Макгрегор едет в Москву на реванш с Хабибом. Это лучшее, что можно придумать

Не успел Хабиб «задушить» Дастина Порье, как напомнил о себе предыдущий задушенный Нурмагомедовым. Конор Макгрегор хочет ещё. И, вроде бы, история не первой свежести, НО! В этот раз ирландец подкинул просто бомбовую идею.

«Назначьте мне реванш в Москве».

А теперь представьте. Москва. «Лужники». 80 тысяч на трибунах. Раскрутка в несколько месяцев. Два самых популярных бойца в истории UFC в столице России! Ну просто сказка же! После такого Дэна Уайт, Шон Шелби и все остальные боссы компании могут смело уходить на пенсию — мощнее события им уже не собрать.

Браво, Хабиб! Великий чемпион задушил Порье и снова выпрыгнул из клетки Нурмагомедов мог улететь в нокаут и попасть на удушение, но забрал потрясающую победу! 28-0!

Конечно, вы можете сказать, что первый бой Нурмагомедова и Макгрегора наглядно показал, кто сильнее. Но во-первых, прошёл год, а это может многое поменять в раскладе сил. Во-вторых, сегодня мы увидели, как левша неплохо пробивает Хабибу в лицо. И в-третьих, Орлу точно должно быть всё равно на интриги в реванше — особенно если будет жирный чек.

Сегодня уже было объявлено, что следующий поединок Хабиба может пройти в России. Да, ранее много раз говорилось, что устроить в нашей стране номерной турнир UFC не так-то просто. Однако ради местной аудитории и такой большой звезды, как Нурмагомедов, Дэна Уайт наверняка что-то придумает.

«Мы активно работаем над тем, чтобы следующий бой Хабиба прошел именно в России. Знаем, что этого бы очень хотел как Хабиб, так и его многочисленные российские поклонники. Этот вопрос находится в глубокой степени проработки с нашими партнерами из UFC, и мы надеемся на его положительное решение", — сказал накануне генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Какой бой ты больше всего хочешь увидеть в 2019 году? Собрали самые сочные варианты, не касаясь уже объявленных событий.

Значит, работа уже идёт, и нам остаётся запастись терпением в ожидании нового громкого анонса. Возможно, крутейшего в истории.