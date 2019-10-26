Говорите, Хабиб скучный? Так вот у Бена 0 ударов за два боя в UFC

«Я несколько раз предсказывал, что Аскрен поймает лицом колено. Он бездумно прёт на вас с опущенной головой, вообще не пытаясь бить перед проходом в ноги. И Аскрен переоценён: пожалуй, кому-то пора вернуться в Азию ко всем остальным отбросам. Его запомнят жертвой самого быстрого нокаута в истории организации — после такого не восстанавливаются!» — плясал на костях поверженного коллеги по бойцовскому цеху Колби Ковингтон, ранее называвший Бена Аскрена 35-летним девственником.

Нокаут за 5 секунд! Американский чемпион пропустил удивительный удар Это рекорд. Масвидаль обещал, что Аскрен не проснётся, и сдержал слово. Бен с трудом покинул клетку после такого удара коленом в прыжке.

Обидное прозвище так и закрепилось за неказистым полноватым борцом, выступления которого считаются шикарным снотворным для «сов». Он чудом не проиграл Робби Лоулеру после шикарного броска на первых секундах боя, в котором не нанёс ни одного удара, улетел в самый быстрый нокаут в истории UFC – мурашки до сих пор бегут по коже от того отчаянного прыжка Масвидаля в кудрявую шевелюру соперника.

Но в этом и заключается особенность Весельчака (от англ. Funky – прозвище спортсмена)! Скуку в октагоне он компенсирует жаркими цитатами вне восьмиугольника.



Бен доминировал в Bellator: возил по восьмиугольнику Дугласа Лиму (в этом уикенде подерётся в финале Гран-при полусредневесов с Рори Макдональдом), то же самое бывший член олимпийской сборной США по борьбе проделал и с россиянином Андреем Корешковым, которого Аскрен буквально оседлал по ходу поединка.

К чемпионскому поясу американской организации добавилось и золото экзотического на тот момент One FC. Вот только трофейная полка, внушительная коллекция скальпов и 0 в графе «поражения» совсем не впечатляли главный ММА-промоушен. Борцы тогда ещё не были в таком почете, как в 2019 году, поэтому Дэна Уайт блокировал Бена в «Твиттере» (бан говорливого атлета, к слову, длится до их пор), где сам спортсмен раздавал направо-налево громкие обещания о триумфах над Жоржем Сен-Пьером, Ником Диасом и другими топовыми полусредневесами.

В итоге приглашение от UFC пришло самым что ни на есть странным образом. В Японию собрали чемоданы экс-чемпион Эдди Альварес и прославленный Деметриус Джонсон, чемпионские бои которого так тяжело продавались организацией. Аскрен же, став частью этой громкой сделки, покинул One.

И пускай дебют в UFC у Весельчака вышел неоднозначным (победа спорной остановкой боя + глубокий нокаут на пятой секунде), этот парень своими чувством юмора и самоиронией по-настоящему раскачал некогда один из самых скучных дивизионов организации. Заговорили молчаливые Тайрон Вудли и Камару Усман, нашёл достойного оппонента в трештоке всё тот же Ковингтон, пару раз вспылили в интервью Даррен Тилл, Масвидаль и Леон Эдвардс.



Но сейчас Аскрену надо начинать с чистого листа: на UFC в Сингапуре Бен попытается одолеть мастера бразильского джиу-джитсу Демиана Майю и снова внести переполох в ряды полусредневесов.



UFC Fight Night 162



Когда: 26 октября



Где: стадион «Singapore Indoor Stadium», Сингапур

«Значение боя с Майей огромно: в случае поражения у меня могут быть проблемы. Даже придется задуматься об отставке, ведь поражение отбросит меня очень далеко назад… Зато победа в Сингапуре вернет меня в высший эшелон полусреднего дивизиона, и я смогу бросить вызов кому-то, кто стоит очень высоко в рейтинге. А уже следующая победа даст мне возможность получить поединок с чемпионом», – прояснил ситуацию Аскрен.

Кому бросать вызов Весельчак уже решил. Бен жаждет снова сойтись в клетке с Масвидалем и расставить все точки над «i». Аскрен уверен: в июле ему просто не повезло, а подобного рода противостояния должны продолжаться дольше, нежели это было на UFC 239.



«Одержи несколько побед, и мы сможем сделать это», — отреагировал на вызов Хорхе.



«Смотрю, ты ценишь то, что я делаю тебя известным. Всегда пожалуйста, болван», — парировал Бен.



Однако, пока Хорхе готовился к битве за крайне странный титул «Главного ублюдка» с Нейтом Диасом, накануне провалившем допинг-тест, Аскрену стоило бы поразмышлять о новом андердоге на своем пути. Двукратный претендент на титул чемпиона UFC в разных весовых категориях, 42-летний Майя явно не будет отбывать номер в Сингапуре. Три поражения от Усмана, Ковингтона и Вудли позабылись, благодаря двум триумфам в последних поединках, а семисантиметровое преимущество в росте и чёрный пояс по джиу-джитсу (13 из 27 побед добыты сабмишнами) ясно дают понять экспертам: противостоять Аскрену будет непросто, но Демиан готов пойти ва-банк. Должен же ветеран ММА наконец одолеть базового борца?



Да и стимул у бразильца неплохой. Не за горами пенсия, а вешать перчатки на гвоздь, естественно, хочется на победной ноте:



«После этого поединка я хочу провести ещё пару боёв и, возможно, на этом всё! Поэтому для меня встреча с таким уникальным бойцом, как Бен Аскрен, будет большим испытанием».