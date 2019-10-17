Забить Гвоздя. Нокаутёр из России попробует остановить непобеждённого украинца

Полутяжёлый вес очнулся после длительной спячки. Ранним утром 19 октября мск в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) пройдёт первый за без малого пять лет объединительный бой в этом дивизионе. Чемпион мира по версии IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев будет защищать титул от посягательств обладателя пояса по версии WBC Александра Гвоздика. Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что эта встреча – одна из самых мощных и ожидаемых в конце 2019 года.

Россиянин и украинец определят лучшего в мире. Гвоздик — Бетербиев. LIVE В самом шикарном дивизионе мирового профи-бокса наконец-то будет объединительный бой двух чемпионов!

Как стороны договорились о бое?

Полутяжёлый дивизион на сегодняшний день является одним из самых сильных во всём профессиональном боксе. Во всяком случае речь идёт о чемпионах – трое из них (Дмитрий Бивол, Артур Бетербиев и Александр Гвоздик) по-прежнему небитые и каждый из них обладает серьёзными перспективами на звание абсолютного чемпиона мира. Ещё один, в лице Сергея Ковалёва, практически наверняка станет членом Зала славы, а по звёздности, невзирая на три поражения, превосходит всех других обладателей титула.

С учётом этого немудрено, что фанаты давно требовали объединительных боёв в этой весовой категории. О них же говорили и сами боксёры, не раз упоминая формат Всемирной боксёрской суперсерии в надежде на то, что промоутеры их услышат. Но дело с мёртвой точки не двигалось.

Тот же Бетербиев был занят дрязгами с промоутерами, Ковалёв терял и возвращал титулы, посвящая себя реваншам, о проблеме поиска соперников для Бивола мы писали совсем недавно, а прежний владелец титула WBC Адонис Стивенсон всячески избегал объединительных встреч. И лишь после того, как Александр Гвоздик забрал пояс из цепких рук канадо-гаитянина, механизм объединительных боёв в лайтхэвивейте с трудом заработал. Харьковчанин, как и его прежние товарищи по Олимпийской сборной Украины Александр Усик и Василий Ломаченко, никогда не бегал от соперников и ради титулов выражал готовность встретиться с кем угодно.

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При этом Гвоздик всегда подчёркивал, что бой со своим другом Сергеем Ковалёвым для него – последняя опция в качестве объединительной встречи. Таким образом, среди вариантов оставались поединки с Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым. Последний, потерявший несколько лет с промоутером Ивоном Мишелем и подгоняемый возрастом, также искал возможность унификации. Для начала он «забросил удочку» относительно возможного боя со старым знакомым Сергеем Ковалёвым, но Крашер не ответил на вызов Артура в «Инстаграме».

Тогда Бетербиев без проблем согласился на противостояние с Александром Гвоздиком, тем более что с недавних пор россиянин перешёл под крыло промоутерской компании Top Rank, контракт с которой и у Гвоздика. Потому организовать эту дуэль не составило труда. 17 июля было объявлено о том, что стороны договорились о бое, а в следующем месяце команды боксёров определились и с местом его проведения. Таким образом, полутяжёлый вес впервые со времён схватки Сергея Ковалёва с Бернардом Хопкинсом (8 ноября 2014 года) получил объединительный бой.

Любительский бэкграунд

Артур Бетербиев и Александр Гвоздик хорошо знакомы друг с другом. В уже далёком 2009 году они пересеклись на международном турнире в Стамбуле. Тогда россиянин в буквальном смысле разбил противника, заставив того отказаться от продолжения встречи после второго раунда. Оба помнят ту встречу.

«Я знаю его очень хорошо, потому что он был очень хорошим любителем. Я дрался с ним в 2009 году, и тогда проиграл бой, так что это будет еще одна мотивация, чтобы вернуть ему долг десятилетней давности. Теперь мы оба разные боксеры и разные люди, но это здорово для меня, чтобы получить этот матч-реванш», — не так давно вспоминал о бое Гвоздик.

Что касается Бетербиева, то он не забыл, что в первой встрече с Александром сумел сломать тому нос.

«Мы в любителях встречались с украинскими боксёрами, которые сейчас чемпионы. Да, я боксировал с Гвоздиком где-то на турнире. Я выиграл этот бой досрочно. Не помню точно детали. По-моему, я сломал ему нос. Они после второго раунда отказались дальше боксировать», — рассказывает Артур.

Пресса в этом противостоянии попыталась найти ещё один бэкграунд, ссылаясь на российско-украинские отношения, но оба спортсмена пресекли разговоры на эту тему, не желая превращать спортивный ивент в политические разборки.

Третья защита титула Бетербиевым

Для российского боксёра предстоящий бой станет третьей защитой титула по версии IBF. Глядя на сухие цифры, может показаться, что его карьера в профи удалась на все 100%. Уже в двенадцатом поединке в профи он стал чемпионом мира и в графе «поражения» у него по-прежнему значится ноль. Но на деле не всё так просто. С 2015 по 2017 годы он выходил на ринг лишь четырежды, причём зачастую с ноунеймами. Артур был недоволен работой промоутера и погряз в скандалах и разбирательствах с ним.

В конечном счёте сторонам удалось договориться о прекращении сотрудничества, но как бы то ни было, упущенное время было не вернуть. Один из последних боёв под крылом промоутерской компании Ивона Мишеля Бетербиев провёл в ноябре 2017 года. Тогда он подрался за вакантный пояс по версии IBF, который стал таковым после ухода из спорта Андре Уорда. Соперником уроженца Хасавюрта стал Энрико Кёллинг, которого Бетербиев нокаутировал в двенадцатом раунде. После того он провёл ещё две защиты пояса. В обоих случаях уровень соперников оставлял желать лучшего. В октябре 2018 года Артур нокаутировал Каллума Джонсона, а в мае 2019 года досрочно победил совсем унылого Радивое Каладжича.

Вторая защита титула для Гвоздика

У Александра Гвоздика карьера в профи развивалась гораздо динамичнее. В Top Rank не стали затягивать с продвижением ещё одного украинца и очень скоро начали ему давать крепких соперников. Уже в десятом бою харьковчанин встретился с экс-претендентом на титул Наджибом Мохаммеди и нокаутировал того во втором раунде, попутно завоевав региональный титул. После он досрочно победил ещё двух экс-претендентов на титул Томми Карпенси и Айзека Чилембу. Дальнейшие выступления привели Гвоздика к статусу официального претендента на титул по версии WBC. Но на тот момент чемпион мира Адонис Стивенсон сумел отсрочить дуэль с Гвоздиком. И, вероятно, это сыграло на руку самому Александру.

В WBC для него подготовили бой за титул временного чемпиона мира. Его соперником стал Мехди Амар и та встреча показала, что противостояние со Стивенсоном на тот момент могло для Гвоздика закончиться плачевно. Да, украинец победил спортсмена из Франции, но по собственному признанию, выступление с Амаром стало худшим в его профессиональной карьере. После этого Гвоздик принял решение сменить тренерский штаб и начал сотрудничать с Тедди Атласом. Плоды работы этого тандема стали видны практически сразу. После битвы с Амаром Гвоздик вышел на бой со Стивенсоном и в красивом стиле нокаутировал ветерана. История была с осадком, так как после поражения Адонис долгое время пребывал в коме и по-прежнему проходит реабилитацию, но это не отменяет того факта, что Александр проделал отменную работу и получил статус восходящей звезды профессионального бокса.

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Первую защиту титула полноценного чемпиона мира украинец провёл в марте 2019 года. Тогда для него не смогли подобрать соперника лучше, чем Дуду Нгумбу. Француз прекратил сопротивление в пятом раунде, сославшись на повреждение. Впрочем, сомнений в исходе встречи даже после пяти неполных трёхминуток не оставалось.

Ожидания от боя

На фоне мастерства боксёров очевидно, что нас ждёт дуэль высочайшего уровня. Сценарий противостояния ясен многим: всегда агрессивный Бетербиев будет идти вперёд, с целью переломать и перебить соперника. Более техничный Гвоздик в свою очередь будет использовать длину рук и работать на контратаках. В бою со Стивенсоном украинец показал, что с крепостью челюсти у него всё в порядке, так что на простой нахрап Бетербиеву в этот раз рассчитывать не стоит. Букмекеры на первых порах давали соперникам равные шансы на успех, сейчас же небольшим фаворитом значится Гвоздик, что логично.

Напомним ещё раз, что карьера Артура Бетербиева в профи достаточно противоречива. Да, у него безупречная статистика боёв и в 100% случаев он побеждал нокаутом, но при этом уровень его оппозиции был очень невысок. Выражаясь языком боксёров, Артур за годы соперничества с противниками не лучшего уровня мог попросту заржаветь и дуэль с Гвоздиком может стать для него настоящим откровением. Александр же зачастую дрался с очень непростыми соперниками, а после схватки со Стивенсоном наверняка готов к любому вызову, потому в этом плане преимущество на его стороне. Как бы то ни было, прогнозы дело неблагодарное, потому мы не спешим отдавать кому-либо явное преимущество. Вместо этого пожелаем боксёрам удачи, а нам – красивого бокса.