Бой Нурмагомедова и Фергюсона пытаются спасти всеми силами: UFC 249 могут перенести из США. Вариантов несколько, среди них — Россия.

Хабиб очень скоро может подраться в России, но вы всё равно не увидите этого живьём

Президент UFC Дэна Уайт не теряет надежды запереть в клетке Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. В мире бушует коронавирус, UFC Fight Night 171 (Лондон, 21 марта), UFC on ESPN (Коламбус, 28 марта) и UFC Fight Night 142 (Портленд, 11 апреля) отменены, но организация по-прежнему работает над проведением следующего номерного ивента.

Бой Хабиба и Фергюсона отменят из-за коронавируса? Про это уже шутит президент UFC Пока Дэне Уайту весело, но скоро ситуация может поменяться.

«Нам пришлось отложить следующие три мероприятия. Однако бой Фергюсона против Хабиба всё ещё запланирован. Мы собираемся следовать всем правилам. Надеемся, что всё прояснится к апрелю. Этот бой произойдёт. Даже без зрителей. Вероятнее всего, бой пройдёт не в США, однако он состоится», — цитировал Уайта MMAJunkie.

Понять руководство UFC можно. Бой срывался четырежды, и пятый провал может попросту похоронить противостояние двух сильнейших легковесов современности. Вот почему сейчас Уайт и компания почти на грани паники ищут место для самого ожидаемого боя последних лет.

Наиболее реальный вариант — Дубай

Точка на карте мира, которая действительно может стать спасительной для UFC. О ней недавно упомянул отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов: учитывая ситуацию в США и Европе, она становится единственным выходом из неприятной ситуации.

«Скорее всего, это будет Дубай (ОАЭ). Во-первых, там легче бороться с болезнями, потому что жара. И, считаю, Эмираты быстрее и легче заплатят за бой UFC. Абу-Даби вполне может быть, но тут как Дана Уайт договорится. Утверждать не могу, но больше шансов там», — рассуждал специалист в интервью с «РБК-Спорт».

Стоит отметить, что именно в ОАЭ (по данным на 17 марта, 95 заразившихся; временно прекращены выдачи любых виз, за исключением дипломатических) UFC провёл 242-й номерной турнир, в главном событии которого Хабиб добыл 28 победу, одолев Дастина Порье.

Хорошие воспоминания о сентябрьском поединке будут только на руку российскому чемпиону, которому, похоже, всё равно, где встретиться с Эль-Кукуем: «Просто закройте нас на арене, и вы узнаете чемпиона»

Первоначальный вариант — Нью-Йорк

Крупнейший город США, конечно, остаётся лучшим городом для проведения великого сражения. Но карты смешал губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, который запретил проведение массовых мероприятий из-за пандемии. Максимальное количество людей, которые могут принять участие в любых собраниях, – 500 человек. Данное ограничение, по логике, никак не мешает проведению турнира без зрителей – Нью-Йорк всё ещё на карандаше у Дэны Уайта.

«Давайте драться в Нью-Йорке, это неплохое место», – не теряет надежды выступить в Бруклине и сам Хабиб.

Вариант B — Лас-Вегас

Арене APEX в Лас-Вегасе должна была подстраховать терпящий бедствие турнир. Но сейчас и Лас-Вегас закрыт для главного ММА-промоушена: дело не только в жёсткой позиции Хабиба относительно Города Грехов, но и в Атлетической комиссии штата Невада, которая приняла решение о приостановке всех спортивных событий из-за пандемии коронавируса.

Безусловно, ситуация может измениться в любую минуту (новое заседание комиссии состоится 25 марта), но на данный момент UFC 249 не место в США.

Звонкие шлепки от ударов, крики секундантов и скандалы. Как выглядит ММА без зрителей В Бразилии состоялся турнир UFC при пустых трибунах. Если бы не последние бои и яркое поведение украинца Крылова, вечер стал бы провальным.

Минус Европа

В Старом Свете ситуация аналогичная: с 16 марта въезд в Шенгенскую зону был запрещен на 30 дней из-за эпидемии. Не входящие в Евросоюз страны, включая Великобританию, также закрыты для посещения иностранцами.

Экзотика — Африка

Вероятность – 0,00001% (к пандемии добавляется плохо развитая инфраструктура). Однако сам Нурмагомедов неоднократно высказывался с восторгом о потенциальном поединке на африканском континенте. В одной из своих публикаций в «Инстаграме» представитель России даже использовал скриншот видео с записью эпохального поединка Мохаммед Али — Джордж Форман, вошедшее в историю спорта под названием «Разборка в джунглях».

«Ты — американец, вам нельзя драться на улицах. На улице я бы тебя сломал» Лучшее с пресс-конференции Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона к UFC 249, плюс видео с переводом.

Тоже на грани фантастики – Россия

На этом варианте настаивает известный отечественный промоутер Владимир Хрюнов, который даже предложил помощь Дэне Уайту.

«Бой нужно проводить в России. Я уже сообщил президенту UFC, что предлагаю этот бой провести в России.

Хватит уже мучить Хабиба! Дайте ему набить морду Фергюсону. Четыре раза переносили… И единственная федерация, которая в состоянии провести это мероприятие, — Федерация бокса России. Екатеринбург, Москва, Казань — эти города уже готовы принять супербой. И туда помчатся болельщики, которые есть здесь. Их даже больше, чем в США», — цитировал Хрюнова «РЕН ТВ».

Вопросов по предложению два. Как Федерация бокса будет организовывать ММА-турнир? И каким образом удастся обойти временное ограничение въезда иностранцев и лиц без гражданства в страну и отмену всех международных спортивных мероприятий до особого распоряжения?