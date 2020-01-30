«Люди гибнут». Шутка Енджейчик про эпидемию в Китае разозлила чемпионку UFC Жанг

Одна из худших раскруток боя в истории UFC. Такой трешток — это за гранью.

Неотъемлемой частью сегодняшних ММА-реалий стал трешток. Спортсмены оскорбляют друг в социальных сетях, изощрённо провоцируют оппонентов на пресс-конференциях и даже в октагоне не стесняются выкрикнуть пару ласковых в лицо атакующего противника.

Но зрелище – зрелищем, а произошедшее за месяц до встречи чемпионки UFC Вейли Жанг и бывшей обладательницы пояса Йоанны Енджейчик явно вышло за рамки дозволенного.

Страшные события в настоящий момент разворачиваются в Китае. Более 7,5 тыс заболевших и 170 ушедших из жизни пациентов (по данным DXY.cn на раннее утро 30 января) – весь мир следит за тем, как неизвестная пневмония, вызванная инфекцией коронавируса, сотня за сотней выкашивает население Поднебесной.

Жаль, что пытаясь привлечь внимание к своему титульному шансу польская экс-чемпионка решила использовать эту трагедию. Накануне Енджейчик выложила в «Инстаграм» сторис с провокационным мемом о бушующей эпидемии. На нём — ничем не примечательный постер предстоящего боя против китайской чемпионки, вот только на голове у атлетки из Польши красуется противогаз.

Спустя считанные минуты звезда смешанных единоборств удалила публикацию. Но, как известно, интернет помнит всё: скриншот жёсткого, максимально неуместного изображения быстро разлетелся по зарубежным СМИ.

Из сторис Енджейчик

Китаянка, безусловно, не оставила без внимания выпад соперницы и в крайне интеллигентной манере раскритиковала сторис Йоанны:

«Смех над трагедией — вот истинный показатель характера. Люди гибнут: это чьи-то отцы, матери и дети. Ты можешь говорить всё что угодно обо мне, если так ты почувствуешь себя сильнее, но не шути о том, что происходит здесь… Я желаю тебе доброго здравия до 7 марта – скоро встретимся».

Енджейчик в ответ, вроде бы, извинилась, но в то же время упрекнула оппонентку в излишней эмоциональности.



«Привет, Вейли, — обратилась представительница Польши к чемпионке. — Мне очень жаль, если причинила тебе дискомфорт — я бы никогда не стала смеяться над больными людьми или вирусом. Я не хотела тебя обидеть, всё это была лишь ирония над забавным интернет-мемом. В общем, мне очень жаль. Но, так или иначе, мы встретимся 7 марта. Не будь столь эмоциональной, окей?»

…

Остаётся догадываться, подвергнется ли Енджейчик санкциям со стороны руководства промоушена. Ведь резонансный мем про коронавирус — это далеко не первая выходка некогда одной из самых доминирующих чемпионок UFC. Были и кулаки у лица Роуз Намаюнас, и грубые словесные перепалки на взвешиваниях, и психологические игры по запугиванию оппозиции через интервью.

Шутка ли, доставалось даже журналистам! Так, на первом московском турнире UFC «пострадал» российский корреспондент Дмитрий Занин, которого Йоанна заставила на камеру повторить не устроивший её вопрос про бой Хабиба Нурмагомедова против Конора Макгрегора.

А спустя год Енджейчик из-за сгонки веса чуть не лишила мэйн ивента турнир в Тампе. Позже, найдя в себе силы уложиться в необходимые показатели, девушка-боец снова направила свой гнев на прессу.

«А ты уверен, что проснёшься завтра?» Енджейчик продолжает грубить журналистам Экс-чемпионка UFC чуть не сорвала бой во Флориде. Обошлось.

«Уверена ли я, что сделаю вес? А ты уверен, что проснёшься завтра утром?! – взорвалась полячка за пару дней до победной встречи с Мишэль Уотерсон. — Разве я провалила взвешивание сегодня? А вчера? Нет, потому что взвешивание в пятницу. Поэтому прошу, дайте мне время и пространство».



Теперь у представителей СМИ есть два варианта. Первый – не спрашивать в преддверии UFC 248 о скандальной сторис. Второй – подготовиться к новой перепалке с «польской королевой».