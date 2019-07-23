Удары, которые оборвали жизнь боксёра Дадашева

28-летний боксёр Максим Дадашев умер в больнице, находясь в медикаментозной коме, куда его поместили после тяжёлой операции на мозге. Виной всему травма, полученная боксёром в его последнем поединке. 19 июля Дадашев встретился в ринге с небитым Сабриелем Матиасом из Пуэрто-Рико. Представители первого полусреднего веса должны были выяснить, кто достоин стать главным претендентом на чемпионский бой по версии IBF.
По ходу поединка Дадашев заметно уступал сопернику в точности ударов. В итоге к 11-му раунду стало понятно, что урон, который принимает на себя Максим, бесполезен, ведь Матиас уверенно ведёт поединок и буквально избивает россиянина. Угол последнего вмешался только перед заключительной трёхминуткой, когда, как выяснилось в последствии, было слишком поздно. Да и то, секунданты Дадашева во главе с тренером Бадди Макгиртом имели определённые проблемы с тем, чтобы уговорить Дадашева:
«Я остановлю бой, я остановлю. Макс, ты пропускаешь слишком много. Ты слишком много пропускаешь. Пожалуйста, Макс, позволь мне это сделать, хорошо? Посмотри на меня, пожалуйста. Ты пропускаешь слишком много. Если я этого не сделаю, это сделает рефери. Ты понимаешь меня? Если это сделаю не я, это сделает рефери, пожалуйста. Макс, пожалуйста, давай же», — сказал тренер после 11-го раунда и ушёл к рефери просить об остановке.
Сразу после схватки Дадашев почувствовал недомогание, его рвало, а позже Максим упал в обморок. Бойца доставили в больницу, где экстренно провели операцию на черепе (боксёр получил тяжелейшую травму мозга), а после его поместили в искусственную кому. К сожалению, из неё Дадашев выйти уже не смог. 23 июля его не стало, по словам представителя команды боксёра, у него не выдержало сердце.
Мог ли угол боксёра предотвратить произошедшее? Вероятно, да, ведь статистика поединка красноречиво говорит о безоговорочном превосходстве Матиаса над Дадашевым по ходу почти всех 11-и раундов. Пуэрториканец выбросил 1204 удара, из которых 319 пришлись в цель. Дадашева выбросил 621 и 157 ударов довёл до оппонента. По силовым ударам преимущество Сабриеля составило 266 ударов против 120 у Максима.
Но особенно тяжёлыми вышли для Максима последние три минуты в ринге. В течение этого времени российский боец пропустил несколько серий в голову и корпус. К концу раунда он практически спасался, а гонг на перерыв застал Максима на канатах. Он еле доплёл до своего угла. Фрагменты из рокового, 11-о раунда вы можете увидеть на нашем Telegam-канале. На них видно, что драться Дадашев не мог задолго до остановки боя.
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