Хабиб очень скоро может подраться в России, но вы всё равно не увидите этого живьём

Президент UFC Дэна Уайт не теряет надежды запереть в клетке Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. В мире бушует коронавирус, UFC Fight Night 171 (Лондон, 21 марта), UFC on ESPN (Коламбус, 28 марта) и UFC Fight Night 142 (Портленд, 11 апреля) отменены, но организация по-прежнему работает над проведением следующего номерного ивента.
«Нам пришлось отложить следующие три мероприятия. Однако бой Фергюсона против Хабиба всё ещё запланирован. Мы собираемся следовать всем правилам. Надеемся, что всё прояснится к апрелю. Этот бой произойдёт. Даже без зрителей. Вероятнее всего, бой пройдёт не в США, однако он состоится», — цитировал Уайта MMAJunkie.
Понять руководство UFC можно. Бой срывался четырежды, и пятый провал может попросту похоронить противостояние двух сильнейших легковесов современности. Вот почему сейчас Уайт и компания почти на грани паники ищут место для самого ожидаемого боя последних лет.
Наиболее реальный вариант — Дубай
Точка на карте мира, которая действительно может стать спасительной для UFC. О ней недавно упомянул отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов: учитывая ситуацию в США и Европе, она становится единственным выходом из неприятной ситуации.
«Скорее всего, это будет Дубай (ОАЭ). Во-первых, там легче бороться с болезнями, потому что жара. И, считаю, Эмираты быстрее и легче заплатят за бой UFC. Абу-Даби вполне может быть, но тут как Дана Уайт договорится. Утверждать не могу, но больше шансов там», — рассуждал специалист в интервью с «РБК-Спорт».
Стоит отметить, что именно в ОАЭ (по данным на 17 марта, 95 заразившихся; временно прекращены выдачи любых виз, за исключением дипломатических) UFC провёл 242-й номерной турнир, в главном событии которого Хабиб добыл 28 победу, одолев Дастина Порье.
Хорошие воспоминания о сентябрьском поединке будут только на руку российскому чемпиону, которому, похоже, всё равно, где встретиться с Эль-Кукуем: «Просто закройте нас на арене, и вы узнаете чемпиона»
Первоначальный вариант — Нью-Йорк
Крупнейший город США, конечно, остаётся лучшим городом для проведения великого сражения. Но карты смешал губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, который запретил проведение массовых мероприятий из-за пандемии. Максимальное количество людей, которые могут принять участие в любых собраниях, – 500 человек. Данное ограничение, по логике, никак не мешает проведению турнира без зрителей – Нью-Йорк всё ещё на карандаше у Дэны Уайта.
«Давайте драться в Нью-Йорке, это неплохое место», – не теряет надежды выступить в Бруклине и сам Хабиб.
Вариант B — Лас-Вегас
Арене APEX в Лас-Вегасе должна была подстраховать терпящий бедствие турнир. Но сейчас и Лас-Вегас закрыт для главного ММА-промоушена: дело не только в жёсткой позиции Хабиба относительно Города Грехов, но и в Атлетической комиссии штата Невада, которая приняла решение о приостановке всех спортивных событий из-за пандемии коронавируса.
Безусловно, ситуация может измениться в любую минуту (новое заседание комиссии состоится 25 марта), но на данный момент UFC 249 не место в США.
Минус Европа
В Старом Свете ситуация аналогичная: с 16 марта въезд в Шенгенскую зону был запрещен на 30 дней из-за эпидемии. Не входящие в Евросоюз страны, включая Великобританию, также закрыты для посещения иностранцами.
Экзотика — Африка
Вероятность – 0,00001% (к пандемии добавляется плохо развитая инфраструктура). Однако сам Нурмагомедов неоднократно высказывался с восторгом о потенциальном поединке на африканском континенте. В одной из своих публикаций в «Инстаграме» представитель России даже использовал скриншот видео с записью эпохального поединка Мохаммед Али — Джордж Форман, вошедшее в историю спорта под названием «Разборка в джунглях».
Тоже на грани фантастики – Россия
На этом варианте настаивает известный отечественный промоутер Владимир Хрюнов, который даже предложил помощь Дэне Уайту.
«Бой нужно проводить в России. Я уже сообщил президенту UFC, что предлагаю этот бой провести в России.
Хватит уже мучить Хабиба! Дайте ему набить морду Фергюсону. Четыре раза переносили… И единственная федерация, которая в состоянии провести это мероприятие, — Федерация бокса России. Екатеринбург, Москва, Казань — эти города уже готовы принять супербой. И туда помчатся болельщики, которые есть здесь. Их даже больше, чем в США», — цитировал Хрюнова «РЕН ТВ».
Вопросов по предложению два. Как Федерация бокса будет организовывать ММА-турнир? И каким образом удастся обойти временное ограничение въезда иностранцев и лиц без гражданства в страну и отмену всех международных спортивных мероприятий до особого распоряжения?
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