Прекратите хейтить Джошуа! Скучный бой устроил не он, а разжиревший Руис

В прошлые выходные Энтони Джошуа без особых проблем взял реванш у Энди Руиса и вернул все свои пояса. Но вместе с этим британец выиграл ещё один титул – почётного велосипедиста или самого трусливого/скучного (нужное подчеркнуть) боксёра современности, по мнению многих болельщиков и даже экспертов.

Да что там говорить, даже на нашем любимом сердцу «Чемпионате» есть текст «Что-то приуныл. Энтони Джошуа снова №1, но точно не для людей».

Что-то приуныл. Джошуа — снова № 1, но точно не для людей Пересмотрите «победу» Энтони над Энди Руисом — вы сами не захотите болеть за Джошуа.

Прямо сейчас главная претензия к Эй Джею довольно проста – бывший будущий чемпион действовал слишком прагматично, отказавшись от каких-либо рисков. И это довольно сдержанное резюме – лично мой любимый комментарий выглядит так: «Джошуа – самый трусливый чемпион в истории бокса. Мне даже как-то стыдно и неловко за него». Простите, но это очень смешно. Скорее всего, это писал человек, который не видел поединок Сэмюела Питера в те же выходные. Но речь не об этом.

Дело в том, что британец не участвовал в уличной драке и не выходил в октагон. Джошуа – олимпийский чемпион, который решил сосредоточиться непосредственно на своём виде спорта. И не прогадал.

Конечно, Энтони мог попытаться выиграть «на стиле» и сделать всё, чтобы нокаутировать Руиса. Но ведь даже в таком случае могли найтись, кто без особых проблем мог раскритиковать выступление чемпиона. Очевидно, что британец не может генерировать эффектные одноударные нокауты а-ля Деонтей Уайлдер, а значит, российский болельщик всё равно будет иметь возможность написать искренний комментарий в духе «Да Уайлдер его не почувствует».

Самые дотошные начнут говорить, что Руис нокаутировал Джошуа быстрее, или даже посчитают количество нокдаунов – можно придумать сотню причин, почему реванш британца всё равно получился бы не слишком убедительным.



С самого начала Энтони был в довольно проигрышной позиции – ведь человеку с его телосложением просто противопоказано проигрывать парням с телосложением Руиса, так как поединок хороших боксёров в глазах обычного зрителя мгновенно превращается в противостояние «Бодибилдер против толстяка».

И если в первом бою толстяк сенсационно вырубил бодибилдера, вызвав максимальное одобрение всех людей схожего телосложения, на этот раз качок якобы просто отбегался, отказываясь принимать открытый бой.

Что ж, это заблуждение слепого. Примерно с таким же успехом можно осуждать человека, который не хочет доказывать, что он прочнее стены, отказываясь биться об неё головой. И здесь была примерно такая же ситуация.

Маленький, но быстрый Руис имел лишь один шанс победить. Для этого надо было молниеносно заходить на ближнюю дистанцию и вступать в ближний бой, где габариты Джошуа уже начнут работать против него. Именно это произошло в первом поединке, когда британец попробовал просто драться с мексиканцем. Так почему Энтони должен был повторить ошибку?

Нет, серьёзно, вы упрекаете человека в том, что он не глупец и просто не хочет наступать на те же самые грабли? Да перестаньте. В конце концов, если у вас есть пистолет, вы не бросите его, чтобы пойти с голыми кулаками на человека с ножом. Так почему Джошуа не мог воспользоваться своим врождённым преимуществом? Тем более когда соперник набирает лишние килограммы и сам лишает себя возможность нивелировать габариты скоростью?

Говорите про зрелищность и стиль позднего Кличко? Вспомните поединок британца с Джозефом Паркером, где Энтони действовал в схожей манере – много двигался, активно работал джебом и почти не рисковал. Если кто забыл, де-юре это был важнейший бой в карьере британца, ведь на кону стояли сразу три пояса. План сработал, и было вполне ожидаемо, что рано или поздно Джошуа вернётся к такому стилю. Забавно, что это снова случилось в самом важном поединке в карьере AJ, но уже по-настоящему самом важном, с совсем другими ставками.

Но всё-таки Джошуа – не Кличко, в хорошем и плохом смыслах. Разве вы скучали в поединках британца с Поветкиным или всё с тем же Владимиром? Вряд ли, хотя вполне вероятно, что в бою с россиянином Энтони мог немного упростить себе жизнь, прыгнув на заднюю ногу в угоду зрелищности. Но самое главное, что нужно понимать: если бы Джошуа был вторым Кличко, не случилось бы того счастливого мексиканского 1 июня. Как и дальнейшего декабрьского реванша.



Да, у британца и украинца есть много общего, возможно, именно поэтому всё выглядело так, словно старший товарищ передавал эстафету младшему. К слову, одна важная вещь, которая присуща обоим спортсменам, – дичайший профессионализм.



Просто два любопытных факта – Энтони Джошуа перед Руисом показал на весах самые маленькие цифры с 2014 года. В октябре того года британец показал на весах 107,3 кг, а на следующий день победил Дениса Бахтова техническим нокаутом во втором раунде. Спустя пять лет, в декабре 2019 года, AJ весил на 200 грамм больше – 107,5 кг.



Энди Руис продемонстрировал обратную динамику и показал самый большой вес с июня 2009 года. Тогда мексиканец вышел на свой второй профессиональный поединок в карьере с весом в 132,7 кг. Вот и вся разница. Да, несколько раз Руис показывал на весах 123 кг, но самое удивительное ведь в том, что даже перед первым боем с британцем Энди был выше своего нормального веса примерно на 4-5 кг, но тогда это можно было объяснить тем, что Дестроер выходил на коротком уведомлении.



А теперь давайте посмотрим на ситуацию иначе – что если именно из-за Руиса поединок с Джошуа был скучным?



Ведь именно мексиканец сделал всё, чтобы лишить себя шансов на победу, – набрал вес и забил на подготовку, развлекаясь с друзьями и предпочитая тренировкам уютный салон новенького Rolls-Roys. Сам Энди открыто признавал, что недоработал на тренировках во время пресс-конференции после боя.

Вместо того чтобы закрепить свой успех и стать четвёртой большой фигурой в хэвивйте (Фьюри – Уайлдер – Джошуа), мексиканец смирился с ролью Бастера Дагласа – человека с одной счастливой ночью. Когда-то с подобным столкнулся Тайсон Фьюри, внезапно добившийся всего, о чём он мечтал. Что было дальше – вы знаете. Но если Цыганский Король оказался слишком упорным и сумел найти в себе огонь, чтобы вернуться к нормальной форме и даже нормальной жизни, вряд ли стоит рассчитывать на такой хеппи-энд в случае с Энди Руисом.

Руис потерял всё своё золото за полгода. Энди — типичный чемпион-однодневка Обычный мексиканский парень не справился со всеобщим давлением и миллионным гонораром. Далеко не единичный пример.

Проблемы мексиканца с дисциплиной и лишним весом известны ещё со времён его первых боёв в США – тогдашний промоутер Дестроера Боб Арум хотя бы пару раз в год обязательно критиковал физическую форму своего подопечного. Энди добивался локальных успехов в борьбе с весом, но потом пропадал и возвращался с новыми килограммами. Поэтому было вполне очевидно, что статус миллионера и самая громкая победа в карьере с большой долей вероятности серьёзно поставят под угрозу дальнейшую карьеру Руиса.

Преимущество Джошуа в габаритах было создано изначально, самой природой, и вовсе не его вина, что соперник решил лишить себя своего главного козыря – скорости. В конце концов, почему после успехов в боях с Мартином, Паркером и всё тем же Кличко Энтони не позволил себе удариться откровенный кутёж с моделями и запрещёнными веществами? Возможно, потому что британца интересуют не только миллионы долларов или фунтов стерлингов на счету, но и что-то ещё, то, что не измерить материально.

Именно это «что-то ещё» после унизительного поражения отправило его в зал ещё более собранным и голодным. «Что-то ещё» удерживало его там и заставляло надрываться так, как никогда ранее. И здесь нужно заметить, что Джошуа находится в статусе миллионера куда дольше, чем Энди Руис. Но почему-то именно Энтони решил, что ему нужно что-то доказать, в то время как мексиканец решил насладиться жизнью в самый главный момент своей карьеры.



Тяжёлая работа и грамотный план дали свой результат – по ходу поединка британец сумел избежать практически традиционной для себя функциональной ямы в середине боя, показав впечатляющую форму и полное превосходство над соперником. Так в чём претензия к человеку, проделавшему отличную работу?

Простите, но зачем целенаправленно подставлять свою голову под удары и терять здоровье, ввязываясь в откровенные и заранее невыгодные размены, пытаясь кому-то что-то доказать? После поединка Джошуа вполне логично ответил, что бокс – это искусство нанести удар и не пропустить, с чем он вполне неплохо справился. Не забывайте, какой вид спорта вы смотрите и что пресловутый «велосипед» — такая же часть этого спорта.



Пока Энтони не злоупотреблял этим аспектом, прибегая к такой тактике в экстренных случаях, а значит, всё не так плохо. Кстати, не удивляйтесь, если в долгожданном поединке с Деонтеем Уайлдером Джошуа будет действовать в такой же аккуратной манере. Всё-таки есть ещё одна черта, которая так роднит британца с Владимиром Кличко – они оба далеко не глупые и очень рациональные люди. А риск без необходимости – признак дурака, но никак не храбреца.