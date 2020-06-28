Боец UFC победил без тренера и с подругой-секундантом. А что, так можно было? Видео

28-летний полусредневес Майк Перри обладает скандальной репутацией. На протяжении всей карьеры американец регулярно ссорился с тренерами, жёстко грубил противникам и совершал сомнительные поступки. Совсем недавно боец по прозвищу Платиновый нокаутировал пьяного парня, которого угораздило нагрубить профессиональному спортсмену. Перри уверял, что тот ударил первым, но такое поведение Майка осудили даже коллеги по UFC. Впрочем, тогда Платиновый отделался лёгким испугом и не попал за решётку.

«Я мог бы добить его до смерти». Боец ММА вырубил пьяницу и выложил видео в «Инстаграм» Майка Перри частенько били в клетке последнее время. Кажется, боец решил мстить за это случайным людям.

Возможно, озлобленность Перри была вызвана спортивными неудачами. Перед UFC Вегас 4 боец проиграл три поединка из четырёх и оказался под угрозой вылета из промоушена. Чёрная полоса заставила Платинового пойти на экстравагантный поступок: незадолго до боя с Микки Галлом он отказался от услуг тренеров. Перри аргументировал решение так: «Раньше я был тренером в спортзале UFC и преподавал занятия по кардио-кикбоксингу. Когда я перестал вести занятия, начав тренироваться и слушать кого-то другого, я перестал слушать себя. Это привело меня к неудачам. Всё, что мне нужно от угла — это бутылка воды. Вытрите мне голову, положите мне лёд на шею между раундами».

Единственным человеком, которому Перри доверил сопровождать себя на бой, оказалась Латори Гонзалез – девушка спортсмена. Недавно у них был трудный период в отношениях, однако после примирения Платиновый отдал красавице роль своего секунданта: «Она будет там, чтобы я чувствовал себя комфортно. Если бой вообще дойдёт до второго раунда, я хочу, чтобы она успела поговорить со мной в углу. Я хочу, чтобы она поцеловала меня и попросила закончить дело».

Удивительно, но Перри действительно удался великолепный бой: Микки Галлу пришлось очень тяжело. Платиновый проводил мощные серии ударов, в нужный момент уходя в глухую защиту. В прежние времена Перри увлекался рубкой и легко мог улететь в нокаут, теперь же он блокировал почти любую опасность. Даже работу в партере, где раньше Майк бывал замечен крайне редко, удалось поднять на новый уровень. Как боец и планировал, в перерывах ему прикладывала лёд и мило одобряла девушка: «Красавчик, ты всё делаешь отлично. Ты молодец, давай, вперёд».

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте UFC Russia.

Перри не сумел выиграть досрочно, но у судей не было иного выбора, кроме как единогласно отдать ему победу. После объявления вердикта победитель сразу горячо обнялся с подругой-секундантом. Возможно, Перри действительно стоит продолжать выступать без тренеров, которые его только раздражают. Платиновый отлично поработал над тактикой, подтянул свои слабые места и победил. Возможно, отказ от тренеров станет новым трендом в смешанных единоборствах?

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Перри нашёл свою идеальную схему, но денег ему хочется зарабатывать больше: «Да, я сменил подход перед поединком. Я собрал свой тренировочный лагерь по крупицам и сумел отлично подготовиться. Работал долго и трудно. Благодаря победе я смогу раздать долги, которых накопилось немало. Я плачу очень большие налоги. Я не жалуюсь на свои гонорары, но государство забирает у меня очень много. Это огорчает. С этим надо что-то делать».