Будущий муж Ронды Роузи упал в нокаут без удара. И что чемпионка в нём нашла? Видео

8 августа российский ветеран ММА Алексей Олейник встретится с опаснейшим нокаутёром Дерриком Льюисом. Американец по прозвищу Чёрный Зверь выиграл два последних боя и обладает чудовищным по силе ударом. Удаву придется быть максимально осторожным: Льюис может нокаутировать из любого положения. Отлично рассказать об этом может Трэвис Браун, в феврале 2017 года потерпевший одно из самых чувствительных поражений в карьере.

Видео доступно на «Чемпионате».

Браун был максимально мотивирован перед боем с Льюисом, ранее проиграв Кейну Веласкесу и Фабрисиу Вердуму. Помимо спортивной составляющей, у гавайца была и личная неприязнь к сопернику. Льюис задолго до поединка начал агрессивный трэшток, используя «запрещённые приёмы». Особенно жёстко он прошёлся по семейной ситуации Брауна, которого бывшая жена обвиняла в домашнем насилии. Досталось и знаменитой Ронде Роузи, на тот момент являвшейся невестой гавайского спортсмена.

Смотреть с 4:55

На старте боя казалось, что Браун сумеет отомстить сопернику за многочисленные оскорбления. В первой пятиминутке гавайский боец уверенно вёл поединок, нанеся Льюису несколько чувствительных ударов. Однако во втором раунде всё изменилось. Чёрный Зверь «раскачался» и начал тяжело попадать по противнику, вскоре опрокинув того на канвас. Браун с трудом выбрался из удушающего приёма и поднялся, но лучше бы он этого не делал. Спортсмены обменялись встречными ударами, после чего гаваец неуклюже рухнул на спину. Деррик бросился на добивание, вбив несколько «гвоздей» в быстро отключившегося оппонента.

Роковые 11 секунд. Самое обидное поражение в карьере Александра Волкова. Видео Драго был в шаге от важной победы, но пропустил удар в челюсть.

Самое интересное, что даже на нескольких повторах практически невозможно увидеть, из-за чего упал Браун. Чёрный зверь мощно выбрасывал руку, но акцентированного попадания не было. Единственный намёк – возможное касание лба, которое можно разглядеть только с камеры сверху. Скорее всего, измотанный гаваец упал от усталости, или же ему хватило сравнительно лёгкого прикосновения. В любом случае, нокаут получился самый настоящий: судья поздно включился на добивании, позволив Льюису молотить уже потерявшего сознание бойца.



Чёрный Зверь после победы не упустил случая вновь покуражиться: «Я просто знал, что мой характер твёрже. Браун называет себя мужчиной, но он любит бить женщин. Так что забудьте этого парня, у меня намного больше всё. Я должен был работать вторым номером. Он не травмировал меня этими ударами, мне было лишь немного «бо-бо». Даже слышать ничего не хочу о боях в ближайшее время, я слишком устал от всего. Где там милашка Ронда Роузи?».

Экспрессия Ронды и очаровательная улыбка Джины. Чем сейчас занимаются главные красотки ММА Восхитительные Роузи и Карано — заставили фанатов полюбить женские бои.

Браун отреагировал на поражение спокойно, но, когда Льюис проиграл в следующем бою Марку Ханту, осыпал Чёрного Зверя оскорблениями и потребовал реванша: «Ты говорил, что являешься самым мужественным бойцом в тяжёлом дивизионе, но я только что увидел, как ты сдался. Ты должен уйти в отставку, слабак. Если у тебя есть остатки характера, перед уходом ты дашь мне реванш. Слишком много гадостей ты писал раньше».



Реванша не получилось и вскоре Браун женился на Ронде Роузи. Свадебная церемония получилась красивой, сейчас счастливая семья живёт на своей ферме. Карьера Брауна закончена: после боя с Чёрным Зверем он попался на удушающий приём Алексея Олейника и покинул смешанные единоборства. Льюис после встречи с Брауном провёл ещё восемь поединков, из которых выиграл пять. В числе его жертв оказался и россиянин Александр Волков, упавший в нокаут за 11 секунд до окончания боя. Теперь Льюис попробует разбить Олейника, недавно одолевшего Фабрисиу Вердума.