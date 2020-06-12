В выходные Мария Агапова станет первым бойцом из Казахстана, который подерётся на турнире UFC.

«Выйти замуж за человека из СНГ опасно для жизни». В UFC новая русскоговорящая девушка!

Нынешняя неделя стала одной из самых насыщенных в UFC за последнее время. Долгожданное представление «Бойцовского острова», анонс четырёх чемпионских поединков (среди которых и схватка россиянина Петра Яна с Жозе Алду за вакантный титул в легчайшем весе), новая информация по возвращению Хабиба Нурмагомедова… И это ещё не всё: в ночь с 13 на 14 июня организация проведёт турнир UFC Fight Night 172. И пускай афиша не богата на громкие имена, как минимум один бой обязательно заинтересует отечественных фанатов ММА.

Главным поединком ивента в Лас-Вегасе станет схватка Джессики Ай против не проигрывающей с 2017 года Синтии Кальвильо. Обе девушки находятся в шаге от чемпионского шанса: вторая может продлить серию без поражений до четырех боёв (три победы + ничья), а первая, несмотря на сокрушительный нокаут от Валентины Шевченко, готова как ко второму триумфу кряду, так и к реваншу с Пулей.

Золушка Ай из стрип-клуба. Поучительная история девушки, добравшейся до боя за титул Задатки бойца в Джессике увидели посетители увеселительного заведения, это круто изменило её жизнь.

В рамках ко-мейн ивента в восьмиугольник арены APEX выйдут средневесы Карл Роберсон и Марвин Веттори. Главная интрига: у кого прервется победная поступь? Ведь оба атлета подходят к очному противостоянию с двумя победами в крайних двух схватках.

В других поединках основного карда экс-претендент Рэй Борг подерётся с ярким грузином Мерабом Двалишвили (три победы в трёх последних поединках), Андре Фили встретится с Чарльзом Журденом, а Марк Де Ла Роса — с Джорданом Эспиносой.

UFC Fight Night 172. Джессика Ай — Синтия Калвилло. Женский вечер в Лас-Вегасе. LIVE! На «Чемпионате» — самые важные события и интересные подробности, предшествующие турниру.

Последним же поединком предварительного карда станет выступление дебютантки UFC Марии Агаповой. И эта девушка, без преувеличения, может стать главной персоной предстоящего турнира.

Справка «Чемпионата»

Мария Анапова

Страна: Казахстан

Весовая категория: наилегчайшая (до 56,7 кг)

Рекорд: 8-1.

Спортсмены с постсоветского пространства за океаном – это всегда событие! А тут 23-летняя атлетка, представляющая известный зал «American Top Team» (именно там тренируются такие звёзды, как Аманда Нуньес, Йоанна Енджейчик, Дастин Порье и Хорхе Масвидаль), оказалась ещё и крайне интересной персоной.

Она и вегетарианка, и отличный спикер, готовая порассуждать и о спорте, и о «патриотизме из другой страны». К тому же, растатуированная казахстанка с головой погружена в творчество: пока на её теле появляются всё новые и новые символы, сама девушка творит на бумаге. Мария признаётся, что, если бы не ММА, она могла бы пойти по тропе художника… Или податься в спецназ.

Cуровые жизненные испытания и упрямый характер закалили Агапову. Уроженка Павлодара полностью сконцентрировалась на боях, и пока не думает о личной жизни.

«Я поняла, что вообще замуж не выйду за человека из СНГ. Это просто опасно для жизни… У нас, если муж тебя изобьет, что ты сделаешь? Пойдёшь и скажешь кому-нибудь, а тебе ответят: «Ой, это ты виновата, довела мужика». Пойдёшь в милицию — скажут то же самое. Максимум — оштрафуют всю семью, заберут деньги из вашего бюджета, а муж продолжит дальше бить… Это вообще «опасян», такой «опасян», — цитировал Марию «СЭ».

Что же касается спортивного пути Агаповой, то она является первой в истории Казахстана чемпионкой мира по ММА. Не побоявшись трудностей, которые поджидали её за океаном, девушка прилетела в США и попала на претендентскую серию Даны Уайта. Мечты о контракте обернулись крахом в первом же бою. Но не было бы счастья, да несчастье помогло. Спортсменку заметили в Invicta — через этот промоушен представительница Казахстана в итоге и попала в UFC.

В первом бою её поджидает Ханна Сайферс: американка с рекордом 10-5 – довольно удобный оппонент для Марии. Теперь надо лишь подтвердить статус фаворитки в клетке.

Не забываем и о других боях прелимов. Здесь Чарльз Роса встретится с нокаутированным Зубайрой Тухуговым Кевином Агиларом, тогда как Джулия Авила сойдётся в клетке с Джиной Мазани, а Райан Бенуа — с Тайсоном Нэмом.

Откроют же вечер смешанных единоборств в Лас-Вегасе противостояния Кристиан Агилера — Энтони Айви и Джордан Гриффин — Дэррик Миннер.