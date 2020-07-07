Максимус из Тамбова. Дебютант UFC Гришин побеждал Волкова и тренировался с Емельяненко

Турнир UFC 251 всё ближе. Времени для представления самых интересных россиянам участников шоу осталось совсем немного. О Петре Яне и Муслиме Салихове сказано уже немало, а вот новости о дебютанте промоушена Максиме Гришине теряются в информационном поле. Боец по прозвищу Максимус согласился подраться на коротком уведомлении и заменит в противостоянии с опытным Марчином Тыбурой представителя Молдавии Александра Романова. В преддверии дебюта Гришина мы решили вспомнить его самую громкую победу. Речь пойдёт о схватке Максима с одной из главных нынешних российских звёзд UFC Александром Волковым.
Соперники встретились в далёком 2010 году в финале серии турниров Eastern Europe, проводимой под эгидой M-1 Selection. Гришин на тот момент выступал в ММА третий год. Нельзя сказать, что его карьера складывалась гладко. Шесть побед в десяти встречах – не тот результат, который позволял бы мастеру спорта по рукопашному бою называть себя перспективным бойцом.
Что касается Волкова, то, глядя на кадры того боя, можно сразу заметить, насколько с того времени Александр изменился даже внешне. Это сейчас он выглядит по-настоящему опытным и устрашающим Драго. Тогда же в ринг выходил почти необстрелянный юнец, за плечами которого было семь побед в восьми встречах на профессиональном уровне.
Более «лёгкий на ногах» Гришин отлично маневрировал на старте боя и через 30 секунд провёл красивый бросок соперника. После сумбурной борьбы в партере Максим занял позицию фулл-маунт. Волков в свои 22 года был не особо терпелив и допустил ошибку, отдав Гришину спину. Тот мгновенно воспользовался ситуацией и оформил победу удушающим приёмом, на весь поединок ушло менее двух минут.
С тех пор прошло почти 10 лет, за которые Гришин проиграл меньше, чем за первые три года карьеры – только три раза. Его обидчиками стали Гурам Гугенишвили, Кенни Гарнер и нынешний боец UFC Магомед Анкалаев. После схватки с Волковым Максим одержал ещё 23 победы и два поединка свёл к ничьей. В последние годы он выступал в PFL, третьем по силе промоушене США. На турнирах Гран-при россиянин стабильно выходил в плей-офф, но обе ничьи трактовались не в его пользу, из-за чего боец прекращал борьбу за титул. Теперь 36-летний Гришин, выступающий под эгидой «Ахмата», получил долгожданный шанс в UFC.
Да, он принимает бой на невыгодных для себя условиях. Мало того что он согласился выступить на коротком уведомлении, так и его соперником будет не какой-нибудь дебютант, а опытнейший Марчин Тыбура, за плечами которого в UFC 10 поединков. Поляк имеет опыт боёв с такими топами, как Андрей Орловский, Фабрисиу Вердум и Деррик Льюис.
Гришин же полон оптимизма. Невзирая на то что предложение о бое поступило только 3 июля, он сразу согласился и считает Тыбуру удобным соперником. Посмотрим, сумеет ли российский ветеран зарекомендовать себя в сильнейшем промоушене мира. Возможно, уроженцу Тамбова поможет опыт совместных тренировок с легендарными Фёдором Емельяненко и Стипе Миочичем. Как бы то ни было, Максим в почти беспроигрышном положении – победа на коротком уведомлении над Тыбурой заставит о нём заговорить, ну а за поражение, учитывая все обстоятельства, пенять ему не станут. Пожелаем удачи ещё одному нашему представителю на «Бойцовском острове».
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