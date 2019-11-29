Емельяненко вырубал качков ещё 15 лет назад. На что вообще рассчитывает Кокляев?

В последнее время смешанные единоборства и бокс поглотила погоня за хайпом и шоу. И если до поры до времени в отечественном спорте эти тенденции не были заметны хотя бы на высоком уровне, то нынче они зашли на российский рынок в полном объёме. Грядущее противостояние бойца ММА Александра Емельяненко и стронгмена Михаила Кокляева — яркое тому подтверждение. О том, что всё это будет лишь отдалённо напоминать профессиональный спорт, говорит и то, что Емельяненко, чьей вотчиной являются смешанные единоборства, подерётся с Кокляевым по правилам бокса.

Груда мышц против мастера единоборств. Емельяненко — Кокляев. LIVE Скандальный боец выйдет на ринг с известным блогером-качком, чтобы провести поединок по правилам бокса.

Тем не менее полностью обнулять спортивную составляющую схватки было бы неверно. В конце концов, на счету Александра есть один поединок в профессиональном боксе, а его работа в ММА в стойке является едва ли не сильнейшей стороной бойца. За счёт ударной техники Емельяненко добыл в смешанных единоборствах не одну победу, и Кокляев как никто другой должен сейчас об этом помнить. Вспоминаем о самых ярких успехах Александра в подобном стиле.

Александр Емельяненко – Джеймс Томпсон. Бой в организации Pride. 31.10.2004

Бой с Джеймсом Томпсоном прошёл на заре профессиональной карьеры Александра в смешанных единоборствах. То был лишь шестой поединок Емельяненко и второй после болезненного поражения от Мирко Крокопа. Россиянин со всей серьёзностью подошёл к противостоянию с Томпсоном. Джеймс набросился на соперника сразу же со стартовым гонгом и попробовал ошеломить его. Но Емельяненко не растерялся и, собравшись за мгновение, начал отвечать на яростные атаки Джеймса. Натолкнувшись на жёсткие удары россиянина, Джеймс оказался на канвасе. По сути, Александру даже не пришлось добивать противника, в дело вовремя вмешался рефери. На всё про всё Емельяненко потратил 11 секунд.

Отметим, что Томпсон завершил профессиональную карьеру не так давно и после встречи с Емельяненко провёл бои с Кимбо Слайсом, Мариушем Пудзяновским и Алистаром Оверимом. В последние годы Джеймс выступал в Bellator, где к концу 2017 года в его пассиве было три осечки кряду.

Александр Емельяненко – Сергей Харитонов. Бой в организации Pride. 10.09.2006

Противостояние, состоявшееся 13 лет назад, до сих пор отзывается эхом в головах как Емельяненко, так и Харитонова. Бойцы тогда выдали блестящий по накалу страстей поединок. Александр неплохо работал в стойке, но в одном из эпизодов был пойман соперником и оказался в нокдауне. Сергей тут же занял позицию маунт и был близок к победе, но Емельяненко сумел отзащищаться. А через пару минут в бою наступила развязка.

Александр точными ударами потряс соперника, и тот упал на канвас, затем Емельяненко не составило труда довести дело до победы, в дело вмешался рефери, зафиксировавший его досрочный успех.

«Ринг не твой профиль, Миша. Работай грузчиком». Емельяненко подерётся с качком Сканадальный тяжеловес Александр Емельяненко и Михаил Кокляев всё-таки проведут бой. Всё, что нужно об этом знать.

Отношения Харитонова и Емельяненко натянуты до сих пор. Не так давно спортсмены обменялись уколами в социальных сетях, и на каком-то этапе речь даже зашла о реванше, но, к сожалению, стороны не договорились о подписании контракта, и Сергей продолжил свой путь в Bellator, в то время как Александр переключил внимание на Кокляева.

Александр Емельяненко – Ибрагим Магомедов. Бой в организации ProFC. 29.03.2009

В марте 2009 года, после пяти побед кряду, Александр выступил на турнире по смешанным единоборствам в Ростове. Тогда его соперником стал Ибрагим Магомедов, на счету которого к тому моменту были победы над Беном Ротвеллом и Валентайном Оверимом. Начало встречи мало напоминало о том, что зрители пришли на турнир по ММА. Во всяком случае, бойцы действовали как типичные боксёры, аккуратно проводя разведку в стойке. Вскоре соперники взорвались сериями. Емельяненко отметился серией попаданий, а Магомедов потряс соперника точным ударом в голову, после чего бойцы вошли в клинч.

Через несколько мгновений в дело вступил третий в ринге. Ибрагима отправили на осмотр к врачам из-за рассечения. В итоге бой был остановлен, и Емельяненко добыл ещё одну победу за счёт своих кулаков. На этот раз для успеха ему потребовалась 51 секунда. В 2012 году соперники встретились снова. На турнире в Ингушетии Александр снова победил, на этот раз Магомедов отказался продолжить схватку в третьем раунде. То был его последний бой в профессиональной карьере.

Александр Емельяненко – Тадас Римкявичюс. Бой в организации M-1 Challenge. 17.03.2012

Поединок с литовским бойцом стал для Александра лишь вторым после сокрушительного поражения от Магомеда Маликова. Поэтому немудрено, что в соперники ему подобрали малоизвестного Римкявичюса. В первом раунде Тадас ещё представлял россиянину угрозу и временами неплохо огрызался. Но второй раунд стал показательным в отношении того, насколько Емельяненко хорош в стойке и насколько тяжелы его удары.

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В ходе второй пятиминутки Александр провёл очередную серию ударов, и Римкявичюс просто отвернулся и прижался к канатам. Когда он решил посмотреть в сторону соперника, между бойцами уже стоял рефери, который с улыбкой на лице остановил схватку. Судя по всему, на Тадасе просто сказался тоннаж ударов Емельяненко, ничем иным такой жест отчаяния от него не объяснить. После того он провёл в ММА пять поединков, проиграв в четырёх из них, в том числе Денису Гольцову и Алексею Буторину.

Александр Емельяненко – Вёрджил Цвиккер. Бой в организации WFCA. 17.12.2017

Бой с американцем Вёрджилом Цвиккером прошёл уже в эпоху позднего Емельяненко. За несколько лет в карьере Александра произошло слишком много негатива. В том числе пребывание в местах лишения свободы за сексуальное насилие и прекращение какого-либо общения с прославленным братом Фёдором Емельяненко. Своё имя он решил очистить в организации WFCA, детище Рамзана Кадырова.

После длительного простоя Александру удалось набрать неплохую форму и привести себя в порядок. И если первую встречу в лиге WFCA с Джеронимо дос Сантосом нельзя было рассматривать всерьёз ввиду уровня соперника, то с Цвиккером дело обстояло иначе.

Всё-таки в Грозный приехал экс-боец Bellator и Strikeforce Вёрджил Цвиккер, побеждавший когда-то даже Овинса Сен-Прё. Но всё это не смутило Александра. Он быстро вымотал соперника и в середине первого раунда отличными ударами справа потряс его и отправил на канвас. Добить его было делом техники, с этим у Емельяненко проблем не было никогда.

Итог

В общем, нет сомнений в том, какой сценарий нас ждёт в противостоянии Емельяненко с Кокляевым. Вероятнее всего, Александр потратит немного времени на прощупывание соперника, а затем просто разберёт его на запчасти. Конечно, не стоит забывать, что нас ждёт элемент шоу, потому нельзя исключать, что бойцы попробуют растянуть встречу. Но всё же вряд ли Кокляева хватит на все четыре раунда. Если же Михаил попробует взять своё нахрапом, то его вполне может ждать участь упомянутого выше Томпсона, который за излишнюю спешку был наказан за 11 секунд.

К Емельяненко можно относиться по-разному, но совершенно очевидно, что этот боец хотя бы ввиду своего таланта не должен завершать карьеру боем во фрик-шоу с Кокляевым. Поэтому смеем надеяться, что после встречи со стронгменом мы увидим Александра и в октагоне.