«Играй в баскетбол, ты очень далёк от боёв». Фанаты жёстко раскритиковали Волкова в Сети

Турнир UFC с участием Александра Волкова завершён. Сказать, что его ждали, значит не сказать ничего. Изголодавшиеся по боям с участием россиян отечественные болельщики всю неделю были в предвкушении схватки Саши с опаснейшим соперником в лице Кёртиса Блэйдса и отправляли ему в «Инстаграме» множество положительных комментариев, пожеланий и прочих «лучиков позитива и добра» в качестве смайлов и т.д.

Но когда порох после неудачной битвы Волкова рассеялся, разглядеть сторонников Александра стало очень сложно. На поле боя появились хейтеры, которые принялись поливать проигравшего грязью. В лучшем случае бойцу предлагали сменить род деятельности и переквалифицироваться в баскетболисты, ну а худшие из комментариев достойны разве что места на заборе.

Чуда не случилось. Александр Волков не справился с Кёртисом Блэйдсом Российский боец чётко следовал плану на бой, но в решающие моменты Драго элементарно не хватило сил.

«Брат, не в обиду, но я дурнее поединка не видел. После третьего раунда выключил телевизор. Мой совет тебе, играй в баскетбол, ты очень далёк от боёв».

«Мне стыдно за тебя», «Да ты нулевой, щерься дальше своей улыбкой, может напугаешь кого», «Уходи из UFC» — писали разгневанные поклонники смешанных единоборств.

Были и те, кто советовал Александру посвятить себя семье.

«А ноги где твои были? База твоя? Саша, иди к семье, тренируй детей, так тебя убьют скоро. Хотя тебе соперника сильнее Блейдса уже не дадут».

Среди иностранцев, которые также оставляли комментарии на странице Волкова, было больше не хейта, а удивления и советов.

«У этого парня коричневый пояс по джиу-джитсу?» — сказано в одном из посланий.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Ты хорош, но тебе нужно прибавлять в плане кардио, в защите в партере и ты должен улучшить своё джиу-джитсу», — дал совет другой подписчик.

«Огромное сердце. Если бы ты избежал последнего тейкдауна, то победил бы. После боя Кёртис выглядел совершенно уничтоженным».

Справедливости ради заметим, что сквозь огромную стену хейта изредка пробивались и голоса поддержки Александра. Его преданные болельщики отмечали «дух воина», а также выражали уверенность в том, что он непременно прибавит в следующем поединке, но всё же такие комментарии были в меньшинстве.

Блэйдс после боя едва стоял на ногах. Но с такой защитой шансов у Волкова не было. Видео Александр стал автором антирекорда, пропустив 14 тейкдаунов.

Из жёсткой и не самой справедливой реакции на поражение Волкова можно сделать печальный вывод, что в России до сих пор не сформирована правильная культура «болеть за своих». Во-первых, как ни печально, но в глаза бросаются комментарии болельщиков Хабиба Нурмагомедова, утверждающих, что воспитание чемпионов UFC в России практически невозможно. Наверняка, сам обладатель титула в лёгком весе не поощрял бы своих поклонников за такие злостные комментарии, да и потом, стоить помнить, что в мужских весовых категориях может быть всего восемь чемпионов на весь мир, а потому появление даже одного – огромное событие.

«Намерен превратить Волкова в тряпичную куклу». Бритва угрожает русскому бойцу Александр не будет фаворитом в бою с Блейдсом, но реальные пути к победе у него есть.

Во-вторых, не будем забывать, что под конец схватки Блейдс выглядел уже попросту измочаленным и при определённых раскладах мог бы и проиграть. Представьте, какие бы комментарии мы увидели в том случае, если бы Волков вырвал победу на последних секундах на фоне не самого выразительного выступления. Наверное, ход боя бы со временем забылся, а сейчас бы мы читали оды в адрес Александра и его волевого характера.

Наконец, в-третьих, вспомним о поражении Драго от Деррика Льюиса. Тогда россиянин разбивал соперника, но, потеряв бдительность, упустил победу на последних секундах. Именно те последние секунды все вспоминают до сих пор, но никто не хочет говорить о том, что Саша прекрасно справлялся с экс-претендентом на титул с бойцом из топ-5.

Конечно, мы не будем идеализировать выступление Волкова. Он тотально проигрывал Блейдсу в борьбе и если бы не последние два раунда, то жёсткая критика в его адрес была бы оправданной. Но всё-таки будем держать в уме и то, что Александр готовился к поединку в крайне необычных условиях, практически при полном отсутствии спарринг-партнёров, а в США прибыл лишь за десять дней до схватки. Потому, мы не будем строги к нашему бойцу, а пожелаем ему сделать нужные выводы из поражения и двигаться дальше с высоко поднятой головой.