От Цзю до Ковалёва. 5 самых невероятных камбеков от боксёров из России

24 августа чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв заставил понервничать заполненную под завязку челябинскую арену «Трактор». В ходе первой защиты, после возвращения титула, россиянин едва не проиграл нокаутом жёсткому панчеру Энтони Ярду. Но к чести Крашера он сумел вернуться и не просто победить, а «потушить свет» обескураженному сопернику. Яркая победа заставила нас вспомнить и о других красивых камбеках от российских чемпионов.

Первая встреча Олега Маскаева и Хасима Рахмана не была настолько статусной как вторая, когда соперники бились за титул по версии WBC, но при этом по накалу страстей она нисколько ей не проигрывает. 30-летний Маскаев к тому бою подходил, имея за плечами уже 17 побед при 2 поражениях и обладая кое-какой репутацией на американских рингах. Победа над Рахманом в рейтинговом бою открывала бы перед Олегом ещё большие перспективы.



Но встреча с Хасимом не складывалась. Американец выглядел намного быстрее, жёстче и острее соперника, безусловно ведя в счёте по очкам. Маскаев же, проявляя бойцовские качества, не опускал рук и искал свой шанс. Дождался он его в восьмом раунде. Навязав Рахману жёсткий размен, Олег донёс до подбородка противника точный правый боковой и отправил того за пределы ринга. В зале началась потасовка, а сам Хасим приходил в себя достаточно долго. Это был ярчайший камбек в уже практически проигранном бою.



К слову, по странному стечению обстоятельств, в уже упомянутом втором бою Маскаева и Рахмана, Олег нокаутировал Хасима практически с теми же последствиями. Американец снова оказался за пределами ринга.



В обоих случаях события отмечались по итогам года. Нокаут в первом бою был номинирован на «Нокаут года», а победа Маскаева во второй встрече стала «Возвращением года».

Костя Цзю – Заб Джуда. 3.11.2001. Лас-Вегас (штат Невада, США)

Противостояние Кости Цзю с Забом Джудой по праву можно считать классикой для российских фанатов профессионального бокса. Цзю, находящийся на пике славы и обладавший на тот момент титулами по версиям WBA и WBC, вышел на бой с чемпионом мира по версии IBF Забом Джудой. Победитель этой встречи становился первым абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе за последние 30 лет.

Цзю считался фаворитом встречи, хотя опасность небитого, молодого и быстрого американца признавалась всеми. Тот бой начался с небольшой разведки. Впрочем, Забдиэль явно не намеревался засиживаться в обороне и через минуту с небольшим после стартового гонга донёс до Цзю жёсткий и очень быстрый левый прямой, в суматохе ему удалось записать себе в актив ещё несколько попаданий, в то время как Цзю вынужден был спасаться в клинче. Почувствовав уверенность, Джуда в ходе первой трёхминутки ещё несколько раз потряс россиянина левым прямым и казалось, что такое развитие событий сулит Цзю второе поражение в карьере. Второй раунд прошёл с немного меньшим преимуществом Джуды, но было видно, что Цзю всё ещё не мог подстроиться под неудобного левшу.

Однако несмотря на это, закончилось всё совершенно не по сценарию Заба. На последних секундах второго раунда Костя пробил классическую двойку и донёс до подбородка американца разящий правый прямой. Джуда оказался на канвасе, попробовал встать, но тут же упал. Видя всё это, рефери Джей Нэйди остановил встречу. Негодованию Джуды не было предела и в какой-то момент казалось, что он даже решится ударить третьего в ринге. Но никакая реакция Заба не могла повернуть время вспять. Цзю стал абсолютным чемпионом мира, подарив зрителям невероятный камбек после тяжелейшего первого раунда.

Дмитрий Пирог – Дэниел Джейкобс. 31.07.2010. Лас-Вегас (штат Невада, США)

Ещё один громкий поединок в истории российского бокса прошёл в Лас-Вегасе. В 2010 году страна получила чемпиона мира в среднем весе. Один из самых лучших отечественных боксёров начала десятилетия Дмитрий Пирог оспаривал титул чемпиона по версии WBO в среднем весе. Противостоял ему на тот момент 23-летний перспективный Дэниел Джейкобс. Американец считался фаворитом встречи и с первых минут начал оправдывать этот статус. Пирог поддавливал, но Дэниел был точнее.

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Первый тревожный звоночек для хозяина ринга прозвучал во второй трёхминутке, когда Дмитрий потряс его и зажал у канатов. Но Джейкобс сумел выбраться из непростой ситуации и вскоре вновь повернул происходящее на ринге в нужное для себя русло.

Пирог продолжал гнуть свою линию и постоянно прессинговал соперника. Такая тактика принесла ему плоды в пятом раунде, когда россиянин нанёс великолепный правый прямой и отправил американца в нокаут. Таким образом Дмитрий совершил настоящий апсет и стал чемпионом мира, при этом ему удалось переломить ход поединка, который складывался не в его пользу. На момент остановки боя Пирог уступал Джейкобсу на карточках всех судей.

Дэниел после того сумел победить в двух поединках, затем перенёс онкологическое заболевание, вернулся в ринг и уже успел завоевать титул чемпиона мира и упустить его. Что касается Пирога, то он провёл две защиты титула, после чего вынужден был завершить карьеру.

Сергей Ковалёв – Блэйк Капарелло. 02.08.2014. Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США)

Если немного порыться в истории, то можно вспомнить, что Сергей Ковалёв боксировал с приключениями даже когда выходил на пик карьеры и славы. В 2014 году, проводя третью защиту титула по версии WBO и не собрав в свою коллекцию другие регалии, он заставил немного понервничать своих болельщиков.



Тогда Крашер встретился с малоизвестным австралийцем Блэйком Капарелло. Казалось, что зрителей в том бою не могло ждать ничего интересного. Но уже в первой трёхминутке показалось, что в ринге будет интрига. В середине раунда Капарелло удалось провести по корпусу Сергея ощутимый удар в корпус и тот, немного потеряв концентрацию, пропустил правый прямой в голову, в результате оказавшись на канвасе. Но по большому счёту то был флеш-нокдаун и Ковалёв поднялся, всем видом показывая, что пропущенный удар не причинил ему особого ущерба.

Суды, аварии, потери… Ковалёв прожил целую жизнь после прошлого боя в России Последний раз Крашер выступал на родине три года назад, и с тех пор его жизнь круто изменилась.

Дальнейшие события показали, что это было действительно так. Капарелло не сумел развить успех, Ковалёв же напротив, сделал выводы и уже во втором раунде разобрал соперника на запчасти. Сначала он отправил соперника в нокдаун ударом по корпусу, затем рефери открыл счёт после затяжной серии и в том же втором раунде Крашер оформил досрочную победу после ещё одной бомбардировки соперника и вмешательства третьего в ринге. Капарелло до сих пор боксирует и даже владеет региональным титулом зоны Океании, что касается Ковалёва, то его история хорошо известна.

«Посвящаю победу Максиму Дадашеву». Ковалёв жёстко вырубил Ярда Трибуны орали: «Серёга, давай» — и он дал!

Сергей Ковалёв – Энтони Ярд. 24.08.2019. Челябинск (Россия)

События турнира в Челябинске ещё не успели стереться в памяти болельщиков бокса. Ковалёв должен был провести первую защиту титула после его отвоевания и в качестве соперника ему был выбран официальный претендент на пояс, амбициозный Энтони Ярд. В преддверии встречи изменения котировок на бой от букмекеров внушали опасения и как оказалось, не без повода.



Да, в стартовых раундах Крашер действовал достаточно уверенно и в какой-то момент казалось, что Ярд скоро поспеет и сам упадёт в руки опытного чемпиона. Но в середине встречи Энтони приноровился к опасному сопернику, в то время как Сергей взял паузу и явно нуждался во «втором дыхании».

Британец сполна воспользовался просевшим состоянием россиянина. Сначала он записал себе в актив седьмой раунд, проверив корпус соперника и тем самым подорвав его выносливость и дыхание ещё больше, а в восьмом Ярд включился на полную. Ковалёв откровенно выживал и одному Богу известно, как он в принципе не упал. По сути, рефери мог начать отсчёт нокдауна и без соприкосновения Сергея с канвасом, но не решился на такой шаг.

В перерыве между раундами Крашера ждала встряска от Макгирта. Бадди пообещал подопечному снять того с боя, если девятый раунд пройдёт в том же ключе. Явно не восстановившийся до конца Ковалёв на морально-волевых «вывез» девятую трёхминутку. На руку сыграло то, что спурт в восьмом раунде стоил Ярду очень дорого, что сказалось на его функциональном состоянии. В десятом раунде Энтони окончательно подсел физически и в концовке его спас гонг. Ковалёв же, почувствовав слабину соперника, стал наращивать обороты и в одиннадцатом отрезке сумел сразить обескровленного оппонента. Красивая победа и ярчайший камбек.