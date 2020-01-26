Джастин Киш жила в ленинградском детдоме, а теперь побеждает в UFC. Её спасла семья из США

Вывеска второго турнира UFC в новом году в Роли – Fight Night 166 – была мало чем интересна российским болельщиками из-за отсутствия соотечественников в карде. Однако до того, как Кёртис Блейдс уверенно разобрался с Джуниором дос Сантосом, Джастин Киш, выступающая в женской наилегчайшей весовой категории, единогласным решением судей одолела Люси Пудилову. Джастин — этническая россиянка, и первая победа за четыре года возродила надежду уроженки Советского Союза стать звездой UFC.

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Рождённая в СССР

Светлана Насибулина появилась на свет в 1988 году в Ленинграде и воспитывалась в детском доме, а Джастин Киш стала только спустя пять лет. Те времена стали для будущего бойца худшими в жизни: как вспоминала девушка позднее, советскому учреждению не хватало даже еды, а детей мыли раз в неделю в раковинах.

«Мы были обделены, у нас ничего не было», — говорила она в интервью Fox Sports.

Этого хватило, чтобы пятилетняя девочка поняла: нужно искать выход из приюта. Совсем ещё юная Светлана отличалась сообразительностью и была одним из самых, что называется, «перспективных» детей. Это она показывала и во время приездов семей, выступая для них в качестве гида – так девочка пыталась впечатлить потенциальных родителей.

«Я знала кое-что о каждом ребёнке. Мне хотелось сказать семьям, чтобы они усыновляли не их, а меня», — вспоминала уже взрослая Джастин.

У Светланы выдался не лучший старт в жизни, но в итоге удача оказалась на её стороне. Однажды детдом посетила американская пара Лорел и Золтану Ладислаусу Киш из Пенсильвании, которые быстро поладили с девочкой. Вернувшись домой в Штаты, они твёрдо решили перевезти её к себе.

Сначала они хотели усыновить ребёнка из Румынии, однако из-за проблем с документами отказались от этой идеи. Светлане повезло, что тогда закона, запрещающего американским семьям усыновлять российских детей, не было.

Так или иначе, советской девочке семья Киш запала в душу: она хранила фотографию своих будущих родителей под подушкой в надежде, что вскоре они за ней приедут. Когда процедура удочерения была завершена, воспитанница ленинградского детдома прилетела в Питтсбург, где получила новое имя и новую жизнь.

«В самолёте (по пути в Пенсильванию. – Прим. «Чемпионата») я рассматривала фотографию моей семьи. Я старалась запомнить как можно больше английских слов, чтобы произвести на них впечатление», — вспоминала она.

Когда самолёт приземлился, девочка знала уже пять слов: «мама», «папа» и «я люблю тебя», а также совсем не смущалась называть новых родителей своей семьёй – она была дома.

Несмотря на счастливый конец, который стал лишь началом сознательной жизни Джастин, отголоски прошлого не отпускают её до сих пор. Она никогда не интересовалась судьбой своих биологических родителей и забыла Светлану Насибулину, но повадки, привитые ей в детском доме, дают знать о себе до сих пор.

«Иногда я очень быстро ем, я должна знать, где находится моя еда, чтобы защищать её», — рассказывала Киш во время участия в юбилейном сезоне шоу The Ultimate Fighters.

Неудивительно, что проживание с 15 девушками во время съёмок программы The Ultimate Fighter напомнило ей времена в детдоме, где она постоянно находилась в группе из 10-15 детей. Но это уже совсем другая история.

В США у Джастин всё тоже началось не лучшим образом. Находилась в окружении полной и счастливой семьи она всего год, после чего её приемный отец разбился в автокатастрофе. Мать девушки Лорел Киш рассказывала, что в день, когда она сообщила о смерти Золтана Ладислауса, Джастин отреагировала в типичной детдомовской манере – испугалась, что вновь останется одна.

«Она сказала: «Я останусь здесь? Кто теперь позаботится обо мне?». Думаю, что в детском доме она уже видела смерть, поэтому это и вызвало у неё такую реакцию. Наверное, со смертью моего мужа у неё появился страх быть брошенной, но кто её может в этом винить?» — говорила Лорел.

Спасение в спорте

Приёмная мать Джастин сдержала обещание дать дочери счастливую жизнь даже без отца. Спустя год после трагедии они перебрались в Северную Каролину, где Лорел, чтобы уберечь шестилетнюю девочку от депрессии, отправила её заниматься спортом. В Крамертоне Джастин увлекалась практически всем, чем только можно было себя занять. Ей нравились лёгкая атлетика, плавание, футбол и фигурное катание.

Окончательно с направлением Джастин определилась в 12 лет, когда начала посещать тренировки по карате. За три года девочка стала обладательницей чёрного пояса, после чего решила осваивать и другие виды единоборств. Её настоящей любовью стал муай-тай (в то время, по словам Джастин, её даже не пускали в некоторые залы из-за предвзятого отношения к бойцам-девушкам), но до победы на чемпионате мира по тайскому боксу в 2012 году она уже успела дебютировать в MMA.

Пробовала себя Киш и на профессиональном ринге, в 2008-м победив на турнире «Золотые перчатки» в Северной Каролине.

До приглашения в UFC Киш выиграла два любительских поединка, а на профессиональном уровне увеличила свой рекорд до 3-0. В 2014-м она участвовала в съёмках The Ultimate Fighters, где её соперницами стали, например, Роуз Намаюнас и Тиша Торрес. Но тогда свой шанс Джастин не смогла использовать из-за разрыва крестообразной связки колена, полученного накануне боя.

Дебютировала Киш в промоушене только в 2016-м, единогласным решением судей одолев на UFC 195 Нину Ансарофф, девушку великой Аманды Нуньес. В конце года она закрепила успех уверенной победой над Эшли Йодер – снова решением. Но, как происходило с Джастин на протяжении всей жизни, её впереди снова ждали разочарования. Киш потерпела два поражения подряд от Фелис Херринг и Чжи Ен Ким, а вдобавок ко всему появилась новая проблема с коленом, из-за чего свой следующий бой получила только спустя более чем два года.

Теперь же, забрав победу у Люси Пудиловой на UFC Fight Night 166, 31-летняя Киш наверняка вернётся в топ-15 рейтинга. Последние годы Джастин были не лучшими, но сейчас дела налаживаются.

Кино и $ 15 тысяч за испачканные шорты

Есть в карьере Киш и вещи, которые она, как и Светлану Насибулину, наверняка предпочла бы забыть. Во время боя с Херринг на UFC Fight Night 112 с ней произошёл малоприятный эпизод. В третьем раунде Фелис плотно поймала Джастин на удушающий, выйдя на него со спины. Вариантов спастись у Джастин было не так уж много, но ей-таки удалось разорвать захват невероятными усилиями. А именно – чрезмерным напряжением и последующей неспособностью сдержать содержимое своего кишечника, итогом которого стали размазанные по всему октагону фекальные массы. Интернет такое не забывает.

«Я воин и никогда не сдаюсь. ****** случается. Ха-ха. Скоро я вернусь», – с иронией написала Джастин в «Твиттере» после своего казуса.

Канвас протерли, но осадок остался. В том числе и у экс-чемпиона Джони Хендрикса, нокаутированного Тимом Боучем примерно на этом участке октагона…

Видео

Более нелепую ситуацию представить было сложно. Оказалось, что всё-таки это возможно. Дело в том, что после грязного инцидента к Киш обратился неизвестный, предложивший за её испачканные шорты ни много ни мало $ 15 тыс. Это та сумма, которую Джастин бы получила, если бы выиграла. Желающим купить шорты, что немудрено, был фанатик.

«Кто-то написал мне и сказал, что хотел бы заплатить за них ту же сумму, которую я получила бы в случае победы. «Я бы хотел купить твои шорты за те же деньги, чтобы повесить их в моей мужской пещере». Это отвратительно. Люди бывают очень отвратительными», — рассказывала Киш на Submission Radio.

Впрочем, в жизни Джастин немало приятных моментов. От удочерения и переезда в США до того, как она снялась в сериале. С 2014-го по 2017-й на канале Audience выходила драматическая картина Байрона Беласко «Королевство», рассказывающая историю бойцов MMA, родители которых пытаются удержать на плаву свой тренажёрный зал. Киш исполнила там эпизодическую роль.

«Люди часто говорят мне: «Ух ты, вот это история успеха!». Но когда я родилась и оказалась в этой ситуации, я просто не знала ничего другого… Я и представить себе не могла, что буду счастлива, как сейчас. Если бы я не была здесь, то даже не представляю, где была бы. И была бы я сейчас жива, потому что всё было очень плохо», — говорит о себе Джастин.

И эта история явно также заслуживает воплощения на телеэкране.