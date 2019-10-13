Боец нокаутировал соперника лёжа на спине. Уникальный удар ногой

Несколько часов назад в Тампе (штат Флорида, США) завершился очередной турнир UFC. Главным событием не самого статусного шоу компании стала пятираундовая схватка двух девушек из категории «соломинки» (до 52,2 кг) Йоанны Енджейчик и Мишель Уотерсон.

Трудовой камбэк

Первая ещё два года назад была одним из самых доминирующих чемпионов организации, однако статистика Енджейчик в последних поединках совсем не впечатляет. С ноября 2017 года Йоанна выходила в октагон пять раз и в трёх случаях проигрывала. Да, всё это были чемпионские поединки, но для столь мастеровитой и самоуверенной спортсменки это едва ли может стать утешением.

«А ты уверен, что проснёшься завтра?» Енджейчик продолжает грубить журналистам Экс-чемпионка UFC чуть не сорвала бой во Флориде. Обошлось.

Перед боем с Уотерсон польская атлетка ещё и столкнулась с проблемами экстремальной сгонки веса. За несколько дней до UFC Tampa Енджейчик, по слухам, была на грани от того, чтобы отказаться сбрасывать последние граммы, однако эта информация не подтвердилась, и Йоанна уложилась в лимит категории.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

А спустя менее, чем двое суток бывшая чемпионка вышла в клетку и провела пять раундов против седьмой по силе девушки в этом весе на планете. Мало того — Енджейчик выиграла, и сделала это уверенно. Не помешали ни проблемы со сгонкой, ни травма ноги полученная по ходу поединка. Вероятнее всего, в ближайшее время Йоанне снова дадут подраться за титул. Против новой чемпионки — китаянки Вейли Жанг.

Нокаут из ада

Самым ярким событием вечера боёв в Тампе стал нокаут в третьем по значимости поединке турнира. Нико Прайс, судя по всему, закончил карьеру в UFC некогда считавшегося теневым контендером и бывшего топ-10 лёгкого веса Джеймса Вика. И сделал это очень ярко. Вы так навскидку и не припомните, когда кого-то нокаутировали подобным образом.

Прайс потряс Вика правым оверхендом уже на первых минутах боя, после чего попытался «доработать» того в партере. Джеймс сумел прийти в себя и даже забрать доминирующую позицию на земле. Однако в этом положении он как раз в итоге и проиграл. Поначалу Вик хорошо разбирался сверху, он несколько раз попал Прайсу в голову и попытался сделать небольшую паузу, чтобы улучшить позицию. В этот момент соперник удивительно точно махнул ногой и пяткой попал Джеймсу Вику прямо в подбородок. Тот моментально потерял сознание и едва ли почувствовал добивающие удары от Прайса.

Удивительно, но Нико не первый раз исполняет что-то подобное. В 2018 году Прайс одной рукой забил до потери сознания Рэнди Брауна, который также находился в позиции сверху на земле.

Лучший бой вечера

Два года не знал побед один из ярчайших мастеров боевых искусств в полулёгком весе UFC Каб Суонсон. Американец долгое время ходил в главных претендентах на титульный бой, однако всегда ему не хватало самой малости, чтобы добраться до заветного золота. А в последние пару лет в карьере Суонсона и вовсе наметился спад. Показалось, Киллер Каб до конца карьеры стал крепким гейткипером, на котором можно проверять самых свежих и опасных проспектов.

После четырёх поражений подряд Суонсон выходил в октагон арены в Тампе с полным осознанием, что сегодня дня него решающий день. В соперниках очередной парень на подъёме Крон Грейси. Да, не такой молодой по меркам спорта (бразильцу 31 год), но по статистике он — настоящий опасный новичок. К бою против Суонсона представитель легендарного клана Грейси подходил с идеальным рекордом 5:0.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Самыми опасными для Суонсона традиционно были бойцы с борцовской базой или продвинутыми навыками в джиу-джитсу. Всё это — о Грейси. Крон, казалось, наиболее опасный и неудобный соперник для Каба, особенно если учесть сложное положение американца в лиге. И всё же Суонсон справился психологическим давлением, забрав важнейшую победу в лучшем поединке вечера. У Каба появился последний шанс попытаться вернуться в чемпионскую гонку, и это прекрасно, ведь наблюдать за его поединками — сплошное удовольствие.