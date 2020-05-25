Даже Валуев смотрел бы на него снизу вверх. Удивительная история боксёра-великана Миту

Нынешние времена в супертяжёлом весе принято считать эпохой гигантов. На смену правлению двухметровых братьев Кличко в этом дивизионе пришло время доминирования таких же высоких Деонтея Уайлдера, Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа. Но все эти парни кажутся малышами на фоне самого высокого спортсмена в истории бокса – Гоги Миту.

Детство и юность

Гогя Миту (урождённый Думитру Стефанеску), по сведениям различных источников, появился на свет в 1909, 1912 или 1914 году в городке Маршани, что в 60 км от Крайовы. Он был старшим ребёнком в семье из 11 детей. Уже в детском саду рост мальчика достиг 180 см. Явная патология, привлекавшая внимание множества врачей и учёных, никак не влияла на умственные способности Миту. К примеру, невзирая на отсутствие возможности посещать начальную школу, он научился читать самостоятельно и всегда стремился к развитию.

Тем не менее, с учётом его физических данных, у парня было мало шансов не попасть в орбиту бизнесменов того времени, которые норовили заработать на гигантизме Миту как можно больше. К 17 годам слава об огромном юноше, получившем прозвище Румынский Голиаф, разнеслась по всему континенту, и в результате он получил приглашение от руководителя цирка Праги.

«Я чувствую, это лучшая работа в мире». Чему радуется боксёр, проигравший 276 боёв Стрикленда не пускали на ринг в пяти штатах, но он всё равно находил, где и от кого получить по лицу.

Вскоре Миту стал выступать под куполом знаменитого цирка «Глобус», где публике обещали показать богатыря, способного сгибать металлические прутья голыми руками. Казалось, что карьера циркача ему обеспечена. Но вскоре в жизни Гоги появился бокс.

Профессиональная карьера

В 1934 году, на одном из выступлений Миту, его заприметил бывший итальянский боксёр Умберто Ланчиа, который предложил тому заняться спортом и помочь в продвижении карьеры. Умберто был поражён физическими данными Миту, который к тому моменту вымахал до 242 см (приводятся и другие версии – 224 см, 236 см, 248 см и 250 см). Вероятно, аргументы Ланчии подействовали, и гигант оставил высокооплачиваемую работу в цирке.

Отдадим должное и его «промоутеру». Тот отправил нового подопечного в одну из лучших боксёрских школ Парижа, и после небольшого обучения Гогя начал свой путь на профессиональном ринге.

Гогя Миту – самый высокий боец в истории профессионального бокса Фото: worldrecordacademy.org/digibuc.ro

Данные о количестве поединков Миту и его успехах также разнятся. Некоторые источники указывают в его послужном списке три досрочные победы в трёх встречах. Другие пишут о двух победах и одной ничьей, а третьи и вовсе утверждают, что румын успел одержать девять досрочных побед всего за два года. Как бы то ни было, карьера новоиспечённого боксёра развивалась стремительно. О нём писали в американской прессе, и публика за океаном желала поскорее воочию увидеть его бои. Но, к сожалению, этому помешали печальные и в то же время загадочные обстоятельства.

Загадочная смерть

Миту скончался в 1936 году. Официальной причиной смерти стал туберкулёз, но на самом деле в гибели боксёра всё покрыто мраком. Начнём с того, что разные источники дают разную информацию. По сведениям одних, Миту заболел во время поездки на поезде из Стамбула в Бухарест, по другой – из Парижа в Бухарест. Версия с поездом говорит о том, что Гогя открыл окно и подхватил простуду на сквозняке. По приезде в румынскую столицу он обратился в больницу, куда был госпитализирован. Через несколько дней стало известно, что он скончался от туберкулёза.

Боксёры бились 7 часов. Судьи разошлись, а зрители храпели на трибунах Самый долгий и драматичный бой в истории бокса.

Но такой вывод патологоанатомов не устроил большую семью боксёра. Первая странность заключалась в том, что по прибытии в больницу родные Миту увидели его тело в подвале, и оно уже было забальзамировано таким образом, что могло бы храниться ещё 20 лет.

Вторая странность заключалась в том, что в области пупка Миту обнаружили четыре отверстия от иглы, что вызвало подозрения в отравлении. Племянница Гоги впоследствии утверждала, что её уникальный дядя был убит недоброжелателями и представителями мафии.

Кроме этого, семья Миту была убеждена, что тот вовсе не должен был становиться боксёром. У боксёра было слабое здоровье с самого детства, и, по мнению родственников, медики не имели права давать лицензию на бои человеку со слабым сердцем и нездоровыми лёгкими. Занятие спортом лишь ускорило конец гиганта.

Как бы то ни было, ни одна из версий в полной мере не была расследована. Миту похоронили в родном городке Маршани, в 1980 году его останки были эксгумированы по просьбе кафедры анатомии университета Крайовы. После скелет Гоги перевезли в Бухарест, а затем вернули в Крайову.

В настоящее время именем самого высокого боксёра в истории названа одна из улиц Маршани.