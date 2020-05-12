Гэтжи не светит бой с Хабибом. Объясняем, почему всем выгоден реванш с Конором Макгрегором

«Что случилось в Вегасе, останется в Вегасе». Забавная фраза из фильма, которая лучше всего подходит к тому, что произошло в Джексонвилле. Это был целый вечер славы и надежд для отличного парня Джейсона Гэтжи. Вечер надежд, которые очень скоро разобьются о финансовые скалы Дэны Уайта. Бой с Хабибом? Это сильно вряд ли. И вот почему.

Первая реакция Орла была очевидна: «Без комментариев». Ещё бы. За кого бы вы ни переживали до боя Тони против Джастина, после решения Хёрба Дина остановить это избиение, каждый из нас так или иначе сопереживал Фергюсону. Во-первых, его не за что хейтить. Он честно шёл к своему шансу на чемпионский бой. Во-вторых, эти пять отмен титульников просто уникальное отсутствие фарта.

«Я готовился к борцу, а не к ударнику». Фиаско Фергюсона станет крахом его карьеры? Видео Джастин Гэтжи сотворил исторический апсет и поставил с ног на уши ситуацию в лёгком дивизионе.

Я должен сразу признаться, что это будет сугубо частное мнение, без претензий на официоз, но… Я не мог без слёз смотреть на то, в каком виде Тони заканчивал бой с Гэтжи. Я представить себе не мог, что Джастин окажется настолько кровожадным. Он ведь умышленно не финишировал Тони, он методично его избивал, демонстрируя своё превосходство. Это был акт устрашения, направленный именно в адрес Хабиба. И выброшенный пояс – из той же оперы.

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Гэтжи немного перегнул палку. Нельзя настолько очевидно демонстрировать своё превосходство. У этого замечательного бойца нет запоминающегося багажа, нет яркого прошлого, от которого можно оттолкнуться, строя его мятежный образ. Я объясню, что имею в виду.

У Тони и Хабиба есть невероятная история из пяти отмен титульных боёв. Сейчас нет никакого смысла говорить, почему эти бои не состоялись. Речь о том, что было пять заходов на бой века. Да, он так и не состоялся, но заработали на этом все. По сути, в этом дивизионе за всю его историю состоялся только один бой века – Конор против Хабиба. Это было по-настоящему эпично. Это было невероятно денежно и хайпово.

К Дэне Уайту можно относиться как угодно. Вменяемые люди считают его гением менеджмента и невероятно смелым мужчиной. Я на их и его стороне. Президент UFC воплощает в жизнь самые невероятные фантазии, за которые вас даже на вашей странице в «Твиттере» стёрли бы в порошок. Дэна подарил миру фантастический вечер смешанных единоборств, где даже схватка парочки борцов-вольников была невероятно напряжённой. Уж не говорю об остальных боях, о которых мы подробно рассказали и показали всё самое интересное.

Теперь Хабиба точно не существует. Потому что Фергюсон сенсационно уничтожен Тони говорил много, а получилось мало. Гэтжи просто растерзал человека, который считал себя слишком хорошим для боя с Хабибом.

А теперь к главному. Хабиб Нурмагомедов не будет драться с Джастином Гэтжи. Да, я не перепутал Хайлайта с Эль Кукуем. Более того, у Тони есть куда больше шансов подраться с Орлом, чем у Джастина. Да, я в курсе, что Дэна анонсировал бой Нурмагомедова и Гэтжи. И многие считают, что этот американец с мексиканскими корнями, невероятным характером и крутой борьбой может одолеть Хабиба. А оно Уайту надо?

Если раньше Хайлайт славился своими невероятными битвами, если раньше он нисколько не жалел ни себя, ни противника, то в бою с Тони Джастин предстал в образе идеального убийцы. Он хладнокровно и методично разбирал мужчину, который одержал победы в 12 поединках подряд. И он довёл Эль Кукуя не просто до больничной койки, а до операционного стола, в прямом смысле. Хирургам предстоит привести в норму орбитальную кость Фергюсона.

Что будет, если этот парень, который даже сальто своё традиционное дисциплинированно не исполнил, побьёт Нурмагомедова? Дивизион можно будет закрывать. А это самый популярный и скандальный дивизион. Он кормит всех – СМИ, UFC, бойцов. Ну не просто же так Дэна назвал Хабиба одним из самых богатых людей в организации. И понятно, что Орёл не разоряет UFC, а делает организацию ещё богаче. И вы всерьёз считаете, что самый грамотный, дерзкий и прагматичный бунтарь современного спортивного бизнеса поставит такой актив под удар?

«Я готовился к борцу, а не к ударнику». Фиаско Фергюсона станет крахом его карьеры? Видео Джастин Гэтжи сотворил исторический апсет и поставил с ног на уши ситуацию в лёгком дивизионе.

Не будет, друзья, боя Нурмагомедова с Гэтжи. И я объясню почему. Во-первых, Джастин не выстрадал его. Он его заслужил, это бесспорно, но он его не выстрадал. Этот бой выстрадал Тони, но ему нужно сначала восстановить здоровье, да и не факт, что он в 37-38 сможет вернуться. Это трагедия одного из величайших бойцов, но речь сейчас о другом. Джастин не заслужил этот бой не со спортивной точки зрения, а с точки зрения финансовой. А финансы сейчас – главное для UFC.

Невероятные рекламные контракты на номерной 249-й турнир реализованы. Далее следуют два ивента с куда более слабыми составами и без болельщиков на трибунах. Ещё раз салютуем Дэне Уайту, но понимаем, что он прилично недобирает по деньгам. Плюс это будет куда меньший интерес. Хотя мы на «Чемпионате» настраиваемся на детальное освещение двух событий, которые пройдут в ночь на 14-е и 17-е мая по московскому времени.

Предстоящим летом будет драться много российских бойцов. Титульник досрочно получит и Пётр Ян. Но самым кассовым и ожидаемым будет бой Хабиба Нугмагомедова. И неужели вы всерьёз полагаете, что против него в октагон выйдет Гэтжи? Скриньте, друзья, следующий бой Хабиб проведёт против Конора или кого-то из разряда «шоу-тайм». Бой против Джастина кассу не даст. Это раз. Плюс, если Гэтжи одержит победу, дивизион можно будет закрывать. Как сериал, в котором убили интригу.

И это явно доказывает сегодняшняя ночная переписка в «Инстаграме» Хабиба и Конора. Последний совершил очередной дерзкий выпад в адрес дагестанского Орла. Ирландец пошутил на тему близкого контакта Нурмагомедова с его друзьями по команде.

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«Тебе не нравятся ноги?» — ответил Макгрегору Хабиб.

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Вы можете себе представить уважительного и размеренного Гэтжи, который бы троллил Хабиба? Который бы устраивал подобные провокации? Я – нет. Дэна – бизнесмен, он сделает всё, чтобы дивизион продолжал будоражить думы фанатов. А потому следующий свой бой Хабиб проведёт с кем угодно, только не с Гэтжи, который реально может забрать пояс и отправить все интриги в утиль.

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Ну и ещё пару строк о бое Джастина и Тони. На Фергюсона больно было смотреть. Мы были уверены, что весогонка погубит Эль Кукуя. Но лично я не ожидал, что Гэтжи окажется настолько прагматичным и неумолимым разрушителем. Он ведь не хотел нокаута, он планировал уничтожить Фергюсона. Это был настолько холодный расчёт, что дрожь идёт по телу.

Нельзя… рано… или вообще не надо сводить его с Хабибом. Дайте Дэне Уайт заработать денег в это непростое и крайне опасное время. Он это заслужил.