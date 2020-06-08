Макгрегор наносит новый удар по UFC. Его заявление — предательство?

Прославленный Конор Макгрегор ловко смазал впечатление от только что проведённого UFC 250, переключив внимание на свою скромную персону. Ирландец заявил в «Твиттере», что покидает смешанные единоборства: «Привет, ребята, я решил уйти из боёв. Спасибо всем за удивительные воспоминания! Какой путь это был!» Юбилейный турнир мгновенно был забыт: журналисты и болельщики всего мира спорят, действительно ли Макгрегор уйдёт из спорта.



Конор – обладатель «чёрного пояса» по решениям завершить карьеру. Рыжебородый ирландец покидал спорт уже несколько раз, возвращаясь через несколько дней. В 2016 году его расстроило поражение от Нейта Диаза, тремя годами позже Макгрегор ушёл из-за обид на президента UFC Дэну Уайта. Подобной тактикой знаменитый нокаутёр ловко подогревает интерес публики и одновременно давит на промоушен. В этот раз ситуация обстоит точно так же.

Макгрегор попытался в интервью чётко объяснить свою позицию: «Просто перестал получать удовольствие. Вся эта суета вокруг, и при этом ничего не происходит. Смотрю на возможные варианты для боя, и на данный момент нет ничего подходящего. Ничего, что привело бы меня в волнение. Я рассказал лиге о своём плане, представил своё видение, но мне отказали».



Секрет «ухода» прост – Уайт не даёт ирландцу тех поединков, которые тот хочет. Макгрегор ищет денежные и шумные бои вместо того, чтобы методично идти за поясом. Конечно, Конор хочет стать чемпионом, но не готов вновь проходить длинный путь. Сначала рыжебородый спортсмен запросил бой с Джастином Гэтжи за титул временного чемпиона и получил отказ. Следом Макгрегор разродился идеей о поединке с 45-летним ветераном Андерсоном Силвой, но Уайт вновь отреагировал прохладно. Теперь Конор перешёл к крайним мерам, рассчитывая, что UFC поведётся на блеф.

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Версию с блефом подтверждает и реакция Уайта. Глава лучшего промоушена мира жёстко отреагировал на решение Макгрегора: «Конор разочарован, что не дерётся, и это стало одной из причин его решения, уверен. Не скажу, что мы не можем организовать ему бой. Ему нужно было подождать. В UFC будут драться те, кто хочет это делать. Число людей, которые сейчас мною недовольны, безумное. Могу сказать так: кто не хочет со мной ехать, убирайтесь из автобуса».



Часть про автобус посвящалась не только Макгрегору, но и ещё двум звёздам, из-за которых Уайт потратил немало нервов. Знаменитые бойцы Джон Джонс и Хорхе Масвидаль жёстко прессингуют руководство, угрожая переходом в другие организации. Скандальный чемпион Джонс хотел забраться в тяжёлый вес и провести супербой с Фрэнсисом Нганну, что не нашло финансового понимания в UFC. Джон расстроился настолько, что отказался от пояса и пообещал расторгнуть контракт. Но никуда не ушёл. Харизматичный Масвидаль банально хочет больше денег и на словах готовится вот-вот уйти в Bellator. Однако и он до сих пор остаётся членом семьи UFC.

Можно, конечно, попытаться встать на сторону бойцов, все хотят больше денег, а Джонсу банально скучно жить в своём весе. Что же касается ирландского бунтаря, то уж ему и вовсе грешно жаловаться на Дэну. Президент исполнял все его самые вздорные желания, отстаивал его в суде, когда Конор напал на автобус с бойцами, давал ему бои, невероятные гонорары. Да что тут говорить, все помнят эпопею с шоу Макгрегор — Мейвезер. И всё это для Ноториуса сделал Дэна. Понятно, почему Уайт воспринимает этот третий уже демарш капризного ирландца как предательство и готов отпустить всю троицу восвояси.

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«Понимаете, Хорхе Масвидаль недавно подписал новый контракт с UFC. У него соглашение на восемь поединков, и, по контракту, он должен выступить ещё семь раз. Джон Джонс подписал новый контракт в прошлом году, и он также должен провести ещё семь поединков. Проблема в том, что у них осталось не по три поединка. Они не могут сказать: чёрт, я подписывал контракт три года назад, сейчас я совершенно в другой ситуации. Этого нет, они заключали соглашения несколько месяцев назад», — заявил президент UFC.

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Макгрегор, Джонс и Масвидаль банально пытаются выбить нужные поединки и соответствующие гонорары. Угроза ухода – последняя попытка получить желаемое. Шансов на успех у бойцов мало: Уайт дорожит своим авторитетом и не будет прогибаться даже под топ-спортсменов. В UFC отлично считают деньги и не любят неожиданные траты, предпочитая действовать по своему плану. Если сейчас Уайт спасует, потом ему придётся сдаваться на регулярной основе. Максимум, что получит троица бунтарей от промоушена, — небольшие уступки. Не более.

Уйдёт ли кто-то на самом деле? Вряд ли, хотя исключать такое нельзя. Скорее всего, Макгрегор на днях объявит о «возвращении» и получит имя следующего соперника. Джонс и Масвидаль будут выкручивать руки Уайту подольше, добьются некоторого прогресса и тихо замнут разговоры об уходе. UFC – главная организация в смешанных единоборствах и расторжение контрактов ударит по долгосрочным перспективам звёзд. Чего стоит пример Крис Сайборг, серьёзно потерявшей в популярности после ссоры с Уайтом и увольнения из UFC. Позиции промоушена слишком сильны: акции растут день ото дня, в ростере десятки шикарных спортсменов, которые легко заменят бунтующих звёзд. Из автобуса Уайта никто не хочет выходить — можно остаться на обочине.