«Чёртова болезнь забирает неравнодушных». Как отреагировал мир на смерть отца Хабиба

Абдулманап Нурмагомедов ушёл из жизни, но его наследие останется с нами навсегда.

3 июля 2020 года мир смешанных единоборств постигла тяжёлая утрата – ушёл из жизни легендарный тренер Абдулманап Нурмагомедов. 57-летний специалист в апреле оказался в больнице из-за заражения коронавирусом, после чего начались серьёзные осложнения. Нурмагомедов-старший мужественно боролся с недугом, перенёс два инсульта, но его организм не выдержал запредельной нагрузки. Спортсмены и тренеры по всему миру откликнулись на трагедию в семье Нурмагомедовых, найдя слова поддержки.

Одним из первых высказался известный промоутер Камил Гаджиев: «Это огромная потеря, по-другому и не скажешь. Несмотря на молодой возраст, он очень многое успел, является примером для очень многих людей. Примером веры в себя и в своё дело. Это человек, который изменил ход истории в российском спорте и увековечил своё имя», — заявил Гаджиев ТАСС.

«Отдал всё, что было. Меня посчитали сумасшедшим». Умер отец Хабиба Нурмагомедова Всю жизнь Абдулманап Нурмагомедов старался быть полезным людям, которые его окружали. Сможем ли мы сказать про себя то же самое?

Российский боец Александр Шлеменко рассказал, что понимает всю горечь утраты: «После таких новостей чувствуется опустошение. Мне полегче, потому что у меня уже был такой опыт, из моей жизни уходил тренер. Понимаю, что чувствует Хабиб. Желаю ему сил и терпения. Это невосполнимая утрата. Первое время ты не понимаешь, что делать дальше. Ребята поддержат Хабиба, мы, сибиряки, — тоже. Ушёл один из самых великих тренеров в истории нашего спорта. Абдулманап мог воспитать ещё много чемпионов».



Олег Тактаров опубликовал трогательное видео совместной тренировки с Абдулманапом в Дагестане. Их отношения не всегда были безоблачными, но легендарный «Русский медведь» относился к дагестанскому тренеру с безграничным уважением.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Отличные слова нашёл Евгений Трефилов, не понаслышке знающий про тренерский труд: «Огромная потеря для нашего спорта. Есть тренеры, я их называю чернорабочие, которые начинают с нуля, доводят своих детей до чемпионов. Таким был Абдулманап. Он был с Хабибом со школьной скамьи. Поэтому это огромная утрата. Абдулманап сам себя сделал, выковал. Перед ним можно снять шляпу за его работу. Жаль, что эта чёртова болезнь забирает неравнодушных тренеров. Это несправедливо. Но неравнодушные, как правило, уходят первыми».

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Известный в прошлом боксёр, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев вспомнил о значении Нурмагомедова-старшего для имиджа страны: «Такие новости слышать всегда печально. У меня у самого отец ушёл из жизни преждевременно, многое мог сделать. Хабибу и всей семье, родным Абдулманапа выражаю свои соболезнования. Величие людей определяется их делами, а он воспитал не только Хабиба. Благодаря его делам Россию знают во всём мире».

Представители других стран тоже откликнулись быстро. Одно из самых трогательных посланий оставил Джастин Гэтжи, который считается следующим соперником Хабиба: «Душераздирающе слышать новости о легендарном Абдулманапе Нурмагомедове. Хабиб, мне очень жаль. Твой отец ушёл с сердцем, наполненным гордостью, зная, что ты будешь нести его наследие».

Джон Кавана, тренировавший Конора Макгрегора, отметил вклад Абдулманапа в спорт: «Очень печально слышать о смерти Абдулманапа Нурмагомедова. Гений единоборств, который очень сильно вдохновил множество бойцов. Жаль, он только вышел на пик тренерской карьеры, большая трагедия. Пусть покоится с миром. Наилучшие пожелания его семье в столь сложное время».

Поддержал Хабиба и американо-российский боец Джефф Монсон: «Семья — самая важная связь, которая есть у нас в жизни. И это всегда было особенно правдиво и заметно на примере отношений между Хабибом и его отцом. Я уверен, что Хабиб продолжит бороться. Потому что это то, чего бы хотел его отец. Ему пригодится сила его отца, потому что теперь ему придётся бороться с разбитым сердцем. Все наши молитвы сейчас с Хабибом и его семьёй», — сказал Монсон Sport 24.

Впереди будет ещё немало соболезнований и самых тёплых слов. Мир покинул легендарный тренер и замечательный человек. Весь масштаб трагедии нам только предстоит осознать.

«Чемпионат» выражает глубочайшие соболезнования семье Абдулманапа Нурмагомедова, его многочисленным ученикам и поклонникам таланта большого тренера.