Нуньес официально величайший боец в истории UFC. Остановить Львицу может только Шевченко

Аманда Нуньес по итогам юбилейного турнира лучшей бойцовской лиги планеты продолжила укреплять репутацию величайшей женщины бойца всех времён и народов. На UFC 250, который состоялся в Лас-Вегасе (штат Невада, США) Львица без видимого труда одолела Фелисию Спенсер. Для успеха ей потребовались все пять раундов, хотя преимущество она имела более чем ощутимое. Аманда нанесла 124 акцентированных удара, 90 из них пришлись в голову Фелиции.

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В какой-то момент показалось, что Нуньес умышленно не финиширует оппонентку, словно доказывая своё превосходство и полный контроль за ситуацией. И после боя Львица заявила, что её утомили разговоры о том, что она не в состоянии на одном уровне проводить полный пятираундовый поединок. И что она умышленно тянула до решения судей. «После того, как Фелиция первый раз попала мне по лицу, я поняла, что нокаутировать она меня не сумеет. А потому, я решила доказать всем, что могу отработать весь бой».

Кстати, уже после объявления судейского решения Нуньес совершила странный поступок, повесив чемпионский пояс на плечо сопернице. И было не понятно, издевается чемпионска над соперницей или пытается её подбодрить. Ведь Аманда настолько далеко ушла в своих достижениях, что стала уникальным бойцом. До этого были бойцы, завоёвывавшие пояса в двух весовых категориях сразу. Даниэль Кормье, например, до сих пор владеем ими. Бразильянка вошла в историю UFC как первый боец обоих полов, который завоевал чемпионские пояса в двух весовых категориях и провёл успешную защиту. И это поистине легендарное событие!

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Нуньес не проигрывает с 2014 года и её серия насчитывает 11 победных боёв. Спенсер, к слову, сделала всё, что от неё зависело. Она в полной мере воспользовалась своими возможностями. Уже четвёртый свой бой в UFC стал для неё титульным. И она сдюжила все раунды в схватке с Крис Сайборг и Нуньес. И если Аманда подтвердила статус легенды единоборств, то Фелиция – укрепила славу одной из самый стойких девушек-бойцов.

Львица победила всех девушек-бойцов, в разное время державших в своих руках чемпионские пояса лучшей организации мира. Одно лишь перечисление имён впечатляет: Ронда Роузи, Холли Холм, дважды Валентина Шевченко, Крис Сайборг, Миша Тейт. Казалось бы, что может дать победа над Спенсер? Но нужно вспомнить, что Фелисия владела чемпионским поясом Invicta FC. То есть, это ещё один чемпион, победу над которым бразильянка с гордостью может занести себе в актив.

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Есть во всём этом одна проблема: Нуньес выжгла вокруг себя землю. Судя по всему, нас ожидает третье противостояние Аманды и Пули. Ведь именно Валентина Шевченко в последние годы оказала чемпионке наибольшее сопротивление. И бой этот реально будет интересен. Ну а пока мы можем лишь поздравить триумфатора – величайшего бойца.