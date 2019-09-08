«Удары Порье заставили Хабиба пятиться». Зарубежные СМИ — о победе Нурмагомедова

Проигравшего хвалят изо всех сил и расстраиваются, что сенсации не произошло. Говорят, гнался за Хабибом, но… не догнал.

В Абу-Даби прошёл турнир UFC 242, в главном событии которого чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сошёлся в октагоне с обладателем временного пояса Дастином Порье.

Хабиб пропустил жёсткий удар, но расправился с Порье! Это было очень красиво! Во втором раунде чемпионского боя с Порье за Хабиба Нурмагомедова стало страшно. Но он справился и сделал своё дело!

Бой получился потрясающим! Россиянин дважды был в шаге от поражения, но всё-таки сломил сопротивление дерзкого американца – в третьем раунде Орёл провёл удачный удушающий приём, во второй раз защитив титул.

Поединок в Эмиратах ожидаемо вызвал огромный резонанс в прессе. Зарубежные СМИ не скупились на комплименты победителю, выбирали для чемпиона нового соперника, а также отмечали рвение к победе не сумевшего сдержать слёз представителя США.

«Серия Порье заставила Хабиба пятиться»

«После неудачной попытки нокаутировать оппонента летящим коленом Орёл попал под серию Порье, заставившую его попятиться… Однако Нурмагомедов снова поймал американца у клетки и вернул поединок в партер.

Поскольку Дастин не смог остановить волну тейкдаунов от Нурмагомедова, он поймал звёздного россиянина на гильотину — Нурмагомедов вновь остался невозмутимым и в конце концов вышел из захвата под восторженный рёв зрителей», — пишет колумнист MMAJunkey Саймон Хэд о непростых эпизодах противостояния.

«Порье не мог сдержать слёз»

«Нурмагомедов в очередной раз доказал, что он лучший легковес на планете. Теперь он ждёт битвы с бывшим временным чемпионом Тони Фергюсоном, который был объявлен претендентом № 1 на этой неделе.



Что же касается Порье, то он как мог боролся со слезами после эмоционального потрясения: титул бесспорного чемпиона UFC в лёгком весе был совсем рядом», — даёт репортаж из Абу-Даби Мmafighting.com.

«Шквал ударов утомил Дастина»

«Порье показал сердце во втором раунде! Он попал с правой по Нурмагомедову, а затем погнался за чемпионом. Но шквал ударов, казалось, утомил Дастина. В очередной раз Хабиб затянул его в борцовскую мясорубку. У левого глаза Порье появилась «сечка»…

В третьем раунде Нурмагомедов попался на плотную гильотину Порье. Американец держал чемпиона более 30 секунд, менял позиции и вроде бы был близок к сенсации, но Нурмагомедов выскользнул. И вскоре схватка закончилась: Орёл забрался сопернику на спину, обхватил его шею и откинулся назад — Порье ничего не оставалось, как постучать», — описывает кульминацию боя журналист ESPN Марк Рэймонди.

«Хабиб благодарил отца, который раньше не мог быть в его углу»

«Тони Фергюсон должен быть следующим, но независимо от того, кто будет биться с Хабибом, будет очень трудно свергнуть такого чемпиона. Нурмагомедов же после победы благодарил свою команду, тренеров и отца Абдулманапа, который не мог быть раньше в углу сына из-за проблем с визой», — Yahoo Sports.

«Тони — явный претендент номер один»

«После боя Нурмагомедов надел одну из футболок Порье, заявив, что продаст её на аукционе, чтобы помочь собрать деньги для американской благотворительной организации.



Также Хабиб сказал, что ему нужно отдохнуть в течение нескольких дней, прежде чем решать свою следующую задачу — Тони Фергюсон мог встретиться с российской звездой четырежды, но из-за травм матч каждый раз срывался.



Теперь, когда Нурмагомедов на вершине дивизиона, а Фергюсон явный претендент номер один, встреча между ними может наконец произойти», — прогнозирует BBC.