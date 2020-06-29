«На такой приём попадаются даже легенды». Шесть лет назад Олейник дебютировал в UFC. Видео

Алексей Олейник завершил 2013-й год красиво, победив на московском турнире Legend — Part 2: Invasion легендарного Мирко Крокопа. Хорват стал жертвой удушающего приёма, а сам Удав задумался о вариантах продолжения карьеры.

К 36 годам Алексей провёл больше шести десятков боёв под эгидой различных организаций, но не получил настоящей мировой известности. Вскоре на Олейника, идущего на серии из девяти побед, вышло руководство UFC: Удав получил контракт на поединок с Энтони Хэмилтоном. Дебютный бой Олейника в главном промоушене мира состоялся ровно шесть лет назад. Его американский соперник также был в UFC новичком, чей рекорд на тот момент составлял достойные 12-2. Поединок дебютантов начался с аккуратной перестрелки, где Олейнику, на тот момент ещё выступающему под флагом Украины, удались несколько неплохих попаданий.

После небольшой паузы из-за удара в пах Удав вновь начал давить, выцеливая голову оппонента и поджимая того к сетке. Вскоре после Хэмилтон оказался на канвасе, где Олейник быстро занял удобную позицию и начал удушающий приём. Ещё несколько секунд давления на диафграгму и бой завершился: для дебютной победы Алексею хватило 138 секунд! Уже во время его выступления в UFC весь мир признает, что Алексей – король «Иезекииля».

В интервью Олейник был традиционно хладнокровен: «Организация хорошая, но не скажу, что она отличается от остальных на несколько порядков. Конечно, есть своя атмосфера, и она играет важную роль. Понравилась публика. Болельщики настоящие фанаты – очень хорошо поддерживают. Думаю, у нас бы освистали зарубежного бойца, а меня очень хорошо приняли. Мой приём? На такой приём могут попасться даже легенды. На самом деле, приём не очень понятный. При кажущейся простоте, нужно знать некоторые моменты. Все противники от меня ждут «Иезекииль», и почти все уже хорошо защищаются. Мне приходится искать новые пути».

Российскому бойцу Олейнику едва не сломали руку. Алексей вернулся в бой и победил. Видео 73-й бой Удава. 59-й триумф!

Вскоре после своего успеха боец, длительное время проживавший в Москве, получил российский паспорт. Победа над Хэмилтоном стала для Удава только началом большого пути в UFC. Грозный ветеран регулярно дерётся и, несмотря на свои 43 года, может дать фору многим молодым соперникам. Помимо великолепного партера, Олейник всегда готов «накидать» в стойке. В числе самых значимых скальпов «дяди Лёши» — Морис Грин, Марк Хант и легендарный Фабрисиу Вердум. Сейчас Олейник идёт на серии из двух побед и 8 августа встретится в Лас-Вегасе с опаснейшим Дерриком Льюисом.

Видео доступно на «Чемпионате».

Хэмилтон, проигравший свой дебютный поединок, выступал в UFC ещё несколько лет. Больших успехов на его счету не было: из десяти боёв он победил только в трёх, уступив в том числе россиянину Шамилю Абдурахимову. В 2017 году американец завершил карьеру, потерпев четыре поражения кряду. Особенно грустно выглядела его работа в первых раундах, где он регулярно улетал в нокауты.