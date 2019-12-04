Поветкин рискует всем. Поражение от Хантера закончит карьеру Русского Витязя

Российский супертяжеловес 40-летний Александр Поветкин (35-2-0, 24 KO) вернётся на ринг 7 декабря в Саудовской Аравии поединком с 31-летним американцем Майклом Хантером (18-1-0, 12 КО). Для Русского Витязя эта схватка станет определяющей в вопросе карьерных перспектив. В случае успеха Поветкин откроет себе дорогу к чемпионскому бою, при неудаче, вероятно, повесит перчатки на гвоздь.

Возраст Поветкина и травмы

Поветкину 40 лет, и любой последующий поединок для него — это самая настоящая проверка на прочность. Многолетняя спортивная карьера по определению не добавляет сил, а если прибавить к ней багаж травм, который имеется за плечами любого атлета, то эта смесь становится гремучей.

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Свой первый чемпионский титул Поветкин завоевал восемь лет назад. Бой против Руслана Чагаева, на кону которого стоял ремень WBA (с учётом того, что украинец Владимир Кличко объединил титулы четырёх ведущих боксёрских организаций, WBA применила к нему статус суперчемпиона, наградив победителя боя Поветкин — Чагаев званием обычного, регулярного чемпиона), и стал отправной точкой в плотный график бойцовских выступлений Поветкина.

Неоднократно на этой дистанции здоровье Русского Витязя давало сбой. Именно по этой причине, согласно официальным данным, Александр был вынужден отложить бой против Кличко. Проблемы с локтями у россиянина начались гораздо позже, но, как неоднократно высказывался сам боец, боли мучили его на протяжении длительного времени. Следовательно точное количество хирургических операций знают только несколько человек из его ближайшего окружения.

Возраст не щадит никого и ничего, а особенно профессиональных атлетов. Годы всецело отражаются на физическом состоянии спортсмена, на его функциональной готовности в первую очередь. Каким бы высококлассным бойцом ты ни был, необходимо учитывать так называемый фактор усталости металла. Например хорошо знакомый публике Рой Джонс стал одной из жертв вышеупомянутых факторов. Уходить надо вовремя, несомненно. Но уйти, не попробовав штурмовать чемпионскую вершину, это не в характере Саши.

Последняя попытка штурма чемпионского Олимпа

После первого досрочного поражения в бою от Энтони Джошуа в карьере Поветкина образовался почти годичный простой. Это время Александр потратил на операции на локтях обеих рук, и последующему восстановлению. В качестве вариантов возвращения на ринг россиянину предлагали несколько кандидатур (среди которых были Диллиан Уайт, Александр Усик и Джо Джойс), большая часть из которых была отвергнута волею обстоятельств. К слову, бой Поветкина в Саудовской Аравии должен был пройти ещё в июле, но в итоге был выбран перспективный вариант с кузеном Тайсона Фьюри Хьюи.

Суть его заключалась в том, что в случае успеха Поветкин может приблизить свои шансы на встречу с Тайсоном. Кстати, такой вариант также прорабатывался сторонами, но впоследствии организаторы приняли решение пойти по длинному пути. В результате Поветкин в непростом поединке всё же взял верх над Хьюи. Бой показал, насколько Поветкин может противостоять по-настоящему рослым бойцам. При этом уметь переигрывать их и перестраиваться по ходу боя.



Александр и его команда в том поединке сумели подобрать необходимую тактику и провести настройку, согласно которой Поветкин сумел сохранить запас энергии, не расплескав её, как это было в бою с Джошуа. По итогам 12 раундов Александр одержал победу единогласным решением судей и выразил готовность идти дальше.

Хантер. Охотник за головами по прозвищу Баунти

Майкл Хантер-младший является сыном известного в прошлом бойца Майкла Хантера, который и носил ринговое прозвище Охотник за Головами. Сын, воспитывавшийся в семье профессионального боксёра, по определению с малых лет впитывал в себя все прелести сладкой науки, а впоследствии завил о желании выйти в ринг.

Несмотря на неоднократные победы в рамках национального турнира «Золотые перчатки», Хантер всего единственный раз отобрался на Олимпийские игры. Преодолев квалификацию перед ОИ в Лондоне, американец, выступающий на тот момент в первом тяжёлом весе, потерпел поражение в первом же бою. Обидчиком Хантера стал россиянин Артур Бетербиев, сумевший одолеть оппонента по дополнительным баллам. Впоследствии Бетербиев проиграл в 1/4 будущему победителю Александру Усику, а Хантер принял решение уйти в профи.



Тесные связи в боксёрском мире Хантера старшего открывали перед его сыном двери многих тренировочных лагерей, где Хантер-младший оттачивал своё боксёрское ремесло. Ещё будучи аматором, он регулярно приглашался уже на тот момент именитыми чемпионами на спарринг-сессии, за время которых проходил не только обкатку своих навыков, но и набирался мастерства от более матёрых коллег по цеху. Так, одним из главных клиентов Хантера был Владимир Кличко, на тот момент правящий бал в супертяжёлом весе. В частности, американец принимал участие в подготовке украинца к боям против Эдди Чемберса и Дэвида Хэя.

Поражение от Усика, победа над Кузьминым

Первые шаги в статусе профи для Хантера были классическими: трёхлетняя мешочная диета, за время которой он сколотил себе рекорд из 11 побед, выступая в крузерах, а после вышел на бой против такого же небитого проспекта соотечественника Айзея Томаса (15-0). Победив соперника судейским решением и завоевав титул Североамериканской боксёрской организации WBO (NABO), Хантер заполучил бой против другого горячего проспекта — украинца Александра Усика.



Умелый менеджер Хантера Эл Хэймон сумел устроить своему подопечному проверку, которая в случае успеха смогла спутать многие карты на пути олимпионика из Украины. Но чуда не случилось. Поединок прошёл всю отведённую на него дистанцию, а победу решением судей праздновал Усик. После этого Хантер не проигрывал, хотя уровень его оппозиции (за исключением разминочного боя с джорнименом Вудсом, который стал для американца своеобразной пробой пера в хэви) рос от боя к бою.



В разное время Хантер побеждал Киладзе, небитого Баколе, Александра Устинова, Фабио Мальдонадо (по-настоящему уверовавшим в себя после близкого боя с Фёдором Емельяненко) и одну из главных надежд тяжёлого веса из России Сергея Кузьмина. Причём бой с последним решал очень многое в отношении карты, вырисовывающейся в нынешнем супертяжёлом весе.

Кто победит?

Самый главный вопрос относительно предстоящего боя это то, насколько к нему будет готов Александр. Как показывает практика, подводка к поединку для российского бойца является основополагающей и становится залогом его побед. Если россиянин продемонстрирует такую же прыть и выучку, как в бою с Фьюри, Хантеру придётся непросто. Несмотря на то что за плечами того и другого солидная любительская школа, в статусе профи опыта в разы больше у россиянина.



К тому же уровень оппозиции Поветкина был намного выше. У него есть бесценный опыт кровопролитных чемпионских боёв, за время которых он снискал себе славу отважного воина, идущего до конца. Что касается Хантера, то у него более скромный бэкграунд, при этом остаётся не до конца понятным истинный уровень его умений в периметре ринга. А также насколько тяжёлый и мощный заряд таится в его перчатках. Одно можно сказать точно: этот парень умеет держать удар, что неоднократно демонстрировал.

Открытым остаётся вопрос, как Хантер сможет боксировать на чужой территории. Сомнительный вояж в Монте-Карло (бой с Устиновым) и схватка с «притянутым за уши» Баколе на британской земле — это не показатели. В отличие от того же Поветкина, который исколесил с боями полмира. Опыт против молодости — лейтмотив, который может стать решающим в вопросе о победителе. Сумеет ли возрастной боец противостоять более молодому, находящемуся на пике бойцу?



Поветкин и Хантер имеют одинаковый рост 188 см, но при это размах рук американца превосходит соперника на 11 см (202 см против 191 см). По мнению букмекеров, фаворитом боя является американец, ставки на его победу принимаются в среднем с коэффициентом 1.5. Успех россиянина оценивается коэффициентом 2.5. Встреча пройдёт в андеркарде реванша Энди Руис — Энтони Джошуа.