Боксёра, который мечтает убить человека, сделали послом мира. Сам папа римский

Очень странная история. Правда, крайне сложно объяснить, во-первых, как пересеклись в одной точке два настолько далёких друг от друга мира, как мир профессионального бокса и Католическая церковь (в лице самого папы римского, между прочим!). А во-вторых, непонятно, отчего в Ватикане решили устроить встречу именно с Деонтеем Уайлдером: в боевых искусствах достаточно действительно религиозных (и даже набожных) известных мастеров, а помимо них есть и просто приятные, интеллигентные люди без спорных высказываний и грязных выходок за плечами. Но всё это не про Бронзового Бомбардировщика.

Уайлдер — самый страшный панчер в мире бокса сегодня, и будет интересно увидеть количество минусов под комментарием к этому материалу, в котором некий смельчак усомнится в этом утверждении. Деонтей крушит людей на профессиональном уровне больше десятка лет. На его счету 41 нокаут в 43 поединках. Порой Бомбардировщику хватает нанести один плотный, точный удар за семь раундов, чтобы потушить кого-нибудь уровня Луиса Ортиса (это высокий уровень, если что).

Уайлдер победил одним ударом и подписался на грандиозный реванш в 2020 году Один точный правый прямой за семь раундов — и Деонтей обеспечил себе повторную встречу с Тайсоном Фьюри.

А ещё Уайлдер не раз признавался, что хотел бы убить человека в ринге.

«Я хочу труп на своем счету, реально хочу этого!» — говорил Деонтей в марте прошлого года, и не было похоже, что он блефует. А учитывая его способности, при наличии искреннего желания отправить человека на тот свет, Деонтей реально может в один ужасный вечер выйти в ринг с этим намерением — и у него будут все шансы исполнить своё страшное желание.

Хотел убить, но не смог. Почему быстрый нокаут Уайлдера ничего не значит Бронзовый Бомбардировщик нокаутировал соперника за 2 минуты и 17 секунд, и это не рекорд.

Но хуже всего, что те слова не были разовой акцией, чтобы расшатать уверенность соперника в себе. Перед весенней встречей с Домиником Бризилом, которого Уайлдер вырубил в первом раунде, чемпион WBC в супертяжёлом весе снова рассказал прессе о своём нездоровой тяге. И кажется, произносил это на ровном пульсе.

«Этот бой ставит под угрозу жизнь Бризила. Да-да, я имею в виду его жизнь. Я всё ещё хочу, чтобы в моём послужном списке оказался труп. Бокс – это единственный вид спорта, где ты можешь убить человека, а тебе за это еще и заплатят. Так почему бы этим не воспользоваться?» — шокирует боксёр.

Накануне этот потенциальный убийца (со своих же собственных слов — никаких обвинений от нас!) действительно провёл встречу с главой католической церкви. Отчёт о встрече Деонтей опубликовал в «Твиттере» и подписал пост в непривычной для себя миролюбивой манере.

Уайлдер обещает прикончить соперника на ринге. Он вообще нормальный? Один из ярчайших чемпионов современного бокса проведёт очередную защиту титула, бывший соперник Хабиба пойдёт в последнюю погоню за поясом.

«Для меня большая честь встретиться с папой римским. Он замечательный человек, который олицетворяет настоящую любовь, счастье и мир для всего человечества», — подписал снимок Уайлдер.

В следующий раз посол мира Уайлдер выступит 22 февраля, а напротив него в ринге будет стоять британец Тайсон Фьюри. Однажды Деонтей уже пытался его «убить», но по итогу едва сумел добиться лишь ничьей решением судей. И есть основания полагать, что и в реванше Цыганский Король успешно обезвредит главного маньяка в мире бокса.