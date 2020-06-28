Бульдозер нокаутировал соперника и попал под борцовский приём судьи. Видео

Из-за военных действий в октагоне во время поединка Дастин Порье – Дэн Хукер, а также эмоциональных выяснений отношений между Майком Перри и Микки Галлом болельщики могли упустить яркие противостояния чуть менее именитых спортсменов на UFC Вегас 4.



Одной из таких афиш стала схватка основного карда между тяжеловесами, вышедшими проигравшими из своих последних поединков. Это бывший обладатель пояса PFL Фелипе Линс, не так давно уступивший в дебютном бою в UFC Андрею Орловскому, разделил клетку с Таннером Босером, еще в декабре 2019-го не совладавшим с Сирилем Гейном.



Обоим была необходима победа. И желательно нокаутом: козырями медлительных атлетов становилась именно мощь в кулаках, а второе поражение кряду приводило к риску увольнения из промоушена.

Громила Грин плакал после победы. Он пережил тяжёлый нокдаун и спас свою карьеру. Видео Шесть боёв из десяти на UFC Вегас 4 закончились досрочно. Яркий дебют, апсеты и невероятные спасения бойцовских карьер.

И «тяжи» в итоге не подкачали! Поначалу ведя осторожный бой в стойке, первым решил раскрыться именно Босер: лохматый канадец выманил Фелипе на удобную дистанцию и выбросил правый оверхед, который дошёл до цели и потряс оппонента! Зазевавшийся Линс зашатался, а Таннер включил «режим убийцы»: зубодробительной серией он отключил бразильца, а затем ещё и вбил пару тяжелейших ударов в голову потерявшего сознание бойца.



Особого внимания в завершающем эпизоде боя заслуживает рефери Хёрб Дин. Он быстро сориентировался в произошедшем и вовремя вмешался, применив на Босере подобие борцовского приёма. А как иначе надо поступать с бойцом, потерявшим голову от успеха и бросившимся добивать уже побеждённого соперника?

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Что интересно, Босер крайне спокойно отреагировал на одну из главных побед в карьере. Прогулявшись с невозмутимым видом по восьмиугольнику, канадец поднял руку над октагоном и пошёл дожидаться бонуса за лучшее выступление вечера.

Не дождался. По $ 50 тыс. отошли Кэю Хансену и Джулиану Эросу, оставив Таннера довольствоваться бонусом в виде сотен, а то и тысяч новых поклонников.