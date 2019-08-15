Самый эффектный удар в истории боёв. Его автор Петтис вернётся в эту субботу

Без малого десяток лет прошёл со дня, когда весь мир увидел самый потрясающий, сложный по исполнению и эффектный удар ногой в истории ММА. 16 декабря 2010 года молодой претендент Энтони Петтис вышел против чемпиона на тот момент довольно престижной организации WEC (World Extreme Cagefighting) Бенсона Хендерсона. Контендер считался аутсайдером, однако первые четыре раунда показали, что действующему обладателю пояса будет непросто отстоять свой особый статус.

Перед заключительной пятиминуткой было очевидно, что бойцы подошли к решающему отрезку, сделав поровну для победы, и судьям, вероятнее всего, будет сложно решить, кто смотрелся предпочтительнее в этой бойне. Пятый раунд с самого начала лучше давался Петтису. Энтони был агрессивнее, рискованнее и явно просто на кураже, в то время как Хендерсон в привычной для себя прагматичной манере ориентировался на набор баллов, веря в благосклонность боковых судей.

Кто самый опасный человек на планете? Узнаем 17 августа на UFC 241. LIVE Лучший в мире боец Даниэль Кормье даст реванш экс-чемпиону Стипе Миочичу, а перед ними в клетку вернётся легендарный Нейт Диаз.

Когда до завершения схватки оставалась минута, Петтис решился исполнить главный шедевр в своей жизни. В эпизоде, предшествовавшем чудо-удару, Энтони прессингом вынудил Бена спиной вжаться к сетке, и как только чемпион решил сместиться в правую сторону, претендент неожиданно взял резкий разбег, прыгнул на эту самую сетку, оттолкнулся от неё правой ногой и ей же в воздухе пробил Хендерсону точно в голову. Насладитесь этой красотой.

Энтони Петтис (на то он и Шоутайм) создал много красоты в клетке. Его нарезки лучших моментов — одни из самых популярных среди поклонников ММА-попсы. Чего только стоит недавний нокаут Стивена Томпсона.

Есть новый кандидат на нокаут года. Бывшая главная звезда UFC снова в ударе Энтони Петтис обрушил экс-претендента на титул, а заодно и ваши ставки. Главные события уик-энда – в нашем обзоре.

17 августа Петтис выступит в ко-мейн ивенте UFC 241, одного из крупнейших турниров года. Подерётся Энтони с одним из главных своих врагов в карьере Нейтом Диазом. Чрезвычайно привлекательная афиша у предстоящего турнира: главным его событием станет реванш в тяжёлом весе между Даниэлем Кормье и Стипе Миочичем — за пояс чемпиона. Вторым по значимости, как уже было упомянуто, станет поединок Петтис — Диаз. А третьим зрелищем по престижности организаторы назначили встречу двух самых атлетичных средневесов Йоэля Ромеро и Пауло Косты.