Чемпионат мимо. Три «золота» не помогут России при отборе на ОИ

В Екатеринбурге завершился ХХ чемпионат мира среди боксёров-любителей. Сборная России, которая выступала в роли хозяйки соревнований, показала итоговый результат как в лучшие свои годы, завоевав три золотые медали. В весовой категории до 69 кг чемпионом стал Андрей Замковой, в весе до 75 кг на высшую ступень пьедестала почёта поднялся Глеб Бакши, а в дивизионе до 91 кг медаль высшего достоинства завоевал Муслим Гаджимагомедов.

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Три золота, но второе общекомандное место

Если заглянуть в историю мировых первенств боксёров-любителей, то лучшим результатом для сборной России стало выступление в уже далёком 1997 году, когда отечественным боксёрам удалось выиграть 4 золотые медали. На трёх подряд чемпионатах мира – 2003, 2005 и 2007 годов – российская команда неизменно завоёвывала по 3 золотые медали.

И вот теперь, на чемпионате мира в Екатеринбурге, который стал первым турниром такого рода на территории России, отечественные мастера кожаных перчаток также добыли 3 золотые награды. Причём, на этом мундиале комплекты медалей разыгрывались не в 10, 11 или 12 весовых категориях как раньше, а всего лишь в восьми (именно столько весовых категорий будет на боксёрском турнире Олимпиады 2020 года).

Это несомненный успех, если ещё учитывать и то, что на предыдущем мировом первенстве, состоявшемся в 2017 году, российская национальная сборная довольствовалась лишь одной серебряной и одной бронзовой медалями. А на последних Европейских играх, которые прошли в июне этого года в Минске, команда России смогла завоевать только одну золотую медаль в 10 весовых категориях – в весе до 91 кг на высшую ступень пьедестала почёта поднялся Муслим Гаджимагомедов.

После того выступления произошла смена главного тренера сборной – вместо Эдуарда Кравцова, который занимал этот пост с июня 2017 года, был назначен Виктор Фархутдинов. Именно под руководством этого, ранее не очень известного широкой боксёрской общественности специалиста сборная России сумела добиться такого впечатляющего результата на домашнем первенстве мира.

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Правда, даже такое выступление не позволило отечественной национальной команде занять итоговое первое место, которое досталось сборной Узбекистана. На Олимпиаде 2016 года в Лондоне узбекские боксёры заняли первое общекомандное место, завоевав 3 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали. Не помешало сборной этой среднеазиатской страны и то обстоятельство, что немало её первых номеров перешли в профессионалы. Как видим, у этих боксёров оказалась достойная смена.

Правда, сборная Узбекистана завоевала также три золотые медали, а оказалась лидером общекомандного зачёта благодаря тому, что у российской команды имеется ещё только одна серебряная награда (обладателем которой в весе свыше 91 кг стал Максим Бабанин), а на счету узбеков оказалось по одной серебряной и бронзовой медали. На третьем месте расположилась сборная Казахстана, которая сумела завоевать наибольшее общее количество медалей – по одному золоту и серебру, а также четыре бронзы.

Чемпионат, лишённый олимпийского отборочного статуса

Таким образом, общие итоги завершившегося чемпионата мира для российской сборной очень даже неплохие. Но нужно учитывать, что этот турнир был лишён статуса лицензионного к Олимпиаде 2020 года в Токио. Как известно, Олимпийские игры являются главным турниром каждого четырёхлетия, и некоторые боксёры даже больше стремятся попасть на них, чем выиграть какую-то медаль первенств мира или своего континента.



И именно в этом кроется главный минус прошедшего чемпионата мира в Екатеринбурге. Международная ассоциация бокса (АИБА) изначально планировала, что он станет первым и основным турниром, на котором будет разыграна большая часть лицензий предстоящей следующим летом Олимпиады. Однако в дело вмешался Международный олимпийский комитет (МОК), который отобрал у АИБА право разыгрывать и распределять олимпийские лицензии, а также проводить непосредственно боксёрский турнир на ближайших Олимпийских играх.

Из-за этого чемпионат мира в Екатеринбурге оказался существенно пониженным в своём статусе. Отчасти по этой причине не все даже сильнейшие сборные мира привезли в Екатеринбург некоторых своих первых номеров. Хотя, как это обычно бывает, кое-кто из лидеров национальных сборных травмировался.



Особняком в этом плане стоит сборная Украины, занявшая в июне на боксёрском турнире Европейских игр в Минске первое общекомандное место. Профильное министерство этой страны официально отказалось от отправки своей сборной на чемпионат мира в России. Правда, желающим представлять Украину боксёрам было разрешено выступить на турнире в частном порядке. В итоге, на ринге Екатеринбурга отбоксировали несколько украинцев, но это были не первые-вторые номера национальной сборной этой страны, и все они проиграли ещё на ранних стадиях.

Причины отбора права разыгрывать олимпийские лицензии в Екатеринбурге

Вся эта история противостояния МОК и АИБА началась вскоре после отстранения от должности прежнего президента АИБА Чинг Куо Ву, который за годы своего правления довёл эту организацию до банкротства.



В ноябре прошлого года на проходившем в Москве конгрессе новым президентом АИБА был избран представитель Узбекистана Гафур Рахимов, после чего в руководящих органах этой главной мировой организации любительского бокса произошла полная перезагрузка. В первую очередь именно факт избрания на должность руководителя АИБА Рахимова и вызвал недовольство со стороны МОК.

Ещё накануне конгресса от Международного олимпийского комитета лично Рахимову было адресовано письмо, в котором говорилось, что его участие в выборах главы АИБА поставит под угрозу включение бокса в программу летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Причиной неприятия кандидатуры Рахимова со стороны МОК был тот факт, что департамент по контролю за иностранными активами Министерства финансов США включил его в санкционный список ввиду подозрений в участии в международном обороте наркотиков. Но это не остановило делегатов конгресса АИБА и они отдали предпочтение Рахимову перед альтернативной кандидатурой в лице легендарного советского боксёра, а ныне казахстанского спортивного функционера Серика Конакбаева.



Кроме недовольства избранием Рахимова на пост президента глава МОК Томас Бах выразил также серьезную озабоченность вопросами, связанными с финансированием АИБА, усовершенствованием антидопинговой программы, которая должна соответствовать критериям ВАДА, судейства соревнований и управления внутри АИБА.

Туманные перспективы АИБА

Нужно отметить, что после смены руководства в АИБА представительство и влияние в ней России значительно увеличились. Так, вице-президентом, а также председателем комиссии по маркетингу АИБА был избран генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв. Также Россия теперь представлена не только в исполкоме, но и во всех комитетах АИБА. А после своего избрания Кремлёв ещё и отметил, что через четыре года он может претендовать на пост президента организации.



Благодаря активному сотрудничеству с новым руководством АИБА Кремлёву и его команде удалось «выбить» проведение предолимпийского чемпионата мира не только среди мужчин, но и среди женщин (таковой пройдёт в октябре в Улан-Удэ). Однако МОК лишил и женский чемпионат мира отборочного статуса к грядущей Олимпиаде.

Не изменилось отношение МОК к АИБА и после добровольного сложения Рахимовым полномочий президента организации. У МОК есть вопросы к сменившему Рахимова нынешнему временному президенту марокканцу Мохамеду Мустасану, которого они подозревают в участии в коррупционных сделках внутри АИБА, а также и к вице-президенту Кремлёву.

Последний ранее выступал с публичной критикой вышеизложенных решений МОК, в частности, назвав глупой возможную заморозку бокса на Олимпиаде-2020 и встав на защиту Рахимова. Правда, впоследствии Кремлёв раскритиковал как Рахимова, так и его преемника Мустасана и предложил погасить $ 16 млн, которые до сих пор не позволяют АИБА избавиться от статуса организации-банкрота, а также заявил о необходимости немедленных фундаментальных реформ в структуре АИБА.

Однако МОК не исключает в ближайшем будущем даже создания вместо АИБА новой общемировой организации, курирующей любительский бокс. Относительно же предолимпийских лицензионных турниров, то их проведение планируется под эгидой МОК в первой половине следующего года. А ещё в этом году, по предварительной информации, в Токио должен быть проведён пробный международный турнир, который будет организован без участия АИБА и на котором будет обкатана схема розыгрыша именных олимпийских лицензий боксёрами-любителями со всего мира. Ну а минувший ЧМ можно считать контрольной репетицией перед этим событием.