Ноль побед на пятерых. Главные неудачники в UFC из России за последние годы

Эти люди ни разу не выигрывали, либо даже не подрались в лучшей лиге мира, хотя имели с ней контракт.

Мир единоборств замер из-за пандемии коронавируса. На этом фоне новость об уходе из UFC Майрбека Тайсумова стала одной из самых обсуждаемых среди болельщиков ММА. Сначала американская пресса сообщила об увольнении россиянина из лиги, но затем менеджер Майрбека уточнил, что боец просто не стал продлевать контракт и примет решение о своём будущем в ближайшее время.

Расставание Тайсумова с UFC заставило нас вспомнить о других гораздо менее успешных россиянах, которые в своё время пытались прорваться в промоушен и сделать себе имя, но вместо этого бесславно покидали его.

Россиянин вырубил пятерых в UFC, но получил увольнение. Как такое возможно? Также под раздачу попали экс-чемпион из России и перспективный боец из Австрии с чеченскими корнями. За что их всех?

Адам Яндиев

О появлении Яндиева в UFC уже как-то и забылось. Первый этнический ингуш в истории сильнейшей лиги мира успел провести в ней лишь один поединок. Тогда он стал участником опять-таки первого в истории UFC турнира в России, выступив на арене «Олимпийского» в Москве в сентябре 2018 года.

Адам дебютировал в промоушене с идеальным профессиональным рекордом (9-0), но не справился с давлением соперника на топ-уровне и проиграл Джордану Джонсону удушающим приёмом уже во втором раунде. С тех пор Адам выпал из поля зрения болельщиков. Боец перенёс травму плеча и разрыв крестообразных связок колена, что привело к операции и длительной паузе.

Сейчас, судя по социальным сетям, Яндиев готовится возобновить карьеру и активно тренируется. Но есть большие сомнения, что после провального дебюта в лиге и простоя, который из-за пандемии коронавируса продлится как минимум два года, ему удастся вернуться в UFC.

Дмитрий Смоляков

Смоляков – это целое явление для UFC. Конечно, это может казаться забавным преувеличением, но как ни крути, это одно из самых противоречивых и странных подписаний промоушена. Дмитрий начал выступления в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в возрасте 31 года. Спортсмен бился в далеко не топовых лигах даже по меркам России. Тем не менее, статистика в восемь досрочных побед подряд (все в первом раунде), видимо впечатлила функционеров UFC, и они решили дать Смолякову шанс.

Впервые он выступил в лучшей лиге мира в 2016 году в андеркарде боя Валентины Шевченко и Холли Холм, тогда он досрочно проиграл Луису Энрике, который уже и сам отчислен из рядов UFC. За этим поражением последовал бой с Сирилем Аскером, но и здесь Дмитрия постигла неудача. Тогда боссы лиги расстались с россиянином и, казалось, что на этом история этих взаимоотношений завершена. Но после всего одного удачного поединка на заштатном турнире в Калининграде в UFC снова дали контракт Смолякову. Это случилось в 2019 году. В апреле он выступил на турнире промоушена во Флориде и снова «добросовестно» проиграл Грегу Харди, капитулировав уже в первом раунде. Хуже был даже не сам факт поражения, а полная беспомощность бойца.

После турнира президент UFC возмутился уровнем Дмитрия и задался вопросом, каких бойцов тот вообще мог победить и даже выразил желание посмотреть на них. Шутки шутками, но эти слова уже тогда фактически стали приговором для россиянина. В мае он был отчислен из лиги. Позже появилась информация, что в допинг-пробах Смолякова обнаружены и запрещённые препараты, так что дорога в США ему закрыта вплоть до 2021 года. Впрочем, маловероятно, что хоть кто-то в Северной Америке снова обратит на него внимание. Пока же Смоляков превратился по большей части в медийную личность и всё чаще раздаёт комментарии для YouTube-каналов.

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Иван Штырков

Будем откровенны, Уральский Халк никогда не вызывал больших симпатий среди отечественных болельщиков. Многие сходились во мнении, что его профессиональный рекорд является дутым, что сам он далеко не так хорош, как пытаются представить его промоутеры, а его соперники давно сбитые лётчики. Невзирая на всё это, в марте 2019 года Штырков подписал контракт с UFC. Тем не менее, американской мечте Ивана не суждено было сбыться. Уже в июне стало известно, что в его допинг-пробах обнаружены следы запрещённых препаратов.

Не желая отсиживать двухлетнюю дисквалификацию, россиянин расторг контракт с UFC и трудоустроился в японский Rizin, где, по слухам, антидопинговая политика гораздо мягче.

Попутно Штырков продолжает выступать в родном для себя RCC. В декабре 2019 года он потерпел первое поражение в карьере, уступив Ясуби Эномото. Но после скандала вокруг строительства храма в Екатеринбурге, сопереживающих Ивану нашлось мало. Как бы то ни было, следить за развитием карьеры Штыркова по-прежнему интересно. Не так давно Иван снова выиграл — и опять в RCC. Штырков оказался сильнее Михала Пастернака.

Григорий Попов

Попов, невзирая на отчисление из промоушена, уже вошёл в его историю. Он стал первым якутом, который попал в сильнейшую лигу мира. Нельзя сказать, что подписание Григория было ошибкой менеджмента UFC, но, по-видимому, к этому моменту лучшие годы 35-летнего спортсмена были уже позади.

Россиянин провёл в UFC два поединка. В первом его можно сказать не пощадили, дав в соперники опытнейшего экс-претендента на временный титул Эдди Уайнленда. Ему Попов проиграл безоговорочно, капитулировав во втором раунде. А вот в следующем бою, который Григорий провёл на турнире в Москве в ноябре минувшего года, боец показал настоящую волю к победе и устроил жёсткую рубку с Дэйви Грантом. К сожалению, этого не хватило для победы – поражение раздельным решением судей стало последним результатом Попова в UFC. В феврале 2020 года лига объявила о расставании с россиянином. О его дальнейших карьерных планах пока ничего неизвестно.

История подписания контракта трёхкратного чемпиона мира по борьбе и призёра Олимпийских игр Махова с UFC смахивает на детектив. В 2015 году тренер Биляла опубликовал в «Инстаграме» фото контракта с UFC, рассчитанного на пять поединков. При этом дата дебюта в лиге в документе оставалась открытой. Таким образом, подразумевалось, что Махов начнёт выступать в UFC в тот момент, когда примет решение перейти в ММА.

Но в итоге дебюта очередного классного борца в сильнейшей лиге мира не состоялось. В феврале 2020 года стало известно, что Махов провалил внеплановый допинг-тест, в его организме был обнаружен гормон роста. После этого в UFC заявили, что Билял уже не состоит на контракте с лигой. Таким образом, его карьера в американском промоушене завершилась, так и не начавшись.