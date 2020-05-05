Гора из «Игры престолов» станет боксёром. Хафтор уже спарринговал с Макгрегором

Бьёрнссон недавно поднял штангу весом в 501 килограмм, но звания самого сильного человека планеты ему уже мало.

Исландский пауэрлифтер и актёр Хафтор Бьёрнссон решил попробовать себя в качестве профессионального боксёра. Соперником выступит ещё один здоровяк – британец Эдди Холл, у которого Бьёрнссон недавно «украл» мировой рекорд по становой тяге в экипировке.

Гора из кино

31-летний Бьёрнссон – титулованный спортсмен, но куда больше он известен как Григор Гора Клиган из популярного сериала «Игра престолов». Исландский богатырь на протяжении пяти лет играл яркую роль второго плана, запомнившись фантастическими габаритами и мощной харизмой. Для Бьёрнссона данная лента стала четвёртой в карьере: его специфический образ периодически требуется режиссёрам. Актёрского образования у стронгмена нет, что не помешало коллегам по киноиндустрии высоко оценить его навыки и старательность. Исландец заявляет, что хочет продолжить играть в кино и открыт для новых предложений.

Емельяненко и Кокляев открыли портал: теперь подобные фрик-шоу будут чаще Дацик, Смоляков, Новосёлов и даже Руки-Базуки — у Михаила и Александра ещё полно соперников для будущих боёв в России.

Бьёрнссон выиграл всё как стронгмен

На самом деле Бьёрнссон всё же человек из мира спорта. В 2018 году он стал «Самым сильным человеком планеты» и регулярно побеждает на других престижных турнирах. Несколько дней назад спортсмен стал обладателем мирового рекорда, подняв в становой тяге 501 килограмм. В 2015 году Бьёрнссон также побил полумифический рекорд, продержавшийся больше тысячи лет: пауэрлифтер протащил 650-килограммовое десятиметровое бревно на пять шагов вперёд.

По легенде такое бревно на три шага сумел пронести викинг Орм Сторолфссон, после чего его позвоночник треснул. Триумфам Бьёрнссона помогает уникальная комплекция – его рост составляет 206 сантиметров, ранее такими же богатырями были его отец и дед. С таким ростом нужно играть в баскетбол, что Бьёрнссон и делал, пока его профессиональную карьеру не прервала травма колена. Вес стронгмена сейчас колеблется у отметки в 185 килограмм. Чуть раньше исландец весил больше 200 килограмм, однако чувствовал себя некомфортно и чуть сбросил объёмы.

Битва двух гигантов

Теперь великан поставил перед собой новую цель – стать боксёром. В сентябре 2021 года Бьёрнссон в Лас-Вегасе сразится со своим коллегой Эдди Холлом. Именно рекорд британца в становой тяге и побил недавно Гора, хотя Холл подверг сомнению данное достижение. Соперник выбран идеально: недавний пример Михаила Кокляева в бою с Александром Емельяненко показал, что не стоит сразу биться с профессиональным бойцом.

Напомним, Кокляев не продержался и одного раунда против Емельяненко, откровенно не торопившегося с нокаутом. Холл же не имеет серьёзной боксёрской базы, пусть в его руках и таится не меньшая сила, чем у Бьёрнссона. Зрительский интерес поединку обеспечен в любом случае: совместный вес двух бойцов составит около 360 килограмм, чего ранее ещё не случалось.

Спарринг с Макгрегором

Опыт единоборств у Бьёрнссона точно имеется, причём в его партнёрах отметился спортсмен высочайшего уровня. В 2015 году профессиональный боец Гуннар Нельсон, хороший друг Бьёрнссона, помог ему договориться о небольшом спарринге с самим Конором Макгрегором. Ирландец тогда готовился к бою с Жозе Алду, но не удержался от искушения попробовать силы в борьбе с великаном.

Видео спарринга Коннора Макгрегора и Хафтора Бьёрнссона.

Противостояние получилось очень мягким: бойцы легко обстукивали друг другу корпус, аккуратно шли в борьбу и больше улыбались, чем бились. Как признался позже Бьёрнссон, при желании он мог легко бы «раздавить и похоронить» Макгрегора. В бою с Холлом Гора сможет себя не сдерживать.