Время Джонса уходит. Судьи подарили победу Джону, хотя Рейес бился не хуже чемпиона

9 февраля в Хьюстоне (штат Техас, США) состоялся 247-й номерной турнир UFC. Главными боями турнира стали два титульных противостояния. Свои пояса защищали чемпионка в наилегчайшем весе у женщин Валентина Шевченко и лидер мужского полутяжёлого дивизиона, а также рейтинга p4p Джон Джонс. Шевченко без особых проблем прошла очередное испытание, забив на земле Кэтлин Чукагян в третьем раунде.

Еле кости унёс. Джонс победил Рейеса странным решением судей и остался чемпионом Великого чемпиона хорошенько потрепали в это бою.

А Джонсу в его очередной защите пояса предстояло встретиться со свежим претендентом Домиником Рейсом, дошедшим до главного босса полутяжеловесов сквозь шестерых соперников в UFC. Впервые за долгое время чемпиону нужно было подраться с кем-то кто не уступает ему в габаритах. Плюс Рейес, в отличие от предыдущих оппонентов Джонса, выходил на чемпионскую схватку с идеальным рекордом из 12 побед в 12 поединках.

Рейес представлял определённую опасность для Джонса, однако не казался кем-то особенным на фоне предыдущих оппонентов чемпиона UFC в полутяжёлом весе. Об этом говорил и сам Джон, реагируя на заявления Доминика о том, что он — самый крутой и необычный атлет в сравнении с теми, кого бил Bones раньше. Чемпион в своём «твиттере» подробно расписал свои мысли относительно самооценки ближайшего соперника.

«Джонс никогда не выйдет на уровень Али». 5 причин, почему великого чемпиона могут побить Доминик Рейес — первый за долгое время, кто реально способен пройти непобеждённого Джонса. Объясняем.

««Он дрался с борцами, он дрался с ударниками, но никогда с атлетами», — это, возможно, самая тупая вещь, которую я слышал за долгое время".

«ДиСи выступал в финалах NCAA и на Олимпиаде, ОСП играл в футбол в Дивизионе I, Бэйдер — действующий чемпион Bellator в двух весовых категориях, Витор — дико скоростной и взрывной, Лиото занимался ударкой с 5 лет, Гловер вёл серию из 20 побед, но никто из этих чуваков не является атлетом, видимо».

«Доминик Рейес — один из величайших атлетов в истории Эппл Вэлли. Он так долго пробыл большой рыбой в маленьком пруду, что это реально вскружило ему голову».

«Избиение мешков убедило его, что он как атлет лучше большинства людей в мире. Если бы он был настолько крут, то выиграл бы чемпионат штата Калифорния по борьбе, попал бы в первый дивизион, оказался бы, по крайней мере, в числе резервных игроков для НФЛ. Этот человек бредит. У меня в духовке пирог скромности, угощаю кусками в конце недели", — закончил прожарку Джонс.

И ведь сложно было не согласиться с Джоном. Даже то, как бойцов разделили по ролям перед поединком, уже о многом говорило: Джонс выступил своего рода бывалым дядькой, принимающим экзамен у дерзкого, молодого и неопытного Рейеса. И это при том, что разница между ними составляет всего два года. А всё потому, что на счету Джона только побед в титульных поединках с самыми крутыми полутяжами в истории больше, чем у Доминика было боёв в принципе. Казалось, Рейес был слишком самоуверен, обещая удивить Джонса.

Джон Джонс — Доминик Рейес на UFC 247. Очередная защита пояса для великого Джонса. LIVE Поединок за титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе состоится уже в эти выходные!

С самым началом боя стало понятно, что Доминик не бравировал. Ему действительно было чем напрягать чемпиона. Крепкие длинные конечности, точность и скорость ударов соперника самого начала стали усложнять жизнь Джонсу в его очередной защите пояса. Джон пытался занять центр октагона, чтобы прибрать инициативу в поединке к своим рукам, однако даже когда ему удавалось придавить соперника спиной к сетке, большой пользы это не приносило. Рейес отлично действовал на отходе, исправно попадал с рук и успешно работал по передней ноге чемпиона.

Доминик удивительно уверено забрал первый раунд, перебив Джона по акцентированным ударам с заметным преимуществом. В следующей пятиминутке ему нужно было прибавлять ещё, чтобы соперник, включившийся на максимальные обороты, не переломил ход схватки. И действительно Джонс попытался перехватить инициативу, снова пошёл вперёд и ещё более очевидно прислонил претендента к клетке. Но опять он не смог извлечь из этого положения выгоды, а вместо этого напроспускал тяжёлых ударов и озадаченным отправился на табуретку дожидаться третьего раунда.

С этого момента чемпиону необходимо было браться за голову и срочно что-то менять. Возможность выиграть поединок судейским решением, казалось, вот-вот насовсем уйдёт от него. Третья пятиминутка получилась в итоге самой конкурентной и сложной для оценки за весь бой. Именно в этом отрезке Джонс начал более настырно пытаться перевести бой на землю. Сделать этого не смог, но зато хотя бы выглядел однозначным агрессором в поединке, что очень сильно помогло ему в итоге.

В следующие два раунда, которые называют чемпионскими, именно обладатель пояса смотрелся хозяином октагона. Да, преимущество Джонса не выглядело таким же безоговорочным, как это бывает обычно в его выступлениях, но он Джон хотя бы перестал пропускать тяжёлые удары в каждой второй атаке и начал доносить до цели свои комбинации. В итоге поединок закончился по истечении отведённых на него 25 минут и выглядел невероятно сложным для оценки. Оба бойца были уверены в своей победе (и даже показалось, что Рейес — чуть больше), но отдали её снова Джонсу.

Двое судей посчитали поединок в пользу действующего чемпиона со счётом 3:2 по раундам и один боковой увидел победу Джона со счётом 4:1, что выглядело абсолютно нелогичным. Однако и ограблением Рейеса итоговый счёт на картах судей назвать нельзя. Это был конкурентный бой, в котором победу могли отдать каждому. А также никто не отменял негласного правила: чтобы забрать у чемпиона его пояс, нужно либо его нокаутировать, либо деклассировать. Ни того, ни другого Рейес, очевидно, не сделал. Зато записал себя в ряд самых опасных людей полутяжёлого дивизиона на долгие годы и, очень может быть, обеспечил себя реваншем с Джонсом через год-два.