Будь как чемпион! Крутой комплекс упражнений от бойца UFC Петра Яна

Прекрасный пример того, как держать себя в форме, находясь у себя дома.

Как же легко, оказывается, можно устать от ничегонеделания в этот бесконечный период самоизоляции. Поддерживать тонус, находясь 24 часа в сутки в четырёх стенах, — задача гораздо более сложная, чем может показаться на первый взгляд. Лишившись привычных пеших прогулок до метро, (дальних) магазинов или работы, мы вынуждены придумывать самые разные способы сохранять бодрость духа и тела. Учитывая нынешние условия жизни, неудивительно, что так быстро набрали популярность всевозможные зарядки под руководством профи-спортсменов.

Каждый новый день вы можете видеть, как атлеты проводят в «Инстаграме» домашние тренировки для своих подписчиков, самых обыкновенных людей. И надо думать, аудитории в большинстве своём этой нагрузки вполне должно хватать для нормального самочувствия и настроения. Но что же с самими спортсменами – неужто условный теннисист из топ-10 рейтинга ATP или какая-нибудь звезда НХЛ смогут полноценно подготовить себя к возобновлению соревнований, тренируясь дома?

«Обхожу опасные моменты, чтобы не уехать лет на пять». Яна считают самым жёстким русским Будущий чемпион UFC из Сибири — о превосходстве над Сехудо, стычке с американской звездой и перепалках с провокаторами в Сети.

Ещё в самом начале апреля в эфире #ОСТАЁМСЯДОМА известный боец Александр Шлеменко достаточно категорично высказался на этот счёт.

«Держать себя в форме легко, это не особо проблема. Но готовиться к профессиональным выступлениям практически невозможно. Для этого надо дома оборудовать личный спортзал. Обычным людям, не спортсменам, дома можно вообще спокойно тренироваться: гири, отжимания, подтягивания. В своё время я много занимался дома подобным образом. А профессионалам нужно бороться, драться. Чтобы выступать профессионально, нужную форму дома не наберёшь — необходимо контактировать с партнёрами по тренировкам, спарринговать и бить по лапам».

«Печень — не самый сильный орган у Александра Емельяненко. Резонно бить в корпус» Александр Шлеменко в прямом эфире для #ОСТАЁМСЯДОМА — о своём конфликте с А. Емельяненко, сорванном бое Хабиба и жизни на карантине.

Вторая главная звезда России в MMA Пётр Ян уже в этом году может стать чемпионом UFC. По факту, от заветного боя за пояс уроженца Дудинки отделяет всего одна победа. Её Ян, скорее всего, должен будет одержать в июне – на 13-е число ему назначен поединок с первым номером легчайшего веса Марлоном Мораесом. И судя по сегодняшней работе президента UFC Дэны Уайта, шансы, что июньский ивент всё же состоится, достаточно высоки. А это значит, что у Яна осталось меньше двух месяцев, чтобы подготовить себя к главному бою в жизни.

Пётр вышел из ситуации по-своему – оборудовал небольшой зал прямо в гараже дома в Таиланде, который он снял с семьёй на время подготовки к бою. Ян всегда проводит подготовку к боям на Пхукете, в зале Tiger Muay Thai, там он собирался тренироваться и перед Мораесом. Но, как мы уже писали выше, сегодня практически по всему миру закрыты спортивные залы, и любимый кэмп Яна также не стал исключением.

Но Пётр не стал использовать это как повод вернуться домой (оказывается, так было можно!). Экс-чемпион ACB притащил маты, запасся необходимым количеством снарядов и теперь каждый день пашет внутри миниатюрной версии Tiger Muay Thai практически в штатном режиме. То есть – даже со спаррингами. Помогают Петру (а заодно и тренируются сами) его менеджер Саят Абдрахманов, боец UFC Рафаель Физиев и тренер из «Тайгера» Джон Хатчинсон. Парни спаррингуют в защите, борются и гоняют друг друга в плане функционалки так, что можно не сомневаться – 13 июня Ян будет в полном порядке.

Пётр, надо сказать, вообще отличается от большинства коллег по цеху бешеным трудолюбием, и это отмечают буквально все, кто с ним работал на тренировках. Если следить за карьерой Яна, можно подумать, что он вообще не представляет своей жизни без ежедневной пахоты. Иначе шесть боёв в UFC выиграть точно невозможно. Но что ещё более ценно: Пётр не против поделиться своими тренировочными методами с другими. Вот, например, этот пост посвящён комплексу упражнений, который Ян специально для своей аудитории расписывает максимально подробно и прикладывает к нему непосредственно видео, на котором он всю эту работу выполняет. Собственно, вот как это выглядит.

— 40 Двойных прыжков на скакалке

— 30 Приседаний

— 20 Повторений на Пресс, лёжа на спине. Одновременно сгибаем ноги до угла 45 градусов с поднятием корпуса и касанием руками пяток либо колен

— 10 Бёрпи со сменой трёх передвижений приставным шагом без хлопка над головой.

Сам Пётр назвал этот комплекс утренним, хотя менее подготовленным людям предлагает ориентироваться на обеденное время. «8:00 утра не очень это делать, конечно. Организм ещё не проснулся Но я разбудил его по ходу дела. Постараюсь дойти до 10 кругов этого комплекса без отдыха», — написал боец в своём «Инстаграме»

Всё это – не более, чем очередное доказательство давно известного правила: чемпион – это не формальный статус, это – состояние ума, характер. В этом смысле равных Петру Яну мало не только в нашей стране, но и вообще во всём мировом ММА. Лишь бы только его соперник Мораес, глядя на всё это, не испугался выходить на бой 13 июня.