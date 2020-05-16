Судью нокаутировали ударом ногой в голову. Он хотел защитить бойца, но сам стал жертвой

Очередной турнир по тайскому боксу под эгидой MAX Muay Thai, проходивший в ноябре 2018 года в Паттайе, изначально не представлял большого интереса для обычного болельщика. Ярые поклонники муай-тай, напротив, были прикованы к экранам телевизоров и первыми увидели необычное зрелище в одном из предварительных боёв.

Китайский боец Гоу Дакуй, выступающий в весовой категории до 64 килограмм, дрался с опытным таиландским оппонентом, известным под прозвищем «Супер икс». 25-летний Дакуй считался безоговорочным фаворитом, но первый раунд проиграл, несколько раз оказавшись на настиле. После перерыва китаец вышел с другим настроем и начал откровенно перебивать «Супер икса», нанося тяжёлые удары руками и ногами.

Ближе к концу раунда таиландец практически перестал защищаться и пропустил жесточайший удар в голову, после которого «поплыл» к канатам. Судья Фипат Мунконг попытался защитить находящегося в стоячем нокдауне бойца и остановить избиение, но тут произошёл жуткий форс-мажор.



Арбитр смело зашёл между бойцами, чего не заметил находящийся в запале Дакуй. Боец хотел достать уходящего соперника ударом ногой, вместо чего жёстко попал прямо в лицо Мунконгу. Вряд ли Дакуя нужно осуждать, ведь судья повёл себя откровенно непрофессионально. Мунконг повалился на канвас, из сломанного мощным хайкиком носа пошла кровь. Рядом лежал и «Супер икс», которого рефери закрыл от «контрольного» удара. Комментатор был потрясён: «О господи, судья получил удар ногой, он нокаутирован! Другой рефери подбегает, чтобы оказать коллеге помощь. Я думал, что за 30 лет просмотра муай-тай я видел всё, но это фантастика!».

Боксёр проиграл бой и за это нокаутировал судью. Победитель бежал с ринга Нокаут бойцов в мире единоборств – зрелище привычное. Однако порой «выключают свет» и судьям, особенно, если попадётся вспыльчивый атлет.

Дакуй, которому в итоге справедливо отдали победу, сначала с поднятыми руками стоял в углу, не пытаясь подойти к пострадавшим от его ударов. Вскоре спортсмен пришёл в себя и принёс извинения Мунконгу, которому оказывали помощь врачи и коллеги. На следующий день Дакуй вновь выразил сожаление и подчеркнул, что произошедшее – «чудовищная случайность».



Во втором бою на турнире Дакуй всё-таки уступил, возможно, не сумев до конца отойти после нечаянного удара по судье. Помимо тайского бокса, китайский спортсмен успел попробовать свои силы в смешанных единоборствах, где выиграл два поединка из четырёх. Нокаут судьи так и остался самым ярким моментом в карьере Дакуя.