Нокаут за считанные секунды! С. Нурмагомедов не оставил сопернику ни единого шанса. Видео

В Абу-Даби состоялся предпоследний в 2020 году турнир из серии «Бойцовский остров». UFC Fight Island 6 был представлен сразу тремя россиянами. Правда, двое из них сошлись в одной схватке, что случилось во второй раз в истории лиги – Максим Гришин дрался с Гаджимурадом Антигуловым и добыл уверенную и зрелищную победу.
А открывал турнир бой Саида Нурмагомедова и Марка Штригля. 32-летний филиппинец дебютировал в лучшем промоушене планеты. В его активе была 18 побед при 2 поражениях. Весьма впечатляющий показатель. Не лишним будет отметить, что 14 викторий он добыл досрочно. Удушающие и болевые приёмы – это и есть хлеб качественного грэпплера. И кушал Штригль его с огромным удовольствием.
Боец клуба «Ахмад» проводил свой четвёртый поединок в UFC. У Саида заканчивается стандартный контракт новичка, который по традиции состоит из четырёх поединков, за время который ты либо доказываешь свою состоятельность, либо отправляешься искать своё бойцовское счастье где-то в другом месте. И вот после двух стартовых побед, Нурмагомедов оступился, проиграв единогласным решением судей крепкому бразильцу Барселосу.
Нет такого железного правила, что ты должен одержать больше побед, чем порадений на стартовом отрезке карьеры в лиге. Случалось, что менеджмент UFC оставлял бойцов не за серийные победы, а за яркий перфоманс, который они демонстрировали в октагоне. На счету Саида уже была яркая победа нокаутом над другим бразильцем – очень перспективным 25-летним проспектом Рикардо Рамосом.
Но для уверенности в своём будущем, необходимо было чем-то впечатлить матчмейкеров лиги, да и самого Дану Уайта. И Саиду, надо признаться, это удалось в полной мере. Соперники чётко придерживались плана на стартовый отрезок поединка. Филиппинский боец искал варианты пройти в ноги и стащить оппонента на канвас, где чувствует себя буквально как рыба в воде. Но Нурмагомедов уверенно контролировал дистанцию. По сути, всё что смог показать Марк – это два лоукика и попытка зарубиться с оппонентом в стойке.
Как раз эта попытка и стала для него роковой. Дагестанский боец один удар пропустил, но его плотный ответ был значительно чувствительнее. Штригль уткнулся в каменные кулаки Саида, у него подогнулись коленки и лучшее, что мог сделать филиппинец – схватить ногу оппонента и попытаться стащить его на канвас. Но Гурмагомедов почувствовал, что попадание его получилось плотным, а соперник ощутимо обмяк.
Дальнейшее стало делом техники, которой у Саида более чем достаточно. Он обрушил на Марка град ударов, от которых не было шансов укрыться. Три последних бомбы прилетело в челюсть Штригля, когда он уже не мог даже защищаться. Судья, как показалось, с небольшим опозданием бросился прекращать эту схватку. Саид дисциплинированно добивал бы соперника и дальше.
Особый шарм придала победе реакция на неё самого Нурмагомедова. Он сохранял олимпийское спокойствие, всем своим видом демонстрируя, что по-другому просто не могло быть. Выступление получилось, безусловно, впечатляющее. Теперь Даны Уайта и Шона Шелби (главный матчмейкер UFC) нет других вариантов, кроме как предложить бойцу «Ахмата» новый контракт, соответствующий уровню однофамильца действующего чемпиона лиги в лёгком весе.
- 18 октября 2020
-
04:46
-
04:19
-
04:05
-
03:54
-
02:26
-
01:53
-
00:29
- 17 октября 2020
-
23:58
-
23:20
-
23:15
-
23:10
-
22:45
-
21:27
-
20:16
-
19:51
-
18:33
-
17:22
-
16:51
-
15:58
-
15:05
-
13:53
-
12:03
-
10:56
-
09:35
-
09:30
-
00:44
-
00:30
- 16 октября 2020
-
23:47
-
23:36
-
22:53
-
21:42
-
21:28
-
20:36
-
20:16
-
19:39