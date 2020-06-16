Фергюсон уже забыл про Хабиба. Эль Кукую нужен бой с Конором «Макнаггетсом»

Тони Фергюсон совсем недавно потерпел громкое поражение от Джастина Гэтжи, что не мешает ему строить планы на следующие поединки. Едва оправившись от побоев, Эль Кукуй неожиданно вызвал на бой легендарного Конора Макгрегора, хотя тот недавно объявил о завершении карьеры: «Понедельник Макнаггетса. Вернем UFC былое величие». Фергюсон сопроводил вызов довольно странным видео, впрочем, нестандартность – второе имя Тони.

Видео можно посмотреть на странице Тони Фергюсона в «Инстаграме».

36-летний Фергюсон долго и упорно шёл за чемпионством в лёгком весе. Перед сенсационной неудачей на UFC 249 спортсмен одержал дюжину побед подряд, не добравшись до поединка за пояс только из-за неудачного стечения обстоятельств. Чего стоит только история противостояния с Хабибом Нурмагомедовым: встреча американца и россиянина по разным причинам отменялась пять раз! Но технический нокаут в бою с Гэтжи отбросил Фергюсона далеко назад в чемпионской гонке.

Трусом нужно называть Макгрегора, а не Хабиба. Это ирландец отказался драться Дана Уайт выложил все карты, рассказав правду о Коноре.

Эль Кукуй никогда не боялся драться с сильными соперниками, хватаясь почти за любые предложения, лишь бы продвинуться поближе к поясу. Но теперь ветеран, возможно, сосредоточится на максимально денежных поединках. Бой с Макгрегором – идеальный вариант. Уход на покой не за горами, Тони нужно поторопиться: его голова получила столько ударов за карьеру, что лучше её поберечь. Тем более, что около года назад психическое здоровье Фергюсона пошатнулось. Он брызгал на детей святой водой, разносил дом в поисках спрятанных камер и уверял, что ему в ногу вшит секретный чип. Обращение к врачам помогло Эль Кукую, но с каждым боем он сильно рискует.

Самый опасный соперник Хабиба, кажется, потерял рассудок Тони Фергюсон крушит дом, а его семья обращается в полицию. Что происходит со звездой UFC?

К тому же у Фергюсона и Макгрегора есть определённая история взаимоотношений. В лучших традициях современного спорта, оба шумно ведут себя в «Твиттере» и регулярно обмениваются оскорблениями. Последняя дуэль произошла совсем недавно. Фергюсон агрессивно отреагировал на заявление Макгрегора, заявившего, что его компания продвигала американца: «Конор, ты по-прежнему моя сучка. Ты никогда не представлял меня. А даже если так, значит, ты работал на меня и оставил меня без денег. Возьми себя в руки и держись подальше от бутылки. Продолжай в том же духе, болван-чемпион». Не полез за словом в карман и Макгрегор, поиздевавшись над поражением Фергюсона. Эти парни точно сумеют раскрутить свой бой.

Главная проблема – Дана Уайт. Президент UFC в последнее время особенно неохотно устраивает поединки, которые предлагают сами спортсмены. Промоушен железно придерживается собственного плана, в котором сейчас наверняка нет боя Фергюсон – Макгрегор. Тем более, что Уайт выразил озабоченность по поводу здоровья американца: «Мне бы хотелось, чтобы Фергюсон взял паузу после поединка с Джастином Гэтжи». Однако нельзя отрицать, что финансовый потенциал поединка огромен.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Если UFC всё-таки одобрит бой и Макгрегор вернётся в октагон, нас ждёт интереснейшее зрелище. Конор до сих пор считается одним из самых грозных нокаутёров мира, Фергюсон – любитель кровавых «заруб» с участием локтей и коленей. Спортсмены точно не будут проводить все раунды в партере, стремясь взять друг друга на болевой или удушающий приём. Однозначного фаворита выделить трудно. Макгрегор за два года дрался только 40 секунд, легко разбив Дональда Серроне. Результаты Фергюсона впечатляют, но в бою с Гэтжи ветеран неприятно разочаровал. Тони не смог подобрать ключей к жёсткому ударнику и упорно ловил головой кулаки оппонента. С защитой у него всегда были проблемы, а рыжему ирландцу может хватить одного удара. Бой в любом случае будет интересным. Жаль только, что Фергюсон теперь вряд ли встретится с Хабибом.