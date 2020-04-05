Любовная трагедия. Дочь Мейвезера ударила девушку ножом из-за знаменитого рэпера

19-летняя Иянна устроила поножовщину в доме американского фрешмена и преступника NBA YoungBoy. Баскетбол здесь ни при чём.

Что произошло

4 апреля Иянна Мейвезер решила навестись рэпера Кентрелла Голдена, более известного публике как NBA YoungBoy, в его доме в Хьюстоне (штат Техас). На пороге девушка столкнулась с незнакомой женщиной, которую, как затем выяснилось, зовут Лапаттра Лашай Джейкобс. Дочь самого богатого спортсмена последнего десятилетия пришла в ярость, увидев соперницу, и на правах невесты музыканта потребовала её уйти. Хозяин дома безуспешно попытался прогнать Иянну.

Между подругами артиста завязался спор, переросший в вооружённый конфликт. Дело было на кухне, и, может, всё бы обошлось, если бы дочь знаменитого боксёра не взялась за нож… Приехавшие на место инцидента медики нашли Лапаттру Джейкобс, лежащей на полу без сознания.

Мейвезер решил возвращаться из-за Хабиба? Их бой почти организовали Флойду предстоит непростой выбор — вариантов для возвращения слишком много.

Подоспевшие сотрудники полиции арестовали Иянну, а также надели наручники на YoungBoy (позднее выяснилось, что в качестве меры предосторожности). Впрочем, поклонников рэпера эти кадры наверняка совсем не удивили. У исполнителя популярного сингла Outside Today богатое криминальное реноме: две попытки убийства, одно убийство в составе группы, грабёж, нарушение правил обращения с оружием и похищение людей. В переводе на цифры это 14 месяцев тюрьмы, а также множество нарушенных испытательных сроков и космических выкупов. До последнего времени Кентрелл находился под домашним арестом. К 20 годам он также успел обзавестись четырьмя сыновьями от трёх разных девушек. Один из них – общий с Лапаттрой Джейкобс.

На сегодняшний день Иянне предъявлены обвинения в вооружённом нападении с отягчающими обстоятельствам, она направлена в окружную тюрьму. Во время допроса Иянна утверждала, что никогда не состояла в романтических отношениях с рэпером и ранее не встречалась с Джейкобс, а пырнула женщину ножом, поскольку та якобы её спровоцировала, таская за волосы. А музыкант и вовсе только и делал, что подстрекал к драке.

HollywoodLife со ссылкой на источник в полицейском управлении Хьюстона пишет, что за Иянну назначен залог в размере $ 30 тыс. Тем не менее пока девушку никто не забрал.

Иянна Мейвезер – старшая из дочерей прославленного боксёра. Её родила Мелисса Брим, с которой спортсмен был связан непродолжительными отношениями в период с 1998 по 2000 год. Девушка занимается музыкой и уже записала несколько треков. Она также популярна в «Инстаграме», где на неё подписано более 1 млн человек.

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Смерть бывшей и дяди

Последний месяц и без ареста дочери был тяжёлым для непобеждённого экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях. 11 апреля многолетнюю подругу Флойда Джози Харрис обнаружили мёртвой. 40-летнюю женщину нашли в машине на территории своего дома в Валенсии (штат Калифорния). При этом обстоятельства смерти остаются неизвестными: следствие исключило версию с убийством, так же как и самоубийство. Кроме того, в крови Джози не было обнаружено наркотических веществ, поэтому передозировку правоохранители тоже не рассматривают. Флойд после смерти экс-возлюбленной опубликовал их трогательные семейные фотографии, признав, что её потеря стала шокирующей для семьи.

Вместе с боксёром они прожили долгие и неспокойные 15 лет, родив трёх детей – сыновей Корауна и Зиона, а также дочь Джиру.

Харрис неоднократно обвиняла спортсмена в домашнем насилии (в 2012-м он угодил в тюрьму на 90 дней), а он её – в употреблении наркотиков, за что якобы и бил.

«Эта женщина принимала наркотики. Да, я избил её. Да, я виновен в этом. Но почему-то все говорят только о насилии в семье, о том, что я причинил ей боль, тогда как она, мать моих детей, употребляет запрещённые вещества», — говорил он тогда.

А 17 марта, менее чем через неделю после смерти Джози, боксёр потерял дядю. Роджер Мейвезер, бывший боксёр и тренер, был одной из ключевых фигур команды Флойда, оказав существенное влияние на карьеру племянника. Один из самых востребованных специалистов умер в 58 лет в результате стремительно развивающихся повреждений мозга, полученных за время боксёрской карьеры.

Чёрная Мамба. Ушёл из жизни бывший чемпион мира по боксу Роджер Мейвезер Не только успешный боксёр, но и тренер, сделавший великим Флойда Мейвезера-младшего.

«Дядя был одним из самых важных людей в моей жизни. Роджер был целым миром для меня, моего отца, моего дяди Джеффа, нашей семьи и всего боксёрского сообщества. Роджер – великий чемпион и великолепный тренер, но, к несчастью, его здоровье ослабло несколько лет назад. Теперь он может успокоиться с миром», — сказал Флойд.

Из-за трагедий, постигших Мейвезера, он с большой долей вероятности не выйдет на ринг в 2020 году. Флойд планировал провести один бой с представителем UFC, а второй – против авторитетного боксёра. Но сейчас, как говорят приближенные к Флойду источники, спорт – это последнее, что у него на уме.