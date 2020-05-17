Каменная челюсть и чугунные кулаки. Небитый боец UFC совершил впечатляющий камбэк

*** Трансляция боя Алистар Оверим — Уолт Харрис на UFC Fight Night 172

Третий турнир UFC за неделю по составу участников не обещал быть слишком уж ярким. Пожалуй, по именам он уступал даже предыдущему шоу, которое, мягко говоря, получилось не самым впечатляющим. Но тем и прекрасны смешанные единоборства, что качество поединков определяется не громкими фамилиями, а часто бескомпромиссностью, волей и стойкостью бойцов. К примеру, на UFC Fight Night 172 по-настоящему блеснули представители полусреднего веса, ветеран лиги Мэтт Браун и амбициозный по-прежнему небитый Мигель Баеза.

Встреча началась с небольшой разведки, 39-летний Браун поддавливал соперника, но не бросался на него сломя голову, его оппонент же по большей мере отступал, не форсируя событий. Вскоре Мэтт перешёл в наступление и классной комбинацией потряс Баезу, а акцентированный хук справа привёл к тому, что Мигель лишился капы и вынужден был искать спасение в клинче.

Но Мэтт не хотел давать молодому сопернику восстановится и на ближней дистанции принялся работать локтями, нанеся ещё несколько попаданий. Тут-то Баэза и проявил важнейшие чемпионские качества – стойкость и боевой дух и, возможно, именно это ему и помогло устоять.

Ближе к концу раунда Мигель уже сам перешёл в наступление и сначала уронил Брауна на канвас, а затем заставил защищаться в партере. В целом, раунд удался на славу и отдать кому-либо преимущество было сложно.

Вероятно, зрители ждали продолжения побоища во второй пятиминутке, но у Баэзы на этот счёт были другие планы. Уже на 18-й секунде раунда он встретил Мэтта жесточайшим левым боковым и отправил того на землю. Рефери вмешался молниеносно и не дал Мигелю добить уже обмякшего соперника.

Оверим извинился за свою победу. Перед этим он чудом выжил под градом ударов. Видео Харрис был в долях секунды от победы, но рефери дал Алистару шанс спастись.

Блестящий камбэк, который помог 27-летнему бойцу не только сохранить идеальный профессиональный рекорд (9-0, 7 КО в ММА из них 2-0, 2 КО в UFC), но и заработать бонус в размере $ 50 тыс. за выступление вечера. Кроме того, Мигель прошёл пока самый сложный экзамен в карьере, справившись с опытнейшим противником.

А вот у Брауна, некогда соперничавшего с Робби Лоулером, Дональдом Серроне и Джонни Хендриксом прервалась победная серия из двух боёв и может быть это поражение заставит задуматься 39-летнего бойца о завершении карьеры.