Русский богатырь забил двухметрового американца. Снова нокаут от Павловича

На том же турнире в поединке «самых скучных бойцов UFC» уснул один из атлетов. В прямом смысле этого слова.

На минувшей неделе фанатам боёв в России наконец-то не нужно было просыпаться ранним воскресным утром, чтобы не пропустить всё интересное. Турнир UFC в Сингапуре прошёл в субботу днём по московскому времени, и это было очень кстати, если учесть, что выступили там четверо россиян. Выиграли трое из них — к сожалению, второе подряд поражение потерпела первая девушка в UFC из России Александра Албу. А вот Муслим Салихов, Мовсар Евлоев и Сергей Павлович свои поединки завершили успешно. Последний сделал это досрочно.

Сергей бился с американцем Морисом Грином, занимавшим на тот момент 13-ю строчку рейтинга тяжеловесов UFC. Павлович располагался на 14-й. Это означало, что победа над таким соперником гарантировала россиянину небольшой, но всё же рост в табели. Однако ещё важнее было добиться успеха красиво, ведь именно зрелищные и интересные бойцы пробиваются на вершину ММА сегодня. Павловича не назовёшь самым увлекательным спикером, но вот шоу в клетке он дать ещё как может. Две минуты понадобилось российскому тяжеловесу, чтобы забить крепкого (во всех смыслах: рост Грина — 2 метра ровно) соперника из США. Морис буквально скукожился у сетки, пытаясь спастись от атак Сергея.

В минувшую субботу экс-чемпион Fight Nights заработал второй нокаут подряд и теперь намерен влететь в топ-10, где уже есть Александр Волков (номер 6) и Шамиль Абдурахимов (номер 9). Не стоит также забывать об Алексее Олейнике, который сегодня занимает 12-ю строчку. В общем, пока тяжёлый вес UFC можно считать одним из самых российских.

Главным событием UFC в Сингапуре стал поединок самых скучных бойцов в компании, которым это звание досталось за слишком большую любовь к грепплингу. 41-летний легендарный мастер джиу-джитсу Дэмиан Майя должен был проверить, насколько удачным оказалось для компании спорное подписание контракта со странным парнем Беном Аскреном.

Говорите, Хабиб скучный? Так вот у Бена 0 ударов за два боя в UFC И даже несмотря на это Аскрен чертовски популярен. Рассказываем – почему.

Для Весельчака третье выступление в лучшей лиге мира обернулось вторым поражением подряд. В третьем раунде бразилец задушил американца до потери сознания и поставил под сомнение все былые достижения Аскрена за пределами UFC. Напомним, Бен пришёл в Абсолютный бойцовский чемпионат с идеальным рекордом (18-0) и двумя поясами компаний Bellator и ONE.

В воскресенье утром мск всё же были любопытные поединки. По более привычному для США времени прошёл турнир Bellator 232, где определился победитель Гран-при полусреднего веса и новый чемпион компании в этом дивизионе. Именно новый, ведь победу одержал Дуглас Лима.

Бразилец взял реванш у Рори Макдональда, точно так же, как и в первой схватке, проведя с ним в клетке все пять отведённых раундов. На пути к титулу и миллиону долларов Лима проделал блестящую работу. Сперва он победно завершил трилогию с нашим Андреем Корешковым. Затем красиво разбил самого наглого и медийного бойца Bellator Майкла Пэйджа. А дальше вернул должок Макдональду, одолевшему Дугласа в январе 2018 года. Теперь Лима по праву считается одним из лучших полусредневесов планеты и лучшим за пределами UFC.

На том же турнире яркий нокаутёр из Англии Пол Дэйли одержал важную досрочную победу над Саадом Авадом. Ещё в тот вечер однорукий боец Ник Ньюэлл провёл второй бой в Bellator и, к сожалению для фанатов этого смельчака, уступил в нём раздельным решением судей.

Сутками ранее Bellator провёл в том же Анкасвилле (США) и другой ивент, во главе которого второй раз в карьере подрались некогда популярные тяжеловесы Фрэнк Мир и Рой Нельсон. Мир нанёс Нельсону четвёртое поражение подряд и поставил под большое сомнение дальнейшее продолжение карьеры Роя. Хотя совсем недавно и сам Фрэнк, казалось, был близок к уходу на пенсию.

А открывали первый вечер боёв в Анкасвилле яркие девушки, одна из которых — Ребекка Бриггман — стала известна широкому зрителю благодаря съёмкам в фильмах для взрослых под псевдонимом Орион Старр. Бриггман дебютировала в ММА, и получилось у неё так себе. Уже в первом раунде соперница Элис Рид (для которой, к слову, это тоже был первый бой в карьере) отправила Ребекку в нокаут. Вот эта история.