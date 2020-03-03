Как изменились рейтинги в феврале.

Джонс чуть не проиграл Рейесу, но остался на вершине. Хабиб может подвинуть его в апреле

За последний месяц зимы главный ММА-промоушен мира провёл аж четыре ивента: один номерной турнир UFC 247 и три вечера боёв под эгидой серии Fight Night.

Главным поединком прошедшего месяца по праву стала битва Джона Джонса против Доминика Рейеса. Костлявый крайне спорным единогласным решением сломил непобеждённого претендента, что не помешало американцу остаться первым в рейтинге вне зависимости от весовых категорий. Сам же Доминик взлетел на первую строчку в списке полутяжей.

Время Джонса уходит. Судьи подарили победу Джону, хотя Рейес бился не хуже чемпиона Фанаты гудели после объявления результата: мало кто согласился с решением отдать победу Джонсу.

Что интересно, нахождение Джонса на первом месте P4P продолжает провоцировать немало споров с мире смешанных единоборств. Три неубедительные защиты без досрочных побед подталкивают руководство UFC сменить лидера рейтинга. Осталось дождаться апреля, когда Хабиб Нурмагомедов (№2) разделит октагон с Тони Фергюсоном. Победа над самым грозным оппонентом в карьере однозначно выведет россиянина на вершину.

Возвращаясь к полутяжёлому дивизиону, заметим, что с наибольшей вероятностью улучшат свои позиции Ян Блахович (№4), благодаря триумфу над Кори Андерсоном ставший одним из главных претендентов на титульник, и находящийся вне топ-15 россиянин Магомед Анкалаев, в минувшее воскресенье со скандалом одержавший четвертую победу кряду.

Россиянин Анкалаев победил в США из-за судейского скандала. Рефери очень помог Магомеду Подобные ошибки мы видим нечасто. Особенно на уровне UFC.

Самый интересный дивизион – лёгкий – также претерпел серьезные изменения. На пятую строчку рейтинга вырвался новозеландец Дэн Хукер, в родных стенах одолевший Пола Фелдера. Проигравший в итоге подвинулся на седьмую позицию, тогда как на шестую опустился Дональд Серроне.

Стоит отметить, что непонятная ситуация сложилась в наилегчайшем весе. «Мухачи» лишились чемпиона (Генри Сехудо спас дивизион от ликвидации и успешно поднялся в легчайший вес), но вакантный пояс так и не обрёл хозяина.

На UFC Fight Night 169 Дейвисон Фигередо хоть и нокаутировал Джозефа Бенавидеза, но из-за проваленной сгонки веса остался без титула.

Так или иначе, скоро бразилец поднимется на первую строчку в рейтинге, подвинув с неё Джо. До следующего титульного противостояния в самом нелюбимом весе организации воцарилось безвластие.

7 худших боёв за пояс чемпиона UFC в новейшей истории. Хабиб тоже поучаствовал Бессмысленная схватка Бенавидеза и Фигередо, историческая ночь Нурмагомедова и другие странные бои, которые почему-то были чемпионскими.