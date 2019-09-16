12 миллионов за Рыжего. Почему Ковалёв не хочет быть абсолютным чемпионом мира

13 сентября промоутерские компании Golden Boy, Top Rank, Main Event и стриминговая платформа DAZN официально объявили о поединке чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва с чемпионом мира по версии WBA Super и WBC в среднем весе Саулем Альваресом. «Чемпионат» разобрался, как родилась идея этого боя, для чего мексиканец поднимается на две весовые категории и зачем на такой бой соглашается Ковалёв.

«Альварес может выступать в двух весовых категориях»

В декабре 2018 года Сауль Альварес и его команда провели первый большой эксперимент с весовыми категориями. Тогда мексиканец в погоне за титулом в третьей весовой категории нашёл для себя очень удобную жертву – временного чемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе Рокки Филдинга. Невзирая на разницу в габаритах, все прекрасно понимали, что Канело выходит на мисматч. Теория была доказана практикой – Рыжий разбил британца за три раунда и стал носить гордое звание чемпиона в трёх весовых категориях.

Тогда было не совсем ясно, был ли поход во второй средний вес разовой акцией, либо же Альварес принял решение практиковать такой подход чаще. Впрочем, в Golden Boy дали понять, что сценарий, по которому Альварес будет курсировать среди весовых категорий, более чем приемлемый. Что и неудивительно, учитывая насколько мексиканец золотоносный для Оскара де ла Хойи и компании и насколько вырастет к нему интерес, если он начнёт охоту за титулами в более тяжёлых весах. Именно потому после победы над Филдингом Оскар воспевал своего клиента и заявлял, что тот готов защищать титулы сразу в двух дивизионах.

«Я не продвигал этот бой как самый сложный в карьере Альвареса, но в то же время он не был лёгким, так как Филдинг — крупный соперник. Альварес доказал, что может боксировать с большими соперниками. Это открывает двери, чтобы выступать сразу в двух дивизионах — среднем и втором среднем.

Следующий соперник? Определимся с этим после праздничных дней. Не переживайте, мы пойдём по следам топ-соперников. Как бы то ни было, двери во второй средний вес открыты и он может боксировать в двух дивизионах», — сказал де ла Хойя.

Но, как известно, аппетит приходит во время еды. Понимая, насколько сейчас уныл второй средний вес в плане громких имён, де ла Хойя обратил взор сразу на полутяжёлый вес, что тогда и вовсе казалось сумасшествием. В марте 2019 года Оскар впервые заговорил о варианте с Ковалёвым.

«Сейчас Сауль готов боксировать с любым соперником, начиная от среднего веса и завершая полутяжёлым, в том числе мы говорим о Сергее Ковалёве и Андре Уорде. Вы можете называть Альвареса сумасшедшим, но он никого не боится. Именно потому он и настоящий боец. Реально ли сейчас говорю о полутяжёлом весе? А почему нет?» — говорил промоутер.

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Как бы то ни было, после того Альварес сосредоточился на подготовке к объединительному бою с Дэниелом Джейкобсом и эта тема на время ушла на второй план. Но после победы над американцем и провальных переговоров о третьем бое с Геннадием Головкиным в Golden Boy зашли в тупик с поиском интересного соперника для Канело, и тогда пластинка о Ковалёве заиграла вновь.

Для начала команда мексиканца пыталась убедить россиянина отказаться от встречи с Энтони Ярдом в Челябинске, но Крашер был непреклонен и не хотел лишать зрелища родных фанатов. Тогда у Канело прямо заявили, что будут ждать исхода этой встречи и лишь потом заявят о дальнейших планах. Этих слов уже было достаточно, чтобы понять, что Сауль настроен исключительно на Ковалёва.

Зачем это Альваресу и почему Ковалёв

Сауль Альварес – самый кассовый боксёр мира. На сегодняшний день он тотально доминирует не только на мексиканском, но и на всём североамериканском рынке боксёрской индустрии. Грамотный менеджмент, умелое продвижение в медиа и совершенные боксёрские навыки превратили его в звезду мирового масштаба. Казалось бы, сейчас он мог сосредоточиться на завоевании титула абсолютного чемпиона мира в среднем весе, а уж затем заглядывать и в другие дивизионы. Тем более в дивизионе реальных конкурентов у него уже практически не осталось.

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Но Канело и его промоутеры упорно пробиваются к бою в полутяжёлом весе, в чём причина? Очевидно, менеджеры из Golden Boy прекрасно понимают, что поединки с Деревянченко, Андраде, Чарло, Сондерсом или Каллумом Смитом не принесут им тех доходов, который может принести лишь один супербой. Кроме того, фаны Альвареса, да и сам Сауль, уже устали от слабой оппозиции. Если мы исключим из послужного списка Рыжего бои с Геннадием Головкиным, то увидим, что в последних пяти встречах он бился с Амир Ханом, Лиамом Смитом, Хулио Сезаром Чавесом, Рокки Филдингом и Дэниелом Джейкобсом, едва ли в этом списке кто-то представлял для Канело реальную опасность.

Сауль и сам прекрасно это понимает и, вероятно, гонится не только за «длинным долларом», но и за реальным величием. Его он может получить, завоевав как можно больше титулов в разных весовых категориях, именно этим можно объяснить его стремление провести бой в полутяжёлом весе.

И именно этим же объясняется и выбор соперника. Ковалёв, при всём уважении к россиянину, сейчас выглядит самым уязвимым чемпионом в своей весовой категории. Возраст потихоньку настигает Сергея, что показали недавние инфарктные эпизоды в противостоянии с ещё неопытным Энтони Ярдом. Альварес же далеко не Ярд. Сауль техничнее, быстрее, опытнее британца. Очень важно и то, что его боевой вес зачастую приближается к полутяжёлому весу, так что большой разницы в габаритах между ним и Сергеем не будет. Также нужно понимать, что бой пройдёт в Лас-Вегасе, а потому если дело дойдёт до решения судей, то Альварес практически гарантированно одержит победу.

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В целом вариант с Ковалёвым для Сауля выигрышен с любой точки зрения. Если он всё же уступит россиянину, можно будет найти много объяснений такому исходу, при этом Сауль сохранит титулы в среднем весе и спокойно сможет защитить их уже в следующей встрече. Ну а в случае победы Канело снимет все её сливки и останется любимцем мексиканской публики ещё на многие десятилетия.

Зачем это Ковалёву?

Карьера российского чемпиона близится к закату. Это понимает и сам Сергей, который уже в 2019 году успел несколько раз заявить, что скоро его путешествие в большом спорте подойдёт к концу. Перед Ковалёвым стоял выбор – попробовать объединить титулы в полутяжёлом весе и получить возможность уйти на пенсию в статусе абсолютного чемпиона, либо же провести бой с Альваресом.

Первый вариант исключает заоблачные гонорары. При всей конкурентоспособности дивизиона, ни Дмитрий Бивол, ни Артур Бетербиев, ни Александр Гвоздик недостаточно кассовые боксёры, а потому в этом случае речь больше идёт о престиже и титулах. При этом задача по объединению займёт не один день и практически гарантированно исключит возможность встречи с Канело.

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Бой с Альваресом же для Ковалёва – шанс получить едва ли не самый большой гонорар в карьере. Уже сейчас источники сообщают, что Крашер заработает за поединок с Канело около $ 12 млн, правда, часть этой суммы уйдёт промоутерам. Как бы то ни было, семизначные цифры гарантируют Сергею обеспеченную жизнь на «пенсии» и счастливое времяпрепровождение с семьёй. Кроме того, даже в случае поражения нельзя будет сказать наверняка, что шанс россиянина на последний рывок в погоне за званием абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе будет окончательно упущен. Многое будет зависеть даже не от результата, а от того, как Ковалёв будет выглядеть в бою с Канело.