Хабиб — Порье: прямая трансляция Первого канала на «Чемпионате»

7 сентября в 23:00 мск возвращается Хабиб Нурмагомедов, крупнейшая звезда ММА из России. Орлу предстоит во второй раз защищать свой пояс. В прошлый раз он убрал с пути одиозного Конора Макгрегора, а теперь напротив Хабиба в октагоне будет стоять Дастин Порье из Америки. Боец из США владеет временным титулом UFC в лёгком весе, в то время как россиянину принадлежит неоспоримый титул в этом же дивизионе. На кону в поединке Нурмагомедов — Порье будет стоять титул Хабиба.

Хабиб возвращается. Всё самое важное о главном бое года. LIVE Российский чемпион UFC подерётся с американским. Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье — на UFC 242, 7 сентября в Абу-Даби.

На «Чемпионате» вы сможете увидеть прямую трансляцию Первого канала боя Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье.

Предстоящий поединок станет 28-м в карьере Нурмагомедова. До этого Хабиб одержал 27 побед в профи-карьере, и это — самая впечатляющая статистика в современных ММА на высоком уровне. Сумеет ли россиянин улучшить и без того великолепный рекорд? Узнаем в эту субботу.