэнни до сих пор чрезвычайно хорош. 40-летний чемпион в восьми весовых категориях провёл один из сложнейших боёв в карьере сегодня, но по итогу всё-таки одержал победу раздельным решением судей.

Перед началом главного события вечера в ринге, как это всегда бывает, было много народу, лишнего и не очень. Уместнее всего смотрелись, конечно, боксёры и их угловые, облачённые в цвета своих команд. Правда, и среди посторонних можно было выхватить кое-кого интересного: сам Флойд Мейвезер-младший вышел в периметр ринга, чтобы прикоснуться к главному бою лета. Возможно, Денежный таким образом лишний раз решил подразнить главных полусредневесов планеты, которые так мечтают выдернуть 42-летнего Флойда с пенсии.

Особенно жаждет этого Пакьяо, который в 2015 году уступил Мейвезеру, и с тех ждёт возможности поквитаться, попутно собирая скальпы современных звёзд своего дивизиона. Вероятно, увидев заклятого соперника неподалёку от себя Мэнни возбудился настолько, что решил начать атаки буквально с первых секунд стартового раунда. В агрессивной манере боя от Пакьяо нет ничего нового, но настолько активным в начале филиппинец не был давненько.

Явно не готов оказался к этому Турман, то и дело американец пропускал резкие атаки с наскока от Пакьяо, а на последних секундах трёхминутки номер один и вовсе упал в нокдаун: Мэнни точно исполнил правый боковой в конце многоударной комбинации. Следующие четыре раунда именно филиппинский боксёр держал происходящее в ринге под своим контролем. Казалось, Турман растерян, он не успевал за скоростью ударов и передвижения Пакьяо, часто пропускал, а в ответ решался атаковать только через корпус.

Однако к середине поединка выяснилось, что Турман терпеливо держал в себе запас, который пошёл в ход с шестого раунда. Оказалось, Пакьяо в свои 40 (да ещё и с «намятым» туловищем) уже не может держать максимальный темп все 12 раундов, а габариты Турмана — его больше преимущество.

Именно этими орудиями американец разбивал оборону соперника с шестого по десятый раунд — в нём Пакьяо совершил, вероятно, решающее действие всего боя. Когда начало казаться, что Мэнни уже не восстановится и не решится на новую атаку, филиппинец вдруг разразился отличным попаданием в печень. Турман едва удержался на ногах и потратил уйму сил, чтобы восстановиться и не быть «добитым» на пороге «чемпионских» раундов.

Последние два раунда прошли в почти равной борьбе с небольшим преимуществом Турмана, но этого оказалось мало для победы — её отдали Пакьяо. Двое из троих судей посчитали бой в пользу Мэнни со счётом 115:112, а один — в пользу Турмана — 114:113. Таким образом Пак завоевал звание суперчемпиона по линии WBA в полусреднем весе, и это его очередное уникальное достижение.

Как бы ни удивлял Пакьяо, понятно, что драться ему осталось не так долго. Вероятно, Мэнни закончит уже в 2019 году, однако хочется, чтобы до официального ухода он успел провести один-два именно больших поединка. Сегодня мы увидели, что Пак способен драться с чемпионами любого уровня: победы на боксёрами калибра Турмана, Бронера и Маттиссе это подтверждают. Было бы любопытно посмотреть на Пакмена против сильнейшего полусредневеса сегодня Эррола Спенса, а уж реванш с Мейвезером — просто мечта. Однако последний вариант выглядит совсем уж невероятным, даже несмотря на сегодняшнюю встречу старых друзей. Всё же не верится, что после увиденного сегодня в исполнении Пакьяо Флойду сильно захочется снова подраться с ним.