Фабрисиу задушил обоих братьев Емельяненко. У Олейника будут с ним проблемы

Долгожданный UFC 249 должен состояться уже совсем скоро. Основное внимание болельщиков из России будет приковано к бою ветеранов Алексея Олейника и Фабрисиу Вердума.



Любой мало-мальски осведомлённый любитель смешанных единоборств обязан знать имя Фабрисиу Вердума. За плечами 42-летнего бразильца насыщенная событиями карьера, куда вошёл титул чемпиона UFC. Козыри ветерана – шикарные навыки джиу-джитсу и грэпплинга, хотя и в его кулаках достаточно «динамита». Алексея Олейника ждёт тяжелейший бой, несмотря на его богатый арсенал болевых и удушающих приёмов.

Мотивация противника Олейника будет запредельной: он не дрался больше двух лет из-за допинговой дисквалификации. Конечно, за время вынужденного простоя Вердум мог немного «заржаветь», но полагаться на это не стоит. К тому же Фабрисиу отлично знаком с российской школой ММА, с представителями которой провёл пять боёв. Олейник наверняка изучал эти поединки, давайте вспомним их и мы.

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Фабрисиу Вердум – Роман Зенцов. PRIDE Final Conflict 2005. Сайтама (Япония). 28.08.2005

В 2005 году промоушен Pride был на вершине своего могущества, а Вердум — подающим большие надежды молодым бойцом с рекордом 5-0-1. Не стал препятствием для бразильца и Русский Молот Роман Зенцов, серьёзно уступавший сопернику в росте. На протяжении большей части боя бойцы находились в партере, где значительно лучше выглядел Фабрисиу: на седьмой минуте Вердум воспользовался секундной оплошностью россиянина и мастерски поймал его на рычаг локтя.



После боя с Вердумом Зенцов с переменным успехом дрался на профессиональном уровне ещё несколько лет, последний поединок проведя в августе 2008 года.

84 года на двоих! Русский Удав сразится на UFC 249 с экс-чемпионом, пойманным на допинге В День Победы Алексея Олейника ждёт схватка с легендарным бразильцем Фабрисиу Вердумом.

Не прошло и двух месяцев после победы над Зенцовым, как Вердум вновь вышел драться перед японскими зрителями. В другом углу ринга его ждал другой боец из России – 25-летний Сергей Харитонов. Десантник был на хорошем счету в мире смешанных единоборств, ранее проиграв только Антониу Родригу Ногейре решением судей. Вердум не нашёл ключей к Харитонову: россиянин неплохо уходил от тейкдаунов, периодически «перебивая» оппонента в стойке. Трёхраундовый бой был очень «близким», и судьи раздельным решением отдали победу тульскому спортсмену. Вердум потерпел первое поражение в карьере.



39-летний Харитонов успешно продолжает карьеру, успев попробовать свои силы в нескольких промоушенах. 23 февраля 2020 года он победил нокаутом Фернандо Родригеса и завоевал титул чемпиона WTKF.

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Через год с небольшим Вердума ждал бой с другим перспективным российским бойцом. В противниках у бразильца оказался набиравший популярность Александр Емельяненко, двумя месяцами ранее одолевший как раз Харитонова. Бой продлился недолго — Вердуму хватило уже первого перевода в партер. Несмотря на солидную базу самбо и дзюдо, младший из братьев Емельяненко легко отдал инициативу сопернику и попался на удушающий треугольник, проиграв свой третий бой в карьере.

Сейчас Александр Емельяненко – один из самых популярных российских бойцов благодаря активности в социальных сетях. 29 ноября 2019 года Емельяненко в бою по правилам бокса нокаутировал в первом раунде известного стронгмена Михаила Кокляева. В следующем поединке Александр должен встретиться с Магомедом Исмаиловым.

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Фабрисиу Вердум – Фёдор Емельяненко. Strikeforce: Fedor vs. Werdum. Сан-Хосе (США). 26.06.2010

Следующего боя Вердума против спортсмена с российским паспортом пришлось ждать значительно дольше. В 2010 году боец из Порту-Аллегри, к тому времени перешедший в Strikeforce, должен был стать очередной жертвой легендарного Фёдора Емельяненко, который к тому же хотел отомстить за своего брата. Победная серия Последнего Императора на тот момент составляла почти 10 лет, и на Вердума мало кто возлагал серьёзные надежды. Мастер джиу-джитсу был рад посрамить критиков, разобравшись со старшим из братьев Емельяненко за минуту с небольшим. Россиянин перебил соперника в стойке и увлёкся попыткой добивания, позволив Вердуму затянуть себя в злосчастный треугольник. Победа стала сенсацией и подняла акции бразильца на недосягаемую прежде высоту.

Фёдор после поражения от Вердума серьёзно сник, проиграв два следующих боя. Вскоре Последний Император вернул себе хорошую форму, но от прежних успехов был далёк. Свой последний на данный момент бой Емельяненко провёл 29 декабря 2019 года, легко расправившись с Куинтоном Джексоном.

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Фабрисио Вердум – Александр Волков. UFC Fight Night: Werdum vs. Volkov. Лондон (Великобритания). 17.03.2018

Свой последний бой перед дисквалификацией Вердум провёл с Александром Волковым. Россиянин на тот момент шёл на серии из пяти побед, три из которых одержал под эгидой UFC. Бой с матёрым ветераном стал для Александра настоящим испытанием. Большую часть первого раунда Вердум удерживал оппонента на настиле, проводя попытки болевых и удушающих приёмов. Когда же Волков встал, голове бразильца пришлось несладко, и Фабрисиу едва удержался от падения в нокдаун. В концовке второго периода Волков вновь был в крайне непростой ситуации после перехода соперника в маунт, однако Вердума постепенно покидали силы, и в четвёртом раунде он наконец дрогнул перед могучей «колотушкой» Волкова.



После боя с Вердумом российский боец обидно проиграл Деррику Льюису, который нокаутировал его на последних секундах боя. Вскоре Волков закрыл поражение, превзойдя Грега Харди.

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