«Я с лёгкостью стану первым». Макгрегор решил ударить по самолюбию Хабиба

Бесконечно можно смотреть на три вещи: огонь, воду и перепалку Конора Макгрегора с Хабибом Нурмагомедовым в «Твиттере». Шумному ирландцу не даёт покоя победивший его в 2018 году спортсмен из Дагестана, которого он старается поддеть при любом удобном случае. Накануне Макгрегор составил рейтинг лучших бойцов в истории смешанных единоборств, куда, естественно, не включил Хабиба.

«Множество досрочных побед в двух весовых категориях, звание чемпиона в одной весовой категории — Андерсон Силва занимает первое место в списке величайших в истории бойцов. Досрочные победы в трёх дивизионах, титул в двух дивизионах делают меня вторым в истории. Быть может, я на одном уровне с Силвой. Как бы то ни было, я всё ещё выступаю и с лёгкостью стану первым. Жорж Сен-Пьер — третий. Меньшее количество досрочных побед, но чемпион в двух весовых категориях. Он далеко позади. Джон Джонс — четвёртое место. Больше досрочных побед, и он всё ещё в деле. Но чемпион только в одном дивизионе. Кроме того, есть невнятные победы и спорные решения».

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Хабиб за словом в карман не полез, качественно подколов Макгрегора в ответ: «Ты проигрывал в полулёгком, лёгком и полусреднем весе. Ты никогда не защищал титул в UFC или Cage Warriors. Ты сдавался больше, чем Сен-Пьер, Силва и Джонс вместе взятые. Ты величайший боец UFC в истории «Твиттера».



Конфликт бойцов начался ещё в 2016 году. Сначала ничего не предвещало войны: Нурмагомедов и Макгрегор фотографировались вместе и с уважением отзывались о навыках друг друга.

Позже высказывания перешли в острую фазу, россиянин начал называть Макгрегора «цыплёнком» и «беременным». В июле 2017 года «бикфордовым шнуром» выступил приятель ирландца Артём Лобов. Не самый популярный боец жёстко прошёлся по весогонке и травмам Нурмагомедова, буквально «разорвав» своим интервью Интернет. «Ответочка» прилетела в апреле 2018 года, когда Нурмагомедов с друзьями встретил Лобова в отеле и жёстко с ним поговорил, дав пощёчину. Макгрегор ответил знаменитым нападением на автобус с бойцами, травмировав нескольких пассажиров броском тележки в окно.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте UFC.

6 октября 2018 года долгожданный бой Макгрегора и Нурмагомедова завершился тотальным доминированием и победой последнего. Потом был знаменитый прыжок дагестанца в толпу и судебное разбирательство. Однако ничего не закончилось: заочный конфликт и не думал сбавлять обороты. Чаще всего инициатором перепалки становится ирландец, использующий любую возможность «приплести» Хабиба. Россиянин тоже не молчит, охотно комментируя неблаговидные поступки Макгрегора вроде избиения старика в баре.

Права на видео принадлежат TMZ Sports. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте TMZ Sports.

Понятно, что бесконечный спор Нурмагомедова и Макгрегора – инвестиция в реванш, который кажется всё более реальным. Но здесь не тот случай, когда после долгих месяцев трэш-тока оппоненты, закончив поединок, с удовольствием обнимутся и похлопают друг друга по плечу. Нурмагомедов и Макгрегор искренне ненавидят друг друга, будучи абсолютно разными по характеру и воспитанию.

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Самое главное, что конфликт всё же не мешает бойцам оставаться людьми. Как только отец Нурмагомедова попал в больницу, Макгрегор отреагировал незамедлительно: «Я молюсь за восстановление Абдулманапа Нурмагомедова. Этот человек вырастил больше чемпионов мира в разных дисциплинах, чем мы можем себе представить. Настоящий гений боевых искусств. Я был очень опечален, когда услышал новости о нём. Молюсь за семью Нурмагомедовых».