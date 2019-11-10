«Вообще у меня полторы почки». Брата Хабиба «задушил» необычный боец

9 ноября в Москве прошёл третий в истории страны турнир UFC. В его преддверии много говорилось о том, что шоу на «ЦСКА Арена» станет самым мощным из всех ивентов промоушена в России. По качеству встреч ожидания оправдывались, но вместе с тем, результаты пока по большей части разочаровывают. Ну, а наибольший привкус горечи остался от поражения дебютанта лиги Абубакара Нурмагомедова.

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Первые потери на турнире

Шоу на «ЦСКА Арене» открыло противостояние Григория Попова и Дэйви Гранта. 35-летний россиянин проводил второй поединок в UFC и надеялся реабилитироваться за поражение нокаутом в минувшей встрече. Бойцы закатили в октагоне настоящую войну и, если бы эта схватка не была первой на всём турнире, можно было бы предположить, что бонус за «Бой вечера» ушёл бы Попову и Гранту. Как бы то ни было, невзирая на все старания и решимость Григория, удача от него отвернулась и, похоже, эта осечка задала тон выступлению всех россиян.

Вторым отечественным бойцом, вышедшим в клетку, стал Александр Яковлев, которому противостоял Рузвельт Робертс. Здесь спортсмены также не заставили скучать публику и подарили зрителям «биг драма».

Яковлев несколько раз выбирался из сложных ситуаций, но этого не хватило, чтобы отпраздновать вторую кряду победу после долгой паузы. Таким образом, после практически половины предварительного карда россияне не могли похвастать ни одной победой. Следующим в клетку выходил Абубакар Нурмагомедов, на которого уже надеялся едва ли не весь зал.

Нурмагомедовы терпят первое поражение в UFC

Появление Абубакара под сводами арены взорвало всю толпу. И это неудивительно. Брат чемпиона UFC для выхода в октагон выбрал культовую рэп-композицию 90-х годов в исполнении Coolio Gangstars Paradise и стоит признать, что выглядело это очень эффектно. Придавало пафосу всему этому и присутствие рядом с Абубакаром Хабиба и Абдулманапа Нурмагомедовых. Казалось, что в такой атмосфере новобранец UFC не дрогнет, тем более, что ему противостоял не хватавший с неба звёзд Давид Завада.

Действительно, начало оправдало ожидания, Нурмагомедов провёл тейкдаун и, почувствовав кураж, судя по всему решил работать как можно эффектнее. Но уже очень скоро за излишнюю беспечность пришла и расплата. Именитый (по фамилии) боец попался на приём Завады. Абубакару не оставалось ничего иного как постучать и сдаться. Разочарованию публики не было предела, впрочем, как и самого Нурмагомедова. В какой-то момент показалось, что он был близок к тому, чтобы расплакаться.

Осечка Абубакара стала первым поражением всей семьи Нурмагомедовых в UFC. Посмотрим, сумеет ли он закрыть её в ближайшем будущем.

Триумф Конора и поддержка своих

Кажется, что больше всех вечером 9 ноября праздновал Конор Макгрегор. Поражение Нурмагомедова, хоть какого-то, повергло его в настоящую эйфорию и заставила разразиться очередным потоком желчи в адрес столь нелюбимой им семьи.

«Он постучал по своему лбу. Если можно постучать по лбу, можно ударить в лоб. Он сдался и сбежал. Мы знаем, кто там убегает. Абубакар Нурмаготаптап. Вечный неудачник», — написал Макгрегор в своём «твиттере».

Впрочем, Абубакару рано расстраиваться, тем более, поддержка остаётся на его стороне. Официальных комментариев из его команды ещё не поступало, но, суд по словам Завады, и Хабиб, и Абудлманап восприняли осечку как невезение, а Рустам Хабилов поддержал соотечественника тёплыми словами.

«Я видел бой Абубакара и очень огорчился. Начал нервничать, но ко мне подошёл Абдулманап и сказал, чтобы я не обращал на это внимание. Абубакар очень сильно расстроен, я ему сказал, что его путь только начинается, это была небольшая ошибка», — сказал Рустам.