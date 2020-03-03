Джонс чуть не проиграл Рейесу, но остался на вершине. Хабиб может подвинуть его в апреле

За последний месяц зимы главный ММА-промоушен мира провёл аж четыре ивента: один номерной турнир UFC 247 и три вечера боёв под эгидой серии Fight Night.
Главным поединком прошедшего месяца по праву стала битва Джона Джонса против Доминика Рейеса. Костлявый крайне спорным единогласным решением сломил непобеждённого претендента, что не помешало американцу остаться первым в рейтинге вне зависимости от весовых категорий. Сам же Доминик взлетел на первую строчку в списке полутяжей.
Что интересно, нахождение Джонса на первом месте P4P продолжает провоцировать немало споров с мире смешанных единоборств. Три неубедительные защиты без досрочных побед подталкивают руководство UFC сменить лидера рейтинга. Осталось дождаться апреля, когда Хабиб Нурмагомедов (№2) разделит октагон с Тони Фергюсоном. Победа над самым грозным оппонентом в карьере однозначно выведет россиянина на вершину.
Возвращаясь к полутяжёлому дивизиону, заметим, что с наибольшей вероятностью улучшат свои позиции Ян Блахович (№4), благодаря триумфу над Кори Андерсоном ставший одним из главных претендентов на титульник, и находящийся вне топ-15 россиянин Магомед Анкалаев, в минувшее воскресенье со скандалом одержавший четвертую победу кряду.
Самый интересный дивизион – лёгкий – также претерпел серьезные изменения. На пятую строчку рейтинга вырвался новозеландец Дэн Хукер, в родных стенах одолевший Пола Фелдера. Проигравший в итоге подвинулся на седьмую позицию, тогда как на шестую опустился Дональд Серроне.
Стоит отметить, что непонятная ситуация сложилась в наилегчайшем весе. «Мухачи» лишились чемпиона (Генри Сехудо спас дивизион от ликвидации и успешно поднялся в легчайший вес), но вакантный пояс так и не обрёл хозяина.
На UFC Fight Night 169 Дейвисон Фигередо хоть и нокаутировал Джозефа Бенавидеза, но из-за проваленной сгонки веса остался без титула.
Так или иначе, скоро бразилец поднимется на первую строчку в рейтинге, подвинув с неё Джо. До следующего титульного противостояния в самом нелюбимом весе организации воцарилось безвластие.
Наилегчайший вес (до 56,7 кг)
Чемпион: Генри Сехудо. 1. Джозеф Бенавидез; 2. Джуссиер Формига; 3. Дейвисон Фигейредо; 4. Александр Пантожа; 5. Брэндон Морено; 6. Аскар Аскаров; 7. Кай Кара Фрэнс; 8. Рожерио Бонторин; 9. Алекс Перез; 10. Мэтт Шнелл.
Легчайший вес (до 61,2 кг)
Чемпион: Генри Сехудо. 1. Марлон Мораес; 2. Алджэмейн Стерлинг; 3. Пётр Ян; 4. Кори Сэндхаген; 5. Рафаэль Ассунсао; 6. Жозе Алду; 7. Педро Муньоз; 8. Джимми Ривера; 9. Коди Гарбрандт; 10. Роб Фонт.
Полулёгкий вес (до 65,8 кг)
Чемпион: Александер Волкановски. 1. Макс Холлоуэй; 2. Брайэн Ортега; 3. Забит Магомедшарипов; 4. Чэн Сон Джунг; 5. Яир Родригез; 6. Фрэнки Эдгар; 7. Ренато Мойкано; 8. Джереми Стивенс; 9. Джош Эммет; 10. Келвин Кэттер.
Лёгкий вес (до 70,3 кг)
Чемпион: Хабиб Нурмагомедов. 1. Тони Фергюсон; 2. Дастин Порье; 3. Конор МакГрегор; 4. Джастин Гэтжи; 5. Дэн Хукер; 6. Дональд Серроне; 7. Пол Фелдер; 8. Кевин Ли; 9. Эл Яквинта; 10. Эдсон Барбоза.
Полусредний вес (до 77 кг)
Чемпион: Камару Усман. 1. Тайрон Вудли; 2. Колби Ковингтон; 3. Хорхе Масвидаль; 4. Леон Эдвардс; 5. Демиан Майя; 6. Стивен Томпсон; 7. Майкл Кьеса; 8. Рафаэль Дос Аньос; 9. Нейт Диас; 10. Робби Лоулер.
Средний вес (до 84 кг)
Чемпион: Исраэль Адесанья. 1. Роберт Уиттакер; 2. Пауло Коста; 3. Йоэль Ромеро; 4. Джаред Каннонье; 5. Даррен Тилл; 6. Джэк Херманссон; 7. Келвин Гастелум; 8. Дерек Брансон; 9. Эдмен Шахбазян; 10. Юрая Холл.
Полутяжёлый вес (до 93 кг)
Чемпион: Джон Джонс. 1. Доминик Рейес; 2. Тиаго Сантос; 3. Энтони Смит; 4. Ян Блахович; 5. Даниэль Кормье; 6. Кори Андерсон; 7. Волкан Оздемир; 8. Александр Густафссон; 9. Гловер Тейшейра; 10 Александр Ракич.
Тяжёлый вес (до 120 кг)
Чемпион: Стипе Миочич. 1. Даниэль Кормье; 2. Фрэнсис Нганну; 3. Кёртис Блэйдс; 4. Джуниор Дос Сантос; 5. Деррик Льюис; 6. Жаирзиньо Розенштруйк; 7. Александр Волков; 8. Алистар Оверим; 9. Уолт Харрис; 10. Шамиль Абдурахимов.
Женский минимальный вес (до 52,1 кг)
Чемпион: Вэйли Джанг. 1. Джессика Андраде; 2. Роуз Намаюнас; 3. Татьяна Суарез; 4. Йоанна Енджейчик; 5. Нина Ансарофф; 6. Клаудиа Гадэлья; 7. Карла Эспарза; 8. Мишель Уотерсон; 9. Марина Родригес; 10. Синтиа Калвилло.
Женский наилегчайший вес (до 56,7 кг)
Чемпион: Валентина Шевченко. 1. Джессика Ай; 2. Кэтлин Чукагян; 3. Джоанн Кальдервуд; 4. Дженнифер Майа; 5. Роксанн Модаффери; 6. Лорен Мёрфи; 7. Вивьен Арауджо; 8. Андреа Ли; 9. Мэйси Барбер; 10. Алексис Дэвис.
Женский легчайший вес (до 61,2 кг)
Чемпион: Аманда Нуньес. 1. Жермейн де Рандами; 2. Холли Холм; 3. Аспен Лэдд; 4. Джулианна Пенья; 5. Ирен Алдана; 6. Ракель Пеннингтон; 7. Кетлин Виейра; 8. Яна Куницкая; 9. Сара Макмэн; 10. Марион Рено.
Мужской рейтинг вне зависимости от веса
1. Джон Джонс. 2. Хабиб Нурмагомедов; 3. Генри Сехудо; 4. Стипе Миочич; 5. Дэниель Кормье; 6. Исраэль Адесанья; 7. Камару Усман; 8. Александр Волкановски; 9. Конор Макгрегор; 10. Тони Фергюсон.
Женский рейтинг вне зависимости от веса
1. Аманда Нуньес; 2. Валентина Шевченко; 3. Вэйли Жанг; 4. Джессика Андрадэ; 5. Йоанна Енджейчик; 6. Роуз Намаюнас; 7. Холли Холм; 8. Татьяна Суарез; 9. Жэрмейн де Рандами; 10. Аспен Лэдд.
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