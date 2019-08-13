Менеджера Хабиба подозревали в сотрудничестве с террористами и участии в 9/11

«У Али черный пояс от Ренцо Грейси, он Макгрегора точно задушит», «мой брат», «лев» — вот как отзывается о своем менеджере Хабиб Нурмагомедов. Своим успехом россиянин во многом обязан трудолюбию и упорству, отцу и тренерам, спарринг-партнерам и улыбчивому лысому 41-летнему предпринимателю, за несколько лет из мутного персонажа шпионских хроник превратившегося в ведущего игрока на поле бойцовского бизнеса.

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Да-да, речь пойдёт именно о нём. Алладин Рагб Фекри Абдель-Азиз (так зовут героя материала) – именно он взялся за молодого проспекта из Дагестана в 2014 году, привёл Хабиба к титульному бою, а потом вернул почивавшего на миллионных лаврах Конора Макгрегора в октагон на величайший бой в истории спорта.

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«Его менеджер – доносчик и крыса-террорист. Хотите деталей? Он прилетел из Египта в Нью-Йорк 11 сентября 2001 года. Его поймали с пятью паспортами — именно тогда он стал осведомителем.

Я не понимаю, как такие люди могут здесь ходить. В Нью-Йорке вы сразу видите пограничную службу. А здесь такой человек, с такой биографией… Он спокойно здесь ходит. Ноа? Как поживает Ноа?!» — рычал Конор на первой пресс-конференции с Хабибом.

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С Ноа всё достаточно ясно: речь идёт о сыне, якобы брошенном менеджером после рождения. На одном из мероприятий, посвященном UFC 217 в Нью-Йорке, мальчик даже стоял рядом с Али и признавался журналистам, что болеет за Макгрегора.

Куда более интересными видятся обвинения египтянина в пособничестве террористам. Здесь Печально Известный опирался на скандальный материал и его главу «Крыса в клетке»», выпущенные в феврале 2018 года известным журналистом Майком Расселом.

Эпопея максимально кратко: в начале осени 2001 года Абдель-Азиз пытался въехать на территорию США по поддельному паспорту. Прямо незадолго до одной из самых страшных трагедий в истории человечества: 11 сентября 2001 года террористами был произведен захват четырёх пассажирских самолетов. Позднее воздушные судна врезались в две башни Всемирного торгового центра Нью-Йорка и в здание Пентагона, а четвертый самолет разбился. Крупнейшая в истории серия терактов отправила в мир иной 2996 человек.

Не успел пепел рассеяться над Манхэттеном, а Али уже давал показания. Позиция задержанного была проста и понятна ФБР: юноша приехал в США на заработки — в деньгах нуждалась больная мать. И хотя суд признал египтянина невиновным, многими СМИ история Абдель-Азиза продолжала муссироваться на протяжении долгих лет.



Не давало покоя журналистам не только сомнительное досье объекта наблюдений (нападения, денежные махинации, угон автомобиля), но и фото Али в окружении членов группировки мусульманской группировки, базирующейся в США. Абдель-Азиз признал факт знакомства с террористами, однако заметил, что учился в их кругах рукопашному бою и абсолютно не знал о занятиях новых товарищей.

Но затем последовал повторный арест: затрещала по швам версия будущего менеджера Нурмагомедова о приезде в Штаты на Олимпиаду 1996 года в Атланту, где он должен был выступать за свою страну в борцовских соревнованиях.



Но американская пресса и тут вставила палки в колеса улыбчивому Абдель-Азизу: Али никогда не выступал на Играх, а на том турнире Египет заявил лишь полутяжа Бассела Эль-Гарбави и спортсменку Хебу Хафни.

«Сумерки в Америке», «Враги внутри» — в этих книгах, а также документах американских спецслужб раскрывались новые подробности жизни будущего ММА-менеджера. Последовавшие два года заключения привели к вербовке Али и его внедрению во всю ту же мусульманскую организацию, где мужчина со его слов постигал боевые искусства. Вплоть до 2010-го Абдель-Азиз под кодовыми именами «Дельфин» и Tap Out (с англ. – «проигрался, сдался») работал на Департамент полиции Нью-Йорка и ФБР. В итоге в 2011 году Али предоставили убежище – информатор настаивал, что правительство Египта начало охоту на него и возвращение на родину грозит ему смертью. Так египтянин вышел из игры.

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Трэшток и потасовки – неотъемлемая часть игры Али

С годами египтянин окреп и встал на ноги, освоился в стране капитализма и выбился на ведущие позиции в спортивной сфере.



За находчивость и преданность делу Али страсть как обожают его клиенты, но чертовски ненавидят их оппоненты. Колби Ковингтон, Ти Джей Диллашоу, братья Диазы, Конор Макгрегор – лишь малая доля армии, точащей зуб на успешного агента.



«Лицемер, тебе лучше не произносить моё имя, пока я не начал вытирать тобой пол. Ни гордости, ни смелости, ни стержня. Прямо как твой бумажный чемпион Хабиб», — так писал о менеджере Орла Тони Фергюсон.

Справедливости ради стоит отметить, что и сам Абдель-Азиз очень любит конфликты: он рвался в драку с Макгрегором, был в том самом бруклинском автобусе в апреле 2018-го, чуть не напал на Ковингтона в казино – порой кажется, что этот пижон в дорогих костюмах раскручивает бои получше самих спортменов!

Макгрегор напал на автобус с Хабибом. В Бруклине опять дичь. Видео Конор и команда закидали стульями автобус с бойцами. Ирландца уже арестовали.

Однако временами Али теряет границы и начинается настоящий трэш. Во время очередной «твиттер»-схватки с Макгрегором египтянин выдал жесткий выпад с намеком на потасовку после скандального поединка Хабиб – Конор на UFC 229:



«Тащи свою задницу в зал. Последний удар в тот вечер нанёс не ты: 50-летний Эсед, борющийся с раком, провёл комбо из пяти панчей, будто ты не топ-боец, а отражение на гладкой коже его ботинок. Так что сиди тихо! Твоё сердце мягче, чем маршмэллоу».

И всё бы ничего… Вот только тренеру Хабиба Эседуле Эмирагаеву не 50. И он абсолютно здоров.

«Али, видимо, прошлой ночью перепил и не поднимает трубку. Клянусь Всевышним, впервые слышу о том, что я болею чем-то подобным. Из-за таких болтунов теперь приходится объясняться с родными и успокаивать их. Да и юбилея пока у меня не было. Как стукнет 50, попросим Али спеть что-нибудь новое», – внёс ясность в странную ситуацию сам Эседулла.

Притягивает деньги и чемпионов

Так или иначе, при всём тёмном прошлом Абдель-Азиза и его крайне провокационном поведении, нельзя не признать: этот парень поистине крут в своём деле.

Его клиентами, помимо Хабиба, являются чемпионы Генри Сехудо, Камару Усман, экс-обладатели поясов Рафаэль Дос Аньос, Фабрисио Вердум, Фрэнки Эдгар, Коди Гарбрандт, топовые Забит Магомедшарипов, Джастин Гэтжи, Келвин Гастелум, Марлон Мораес. Всего под крылом Али более 50 спортсменов из ведущих мировых промоушенов, которым любящий агент выбивает лучшие сделки: достать дебютантке организации Яне Куницкой для премьеры Крис Сайборг – не вопрос. Вывести Усмана на «титульник» с Тайроном Вудли в обход временного чемпиона Колби – да без проблем!

И впереди дел у Али не меньше: защиты титулов Орлом и Нигерийским Кошмаром, мысли о «межгендерном» бое Сехудо с чемпионкой промоушена Валентиной Шевченко – это дела лишь на ближайшие пару месяцев. А там уже на горизонте и вернувшийся в зал Джордж Сент-Пьер замаячит. Тот, о ком так мечтает Хабиб Нурмагомедов. И его верный помощник Али Абдель-Азиз.