Рыжий любимчик судей. Почему Ковалёву нужно непременно вырубать Канело

Россиянина легко могут ограбить в Америке. Более того — с Сергеем такое уже случалось, и перед боем с Альваресом об этом нужно помнить.

В ночь на 3 ноября мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на знаменитой арене MGM Grand, пройдёт большой турнир по профессиональному боксу. Его центральным событием станет противостояние в полутяжёлом весе, в котором чемпион мира по версии WBO Сергей Ковалёв будет защищать титул от посягательств чемпиона в среднем весе Сауля Альвареса.

Крашер попытается помешать Канело стать великим. Ковалёв — Альварес. LIVE Неделя боя в разгаре! 2 ноября Сергей Ковалёв проведёт поединок жизни. Всё самое главное о встрече Крашера с Канело — здесь.

Эксперты практически единогласно сходятся во мнении, что россиянину для победы нужен лишь нокаут. Дело не только в возрасте Крашера, которому будет тяжело тягаться с молодым мексиканцем все 12 раундов, но и в том, что Канело частенько благоволят судьи, и ни для кого это не секрет. На фоне возможного предубеждения фемиды к Ковалёву «Чемпионат» вспомнил другие случаи, когда победы Сауля Альвареса трудно было назвать бесспорными.

Сауль Альварес – Мигель Васкес. Гвадалахара. 20 июня 2006 года

Первый раз, когда справедливость решения судей в бою с участием Канело подверглась сомнению, случился в далёком 2006 году, когда мексиканцу не исполнилось и шестнадцати лет. То был лишь третий его поединок в профессионалах. Противостоял ему дебютант Мигель Васкес. Соперники были знакомы, так как бились в прошлом в любителях. Встреча продолжалась четыре раунда и была конкурентной. В иностранной прессе Васкеса до недавних боёв Канело с Головкиным называли единственным, кроме Мейвезера, кто мог реально записать себе в профессиональный рекорд победу над Саулем. Встреча прошла очень плотно, и по итогам четырёх раундов мнения судей разделились – 39:37, 37:39, 40:36 в пользу Канело. Сам Васкес считает, что в том поединке его ограбили. Через два года бойцы вновь пересеклись, но тогда победа Рыжего уже не оспаривалась.

«Чувствовал, что победил в первом бою. Да, второй поединок с Канело был ошибкой, потому как я дрался не в своей весовой категории, но результат первого противостояния определённо стоило бы обсудить», — говорил Васкес.

К слову, позже Мигель также стал чемпионом мира. Но кто знает, как бы сложилась карьера Сауля, проиграй он уже в третьем бою на профи ринге, да ещё и дебютанту. Не так уж много боксёров после такого старта карьеры смогли бы взойти на высоты, которыми сейчас может похвастать Альварес.

Сауль Альварес – Эрисланди Лара. Лас-Вегас. 12 июля 2014 года

После боя с Васкесом Канело провёл ещё не один десяток поединков, в основном сметая соперников с пути, хотя не обходилось и без казусов, как, к примеру, случилось в противостоянии с Хорхе Хуаресом, у которого на сегодняшний день в пассиве уже 27 поражений. Бой с ним Сауль сумел свести лишь к ничьей. Как бы то ни было, это не помешало его восхождению на боксёрский олимп и к 2014 году он выходил на ринг уже готовой звездой. За его спиной были победы над Карлосом Бальдомиром, Кермитом Цинтроном, Шейном Мозли и Остином Траутом, а также был бой, пусть и неудачный, но зато с самим Флойдом Мейвезером.

К слову, поединок с Мэем вышел показательным в отношении судейства. Тогда американец переиграл Канело в одну калитку, но один из боковых каким-то чудом насчитал ничью.

После поражения от Флойда Рыжий не мог позволить себе ошибок. Сначала он победил Альфредо Ангуло, а затем вышел на встречу с Эрисланди Ларой. Кубинец с великолепной любительской карьерой за плечами был хорош и в профессионалах, он представлял для Альвареса угрозу, хотя букмекеры видели фаворитом этой пары мексиканца.

Встреча прошла в Лас-Вегасе и выдалась достаточно интересной. Сауль избрал тактику работы первым номером и постоянно прессинговал соперника. Лара же великолепно работал на ногах и постоянно встречал оппонента. В одном из эпизодов Альварес подловил противника, и у того открылось рассечение, но это не помешало Эрисланди гнуть свою линию и умело контратаковать. Канело же своей активностью создавал благоприятную картинку для судейства. По итогам 12 раундов мнения разделились – 115:113, 113:115, 117:111 в пользу Альвареса. Решение вызвало неоднозначную реакцию. Множество экспертов сошлись во мнении, что Лару обокрали, ту же мысль высказывал и кубинец. А ещё одним свидетельством того, что Сауль был не уверен в своей победе, стало то, что фанаты так и не увидели реванша, хотя при таком судейском решении это было бы логично.

Добавим, что статистика ударов говорила в пользу Лары – 107 точных панчей из 386 (28%) против 97 из 415 у Канело (23%). В джебах же Альварес и вовсе уступил с катастрофичной разницей – 9 из 183 (5%) против 55 из 246 у Эрисланди (22%). По сути, Саулю отдали победу за большее количество выброшенных ударов, и не так уж и важно, что они были неточными.

Сауль Альварес – Мигель Анхель Котто. Лас-Вегас. 21 ноября 2015 года

Победа с неприятным послевкусием над Эрисланди Ларой случилась в 2014 году. После неё Альварес провёл проходной поединок с Джеймсом Кирклендом, а затем принял окончательное решение отказаться от боёв в промежуточном весе и перешёл в средний дивизион. В первой же схватке в мидлвейте Канело достался непростой соперник – чемпион мира в четырёх весовых категориях и гарантированно будущий член Зала славы Мигель Анхель Котто. К тому моменту пуэрториканцу уже было 35 лет и за его спиной было множество тяжелейших боёв. Для многих было едва ли не очевидно, что Котто, пребывающий на закате карьеры, согласился на бой с молодым и мощным соперником в первую очередь из-за большого гонорара. Но события в ринге показали, что Мигелем руководила не только банальная жажда наживы.

Хунито вышел на бой в великолепной форме и подчистую забрал первую треть поединка. В эти моменты Сауль выглядел откровенно плохо и не поспевал за мобильным соперником. В середине противостояния Альварес нащупал слабые места Котто, а главное понял, что обладает огромным преимуществом в физической мощи. Увесистые плюхи от Канело явно осаждали атакующие порывы Котто, и тому приходилось действовать с оглядкой. Тем не менее отменный сдвоенный джеб и фирменная работа по корпусу от Котто исправно прошивали оборону Сауля, и фаны пуэрториканца глубоко в душе таили надежду, что их любимец, как минимум, не проигрывает. В концовке боя предпочтительнее выглядел мексиканец, но и Мигель показывал зубы, стараясь отвечать на каждую атаку Рыжего.

В целом, бой получился очень конкурентоспособным и для объективного судейства трудным для подсчёта. Но, как часто бывает, объективность судей и Атлетическая комиссия штата Невада — это антонимы, так что Фемида, не утруждая себя сложными задачами, насчитала победу Альвареса едва ли не в одну калитку – 117:111, 118:110, 119:109. Наверное, нет необходимости объяснять, что решение было скандальным и вызвало возмущение. Сам Котто после боя заявлял, что взял как минимум восемь раундов. Возможно пуэрториканец и преувеличил, но его слова не так уж далеки от истины.

Это же показала и статистика ударов. В целом Альварес был немного точнее, донеся до цели 32% всех ударов. Мексиканец отметился 155 попаданиями из 484 выброшенных ударов. При этом Котто выстрелил из обоймы 629 ударов и попал по сопернику 129 раз (21%). Сейчас практически нет сомнений, что поменяй боксёров местами, Канело бы при такой статистике отдали победу за большую активность, как было в случае с тем же Ларой. Но на практике этот тезис никогда не доказать.

Сауль Альварес – Геннадий Головкин. Лас-Вегас. 16 сентября 2017 года

16 сентября 2017 года в мире бокса состоялся едва ли не самый ожидаемый поединок последних лет – Сауль Альварес – Геннадий Головкин. Разговоров вокруг него ходило множество и давно. Чего стоила лишь история с отказом Канело от пояса WBC, что было расценено как явный побег от встречи с непобеждённым панчером из Казахстана. Многие обвиняли Рыжего и его команду в том, что они просто дожидаются, когда соперником для Головкина будет не только Сауль, но и возраст, и некоторая справедливость в таких суждениях была. Как бы то ни было, в 2017 году стороны ударили по рукам и договорились о встрече в Лас-Вегасе.

С первых же раундов Геннадий начал показывать чемпионский уровень и постоянно прессинговал Канело, которому по большей части приходилось сидеть в глухой защите. Отдав таким образом почти половину поединка, Сауль включился в работу лишь после экватора встречи. Но явным преимуществом не завладел. Более того, в чемпионских раундах Геннадий включил пятую скорость и начал навязывать сопернику жёсткие размены. К чести мексиканца, он не пасовал и шёл с соперником кость в кость. Но на фоне первой провальной половины боя, казалось, что для ухода от второй в карьере осечки этого будет мало. Однако это только показалось.

В этот раз мнения судей разделились – 115:113 в пользу Головкина, 114:114 и уж совсем позорные 118:110 в пользу Канело. И снова решение вызвало массу нареканий. Более того, в этот раз статистика ударов не оставляла Саулю ни единой лазейки. Геннадий нанёс тогда 703 удара, 218 из которых оказались точными (31%), у Альвареса же за 12 раундов накопилось 505 выброшенных ударов из них 169 пришлись в цель (33,5%).

Судья, отдавшая Канело едва ли не все раунды, была на несколько месяцев де-факто «разжалована» и обслуживала мелкие турниры в Неваде. Однако в Атлетической комиссии штата подчёркивали, что планируют вернуть Аделаиду Бёрд к работе на больших поединках.

Это совсем уж скандальное решение, превзошедшее на этот раз все былые подвиги судей, привело стороны к логичному реваншу.

Сауль Альварес – Геннадий Головкин. Лас-Вегас. 15 сентября 2018 года

К реваншу боксёры шли долго, что было связано с допинговым скандалом вокруг мексиканца. В организме Канело был обнаружен кленбутерол, что сорвало встречу бойцов в мае 2018 года. Тогда Геннадий успел размяться на Ванесе Мартиросяне, избежав длительного простоя.

В целом, второй поединок Канело и GGG стал продолжением первой встречи. Боксёры показывали яркий и качественный бокс, работали плотно и не боялись идти в размены. Да, по сравнению с первой встречей Саулю удалось прибавить, но сказать, что он контролировал ход встречи было нельзя. В ходе противостояния оба снова продемонстрировали крепость челюсти, выстояв после тяжелейших попаданий. В чемпионских раундах предпочтительнее выглядел казахстанец, но этого снова не хватило для того, чтобы записать себе в актив победу над Рыжим. Более того, на этот раз судьи отдали победу Саулю – 114:114, 115:113 и 115:113.

Глядя на статистику, можно понять, что предвзятость судей снова читается легко. В этот раз в процентном соотношении Канело был уже значительно точнее, чем Геннадий. Также ему удалось сократить отставание по количеству выстрелов в сторону соперника, но по сухим цифрам он снова выглядел как минимум не лучше – 202 точных удара из 622 (32,5%) против 234 из 879 выброшенных у Головкина (26,6%). Пожалуй, здесь цифры красноречивее любых слов.

Война окончена. Головкин проиграл Альваресу в Лас-Вегасе Судьи и в этот раз отказались отдать победу GGG в равном бою. Опять скандал?

В преддверии боя с Ковалёвым

Учитывая всё сказанное, повторим — нет смысла говорить о том, что Крашер должен уповать лишь на победу нокаутом. Для победы по очкам Сергею нужно тотально доминировать на протяжении всех 12 раундов, чего по объективным причинам ждать от него не приходится.

Ещё один фактор против Сергея — бой пройдёт в Лас-Вегасе. Рыжий провёл здесь одиннадцать поединков, в девяти из них он победил, в том числе Лару, Котто и Головкина. Один из них закончился ничьей всё с тем же GGG, а ещё один ознаменовался единственным в карьере поражением Канело. Тогда он проиграл Флойду Мейвезеру, но даже тогда и даже против такого авторитета, как Флойд, в Неваде не побоялись экспериментировать с цифрами. Один из судей насчитал ничью.

12 миллионов за Рыжего. Почему Ковалёв не хочет быть абсолютным чемпионом мира Крашер получил шанс всей жизни, никогда раньше легендарный русский боксёр не видел таких гонораров.

Сам же Крашер бился в Лас-Вегасе четырежды. Два раза он проиграл Андре Уорду, ну а до тех приснопамятных поражений ему удалось здесь нокаутировать Дугласа Этьене Окола и Наджиба Мохаммеди.

И напоследок ещё раз о судьях. Как мы сообщали ранее, боковыми на бою будут Джулия Ледерман, Дейв Моретти и Дон Трелла. Моретти — единственный судья, который отдал победу Геннадию Головкину в его первом бою с Саулем Альваресом. Также Моретти судил схватку Канело с Мейвезером, тогда он также отдал предпочтение сопернику Сауля. Что касается Треллы, то он в первом бою Альвареса с Головкиным насчитал ничью.