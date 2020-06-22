«UFC – это не карьера, а возможность». Дана Уайт не повысит звёздам-бунтарям зарплату

Никогда ещё первая половина года не была настолько тяжелой для UFC. К срыву главного боя 2020-го Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон и третьему уходу на покой Конора Макгрегора добавился скандал вокруг Джона Джонса. Первый номер вне зависимости от весовых категорий слишком вдохновился схваткой Фрэнсисом Нганну. Настолько, что «нет» от промоушена попросту не ожидал услышать. И когда Дана Уайт всё же отказал Костлявому в супербое и повышенном гонораре, американец устроил настоящий бунт. Поднимая проблемы жадности компании и ущемления прав спортсменов, Джонс повёл за собой многих бойцов, среди которых и «Самый жёсткий гангстер» Хорхе Масвидаль, и одолевший накануне Александра Волкова Кёртис Блейдс, и юморист Даррен Тилл.

«Я просто жду, когда со мной начнут лучше обращаться, — утверждает Джон. — Мы прекрасно знаем, что UFC – не та организация, которая выплачивает спортсменам большую часть доходов… Хочу стать голосом многих молодых бойцов, помогаю привлечь внимание к разрыву в оплате труда. Так что я намерен ждать как можно дольше. Я не собираюсь драться до тех пор, пока всем в промоушене не начнут платить немного больше».



Несмотря на то, что позиция чемпиона полутяжелого дивизиона представляется крайне благородной (хотя, к чему спорить, на первом месте для Джонса стоит собственный куш – за Костлявым уже идёт пенсия), руководство UFC не является в этой ситуации карикатурным злодеем из американского комикса. Ведь, как и у бойцов, у Даны Уайта есть своя правда, которая позволит организации не пойти на поводу у разбушевавшихся звёзд.

Аргумент №1. Кто в доме хозяин?

Рабочая связка «шеф – подчинённый» подразумевает субординацию. Правила иерархических отношений, при которых второй звено рабочей цепочки выполняет требования звена №1. В UFC же это понятие чуть размыто. Да, бойцы – наёмники; да, руководство – организатор процесса, занимающийся поиском этих самых наёмников и путей для максимального раскрытия их потенциала (от которого, как известно, в выигрыше будет и сам промоушен). Но всё равно тут главный Дана Уайт! И только он может решать, как и с кем развивать UFC, в котором помимо сотен бойцов необходимо обеспечивать зарплатой ещё и тысячи, десятки тысяч персонала.



Вдобавок ко всему, американец пытается сохранить лицо и не прогибаться под Джонса и Масвидаля. Но зачем же такие риски – Джон и Хорхе, похоже, всерьез намерены идти до конца? Всему виной исключения. Да-да, именно этот фактор, который поможет унять недовольство бунтарей, в конце концов подорвёт авторитет Уайта. Войди в положение первого и дай желаемое второму — топовые бойцы, как падающие друг за другом костяшки домино, начнут показывать на Джонса и Масвидаля, намекая на двойные стандарты.



Отсюда и вывод: сохраняя рабочие отношения, глава UFC не станет предавать принципы и удовлетворять запросы оппозиции.



Позиция Уайта: «Все хотят получать больше денег, — парировал Дана в интервью MMAJunkey. — Масвидаль говорит о покупке острова? Позвольте мне повторить миллиардный раз: я не покупал остров! Мы не покупали «Бойцовский остров». Причина, по которой мы устраиваем бои там заключается в том, что бойцы из Европы и остального мира могут там зарабатывать деньги и работать».

Аргумент №2. Коней на переправе не меняют

И Джонс, и Масвидаль попрекают UFC в соглашениях, в которых не учитывается подъем популярности спортсмена. Мол, есть семь боёв, но за них предлагаются приблизительно одинаковые гонорары. Так зачем подписывать? И где работа агентов? Сам Уайт говорит, что Джону и Хорхе предложили контракты на улучшенных условиях, благодаря которым они будут на коне еще 3-4 года. Но если вас не устраивает подобный подход, вы можете либо обговорить этот момент «на берегу», либо попросту разорвать соглашение. Ни Bellator, ни One Championship, ни PFL не откажутся от безработных звёзд и с удовольствием сделают на них ставку.



Страдает ли Крис Сайборг в Bellator? Бедствуют ли в Азии Эдди Альварес и Деметриус «Могучий мышонок» Джонсон? Плохо ли живётся сейчас Рори Макдональду, подписавшему контракт с PFL? Нет. Эти парни в своих организациях боссы.



В UFC же босс один. И масштабных звёзд всего две: это Конор, навсегда изменивший мир смешанных единоборств (число подписчиков в «Инстаграме» стремительно приближается к 40 млн), и захвативший восточный рынок Хабиб (20 млн подписчиков). Все остальные парни – лишь звёзды местного значения, которые мало известны за пределами ММА и никак не могут получать соразмерные гонорары.



Позиция Уайта: «Я уже говорил, когда во время пандемии журналисты спрашивали меня: «А что, если бойцы обеспокоены ситуацией и не хотят биться?» «Ну, окей, тебя никто не заставляет драться! Любой, кто не хочет драться, не обязан это делать, включая и Масвидаля, и Джонса. Эти ребята — независимые подрядчики. Здесь не как в Национальной футбольной лиге (НФЛ), где вас заставят приходить на тренировку под угрозой штрафа. У нас ребята могут делать всё, что хотят, говорить всё, что хотят. И они не обязаны драться».

Аргумент №3. А велика ли потеря?

Как ни оборачивайте эту ситуацию, но Уайт – босс не только в промоушене, но и в этом скандале. Каковы потенциальные потери? Уход Джонса и Масвидаля. Но неужели Дана боится такого исхода событий? Не смешите:



— В последних трёх поединках Костлявый не показывает и половины арсенала того Джонса, который влюбил в себя ММА-сообщество, а его победы над Тиагу Сантосом и Домиником Рейесом и вовсе были встречены свистом болельщиков.

— «Самый жесткий гангстер», бесспорно, лучший боец 2019 года. Но на горизонте маячил чемпионский бой с элитным борцом Камару Усманом, который, подходя к этой битве тотальным фаворитом, готовился уничтожить не только Хорхе, но и весь шум вокруг дерзкого ударника.



К тому же, получив за свои последние поединки по $500 тыс. (без учёта рекламы и процента от платных трансляций), Джонс закрепился, а Масвидаль только вошёл в когорту бойцов I категории, получающих за поединок более полумиллиона. А раз хочется больше, то необходимо продолжать совершенствоваться, а не пропадать с радаров: Джонсу есть смысл нокаутировать в реванше Рейеса и посрамить критиков, а Хорхе – сотворить апсет и добавить к «BMF»-поясу золото UFC. Взгляните на восхождение Хабиба и Конора Макгрегора: в них и звёздный образ, и правильная работа на аудиторию, и отличные победы в чемпионских боях.



Но бунтари идут по другому пути, ставя идею забастовки выше идеи спортивного успеха: Джон готов биться с Майком Тайсоном, Хорхе все ещё грезит о боксе и Сауле Альваресе.

А их места в главном ММА-промоушене мира тихой сапой занимают новые герои…

Макгрегор наносит новый удар по UFC. Его заявление — предательство? Блеф Конора не сработал. Президент UFC выкатил ирландцу и другим бунтарям жёсткий ультиматум.

Позиция Уайта: «Профессиональная карьера длится недолго, и у спортсменов очень ограниченные возможности в плане времени, — так обратился американец к атлетам через BJ Penn. — Однако все начинают говорить о деньгах и прочем дерьме! Все ведут себя так, словно идут по карьерной лестнице. Но, чёрт возьми, это не карьера. UFC — это возможность. В любой момент может что-то случиться: вы можете травмировать колено и спину, вспыхнет Covid-19… Как знать, что будет впереди? Вот почему бойцы должны хвататься за любую возможность, которую им предоставляют".