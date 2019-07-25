Орёл залетел в Forbes. Как Хабиб стал самым успешным человеком в России

Слава Хабиба Нурмагомедова, обрушившаяся на Орла после победы в октябре 2018 года над Конором Макгрегором, в корне изменила жизнь до недавних пор известного лишь поклонникам ММА спортсмена. Если раньше о россиянине писали лишь как о непобедимой звезде смешанных единоборств, рвущейся к титулу UFC, то теперь чемпион организации с идеальным рекордом 27-0 является знаменитостью совершенно другого масштаба.

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25 июля журнал Forbes признал Хабиба самым успешным российским представителем шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет.

На составление спискавлияли два фактора: доход участников (с июня 2018 по май 2019 года) и их популярность (упоминания в СМИ, запросы в поисковиках и количество подписчиков в социальных сетях).

По информации Forbes, доход 30-летнего атлета за этот период составил $ 11,5 млн. В СМИ и соцсетях его упоминали более 75 тыс. и 1,5 млн раз соответственно. Если со вторым фактором всё предельно ясно (сказались скандал с певцами Тимати и Егором Кридом, супербой с Макгрегором, потасовка после поединка и последовавшая за ней дисквалификация, встреча с президентом России Владимиром Путиным, восточное турне, встречи с главами государств и тд.), то насчет дохода спортсмена интересно порассуждать.

Итак, откуда такая сумма?

1) Бои и продажа платных трансляций поединков (PPV). Мы уже писали о гонорарах Хабиба в главном ММА-промоушене. Если кратко: за бой с Печально известным россиянин получил фиксированные $ 2 млн (с учетом же платных трансляций, рекламы и прочих параметров Орёл мог заработать около $ 10 млн).

«Когда ты продолжаешь выигрывать, твоя цена растёт», — говорит Нурмагомедов.

Хабиб зарабатывает на порядок больше Порье, хотя дерётся реже. Почему так? Дастин – ветеран UFC, но американские хозяева компании любят его меньше, чем бойца из далёкого и чужого Дагестана.

2) Спонсорские контракты. Всемирная известность и неописуемая популярность на Востоке дали Хабибу немало рекламных соглашений: спортивная экипировка Reebok, энергетический напитокGorilla, автомобильная маркаToyota – лишь малая часть компаний, ставших новыми партнерами спортивной звезды.

Слава, религия, ценности. Билеты на бой Хабиба разлетелись за два дня продаж Нурмагомедов — звезда Востока, он за два дня обеспечил аншлаг в Эмиратах. Бой с Порье станет одним из самых кассовых в истории UFC.

3) Социальные сети. Более 15 млн подписчиков, самый популярный аккаунт России – грех не воспользоваться подобной площадкой не только для информирования фанатов о своей подготовке к поединку с ДастиномПорье, но и для рекламы товаров и услуг спонсоров.

4) Прочая деятельность. Участие в бизнес-форумах, благотворительные акции и другие публичные мероприятия.

Не забываем об автобиографии «#KhabibTime», которую выпустил Нурмагомедов в конце прошлого года. Книга разлетелась тиражом по всему миру и принесла на счёт атлета немалую сумму.

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Стоит отметить, что второе место в рейтинге Forbes заняла Ольга Бузова. Телеведущая и певица уступила Орлу в заработке ($ 4,4 млн), однако превзошла бойца по второму показателю — её имя упоминали в СМИ и социальных сетях более 73 тыс. и 4,5 млн раз.

Первую тройку замкнул другой прославленный спортсмен, хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин. При солидном доходе в $ 14,5 млн он упоминался в СМИ и соцсетях более 59 тыс. и 560 тыс. раз. Так, обогнав Хабиба по доходу, форвард из-за меньшей популярности в печати и интернете не сумел сместить Нурмагомедова с обложки главного мирового финансового издания.