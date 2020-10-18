Нокаут за считанные секунды! С. Нурмагомедов не оставил сопернику ни единого шанса. Видео

В Абу-Даби состоялся предпоследний в 2020 году турнир из серии «Бойцовский остров». UFC Fight Island 6 был представлен сразу тремя россиянами. Правда, двое из них сошлись в одной схватке, что случилось во второй раз в истории лиги – Максим Гришин дрался с Гаджимурадом Антигуловым и добыл уверенную и зрелищную победу.

А открывал турнир бой Саида Нурмагомедова и Марка Штригля. 32-летний филиппинец дебютировал в лучшем промоушене планеты. В его активе была 18 побед при 2 поражениях. Весьма впечатляющий показатель. Не лишним будет отметить, что 14 викторий он добыл досрочно. Удушающие и болевые приёмы – это и есть хлеб качественного грэпплера. И кушал Штригль его с огромным удовольствием.

Боец клуба «Ахмад» проводил свой четвёртый поединок в UFC. У Саида заканчивается стандартный контракт новичка, который по традиции состоит из четырёх поединков, за время который ты либо доказываешь свою состоятельность, либо отправляешься искать своё бойцовское счастье где-то в другом месте. И вот после двух стартовых побед, Нурмагомедов оступился, проиграв единогласным решением судей крепкому бразильцу Барселосу.

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Нет такого железного правила, что ты должен одержать больше побед, чем порадений на стартовом отрезке карьеры в лиге. Случалось, что менеджмент UFC оставлял бойцов не за серийные победы, а за яркий перфоманс, который они демонстрировали в октагоне. На счету Саида уже была яркая победа нокаутом над другим бразильцем – очень перспективным 25-летним проспектом Рикардо Рамосом.

Но для уверенности в своём будущем, необходимо было чем-то впечатлить матчмейкеров лиги, да и самого Дану Уайта. И Саиду, надо признаться, это удалось в полной мере. Соперники чётко придерживались плана на стартовый отрезок поединка. Филиппинский боец искал варианты пройти в ноги и стащить оппонента на канвас, где чувствует себя буквально как рыба в воде. Но Нурмагомедов уверенно контролировал дистанцию. По сути, всё что смог показать Марк – это два лоукика и попытка зарубиться с оппонентом в стойке.

Как раз эта попытка и стала для него роковой. Дагестанский боец один удар пропустил, но его плотный ответ был значительно чувствительнее. Штригль уткнулся в каменные кулаки Саида, у него подогнулись коленки и лучшее, что мог сделать филиппинец – схватить ногу оппонента и попытаться стащить его на канвас. Но Гурмагомедов почувствовал, что попадание его получилось плотным, а соперник ощутимо обмяк.

Дальнейшее стало делом техники, которой у Саида более чем достаточно. Он обрушил на Марка град ударов, от которых не было шансов укрыться. Три последних бомбы прилетело в челюсть Штригля, когда он уже не мог даже защищаться. Судья, как показалось, с небольшим опозданием бросился прекращать эту схватку. Саид дисциплинированно добивал бы соперника и дальше.

Особый шарм придала победе реакция на неё самого Нурмагомедова. Он сохранял олимпийское спокойствие, всем своим видом демонстрируя, что по-другому просто не могло быть. Выступление получилось, безусловно, впечатляющее. Теперь Даны Уайта и Шона Шелби (главный матчмейкер UFC) нет других вариантов, кроме как предложить бойцу «Ахмата» новый контракт, соответствующий уровню однофамильца действующего чемпиона лиги в лёгком весе.