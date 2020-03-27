«Я мог бы добить его до смерти». Боец ММА вырубил пьяницу и выложил видео в «Инстаграм»

Люди по-разному сходят с ума в это непростое время, когда по всей планете с той или иной степенью строгости приняли решение закрыться на карантин. Если говорить о спортсменах, то среди них сложнее, чем многим, если не всем, приходится именно бойцам. Ведь пока ты отлучён от любимого дела, у тебя нет возможности пойти и заняться им на заднем дворе, как футболисты могут попинать мяч с сыном. Да, можно постучать по груше, но она не даёт сдачи, так что это не то. Вот и срываются некоторые на случайных прохожих.
Подобное, кажется, и случилось с бойцом полусреднего веса UFC Майком Перри. Горячий парень ввязался в историю на улице: находясь в компании своей любимой, Перри наткнулся на недоброжелателя не в самом трезвом состоянии. Учитывая бэкграунд Перри, несложно догадаться, что для уличного задиры плохо кончилась встреча со злым профессиональным бойцом.
Однако, в отличие от стандартной истории «Боец MMA нанёс травмы случайному знакомому в уличной драке», в этом примере сам боец MMA решил поделиться произошедшим со всем миром. И выложил эпизод, в котором он вырубает случайного оппонента, в «Инстаграм», сопроводив видео объяснением своих действий.
Видео вы можете посмотреть на «Чемпионате» по этой ссылке.
«По факту за какое-то время до этого он ударил меня по губам (после чего и началась съёмка). Я разрядил немного пространства вокруг, а парень продолжил переть на меня с кулаками. Когда я встал в стойку, он то ли пытался увернуться, то ли его пьяная ****** вообще отвлеклась от происходящего, но он проложил донимать меня. И он бы не остановился, поэтому я положил этому конец. Я выбросил джеб/хук за секунду до того, как он убрал голову влево. Я мог бы добить его до смерти, но ушёл говорить с полицией.
Если кто-то из вас считает, что может вести себя так, будто что-то сделает мне, пожалуйста, поверьте, вы играете с огнём и обожжётесь. А если вы в состоянии следить за собой и не нарушать моё личное пространство, то любая ситуация может быть решена через диалог», — написал Перри.
Полусредневес UFC Майк Перри пару лет назад был похож на потенциальную звезду компании. Ярко дрался, ярко выглядел, ярко себя вёл: в этом парне промоутеры видели серьёзное будущее, потому и соперников Майку статусных не жалели.
Перри в UFC с 2016 года и, несмотря на яркие, но очень нестабильные выступления, продолжает оставаться на виду и время от времени драться с достаточно именитыми оппонентами. За четыре последних года Платиновый успел сойтись в клетке с такими серьёзными мужчинами, как Дональд Серроне, Джейк Элленбергер, Пол Фелдер и Сантьяго Понзиниббио, а всего в Абсолютном бойцовском чемпионате он провёл 12 поединков, из которых проиграл ровно половину и столько же выиграл.
Последние два выступления Перри закончились для него тяжёлыми поражениями: сильнее Майка оказались полусредневесы Висенте Люке и Джефф Нил. Вообще-то, последнее время дела у Майка идут неоднозначно. С одной стороны, он, вроде бы, помирился со своей спутницей жизни, с которой они расставались два года назад после нескольких лет совместной жизни.
Видео вы можете посмотреть на официальной странице Майка Перри в «Инстаграм»
А с другой — пять из последних семи поединков Перри закончились для него поражениями. В некоторых случаях были и тяжёлые травмы: так, в поединке с Висенте Люке Майк получил страшнейший перелом носа, над которым, впрочем, он сам же позже смеялся.
Однако едва ли по его самолюбию не ударила чёрная полоса, наступившая в карьере. Тем более если учесть, что не так давно на Платинового возлагались определённые надежды. Вероятно, тот самый пьяный задира стал некой отдушиной для атлета, угодившего в психологическое болото. И всё же, так это или нет, вы не можете оправдывать подобные поступки плохим настроением, потому Майку стоит приготовиться к тому, что в UFC без особого восторга отнесутся к его последней выходке, а также надеяться, что у пострадавшего человека не найдётся достаточно аргументов, чтобы упечь спортсмена за решетку. Ведь удар, судя по видео, Перри удался даже лучше, чем это нередко бывает у него в октагоне.
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