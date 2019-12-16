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Папа римский присвоил Уайлдеру звание посла мира, тот мечтал убить человека

Деонтей Уайлдер
Иван Ковалёв
Боксёра, который мечтает убить человека, сделали послом мира. Сам папа римский
Отличное решение! Страшнейшего панчера Деонтея Уайлдера словно провоцируют на грех.
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Очень странная история. Правда, крайне сложно объяснить, во-первых, как пересеклись в одной точке два настолько далёких друг от друга мира, как мир профессионального бокса и Католическая церковь (в лице самого папы римского, между прочим!). А во-вторых, непонятно, отчего в Ватикане решили устроить встречу именно с Деонтеем Уайлдером: в боевых искусствах достаточно действительно религиозных (и даже набожных) известных мастеров, а помимо них есть и просто приятные, интеллигентные люди без спорных высказываний и грязных выходок за плечами. Но всё это не про Бронзового Бомбардировщика.

Уайлдер — самый страшный панчер в мире бокса сегодня, и будет интересно увидеть количество минусов под комментарием к этому материалу, в котором некий смельчак усомнится в этом утверждении. Деонтей крушит людей на профессиональном уровне больше десятка лет. На его счету 41 нокаут в 43 поединках. Порой Бомбардировщику хватает нанести один плотный, точный удар за семь раундов, чтобы потушить кого-нибудь уровня Луиса Ортиса (это высокий уровень, если что).

Уайлдер победил одним ударом и подписался на грандиозный реванш в 2020 году
Один точный правый прямой за семь раундов — и Деонтей обеспечил себе повторную встречу с Тайсоном Фьюри.

А ещё Уайлдер не раз признавался, что хотел бы убить человека в ринге.

«Я хочу труп на своем счету, реально хочу этого!» — говорил Деонтей в марте прошлого года, и не было похоже, что он блефует. А учитывая его способности, при наличии искреннего желания отправить человека на тот свет, Деонтей реально может в один ужасный вечер выйти в ринг с этим намерением — и у него будут все шансы исполнить своё страшное желание.

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Бронзовый Бомбардировщик нокаутировал соперника за 2 минуты и 17 секунд, и это не рекорд.

Но хуже всего, что те слова не были разовой акцией, чтобы расшатать уверенность соперника в себе. Перед весенней встречей с Домиником Бризилом, которого Уайлдер вырубил в первом раунде, чемпион WBC в супертяжёлом весе снова рассказал прессе о своём нездоровой тяге. И кажется, произносил это на ровном пульсе.

«Этот бой ставит под угрозу жизнь Бризила. Да-да, я имею в виду его жизнь. Я всё ещё хочу, чтобы в моём послужном списке оказался труп. Бокс – это единственный вид спорта, где ты можешь убить человека, а тебе за это еще и заплатят. Так почему бы этим не воспользоваться?» — шокирует боксёр.

Накануне этот потенциальный убийца (со своих же собственных слов — никаких обвинений от нас!) действительно провёл встречу с главой католической церкви. Отчёт о встрече Деонтей опубликовал в «Твиттере» и подписал пост в непривычной для себя миролюбивой манере.

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Один из ярчайших чемпионов современного бокса проведёт очередную защиту титула, бывший соперник Хабиба пойдёт в последнюю погоню за поясом.

«Для меня большая честь встретиться с папой римским. Он замечательный человек, который олицетворяет настоящую любовь, счастье и мир для всего человечества», — подписал снимок Уайлдер.

В следующий раз посол мира Уайлдер выступит 22 февраля, а напротив него в ринге будет стоять британец Тайсон Фьюри. Однажды Деонтей уже пытался его «убить», но по итогу едва сумел добиться лишь ничьей решением судей. И есть основания полагать, что и в реванше Цыганский Король успешно обезвредит главного маньяка в мире бокса.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Al Bello/Getty Images

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